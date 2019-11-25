 Назначен новый директор Житомирского бронетанкового завода, - "Укроборонпром"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Алексей Жуковец построил свою карьеру в сфере машиностроительного предприятия. Он предприятие на основе производственного комплекса ЗАО "Макеевский труболитейный завод", который до этого не функционировал, сообщили в госконцерне.

"Я считаю, что машиностроение является одним из локомотивов экономики, а машиностроения оборонной отрасли - двигатель технического прогресса. Хочу, чтобы наша страна сохранила и развила имеющийся человеческий, научный и технический потенциал", - прокомментировал назначение Жуковец.

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В состав номинационного комитета входило руководство "Укроборонпрома", представители посольств G7, независимых антикоррупционных общественных организаций НАТО и State Watch, представители профильного комитета ВРУ и СНБО.

Житомирский бронетанковый завод (ЖБТЗ) - государственное предприятие, входит в состав концерна "Укроборонпром". ЖБТЗ занимается изготовлением, капитальным ремонтом и модернизацией легкобронированной техники различных модификаций: БРДМ, БТР, БМП, БМД, ГМ-575, -578, а также машин на их базе.

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