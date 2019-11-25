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 Назначен новый директор Житомирского бронетанкового завода, - "Укроборонпром"

Новым директором Житомирского бронетанкового завода стал Алексей Жуковец. Он победил в конкурсе из 38 кандидатов и уже прошел проверку на полиграфе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Алексей Жуковец построил свою карьеру в сфере машиностроительного предприятия. Он предприятие на основе производственного комплекса ЗАО "Макеевский труболитейный завод", который до этого не функционировал, сообщили в госконцерне.

"Я считаю, что машиностроение является одним из локомотивов экономики, а машиностроения оборонной отрасли - двигатель технического прогресса. Хочу, чтобы наша страна сохранила и развила имеющийся человеческий, научный и технический потенциал", - прокомментировал назначение Жуковец.

Назначен новый директор Житомирского бронетанкового завода, - Укроборонпром 01

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В состав номинационного комитета входило руководство "Укроборонпрома", представители посольств G7, независимых антикоррупционных общественных организаций НАТО и State Watch, представители профильного комитета ВРУ и СНБО.

Житомирский бронетанковый завод (ЖБТЗ) - государственное предприятие, входит в состав концерна "Укроборонпром". ЖБТЗ занимается изготовлением, капитальным ремонтом и модернизацией легкобронированной техники различных модификаций: БРДМ, БТР, БМП, БМД, ГМ-575, -578, а также машин на их базе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161747
 
 
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Будівництво бронетехники має свої особливості, які новому директору невідомі. Знову ще один некомпетентний керівник.
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Ви всі дурні, бо поки у вищій ланці розлад, нища краде... це система.
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криворізько-макієвсько-донбаська бригада.
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Богдана с Трубой на полиграф . И что бы в прямом эфире .
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>>"Макеевский труболитейный завод<<
Данецький? Оборонка? Аднако...
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Якість броні, конструкії бронетехніки, двигуни... Це все вчиться роками, навіть це окрема наука і філософія. І тут з'являється керівник, який керував виробництвом труб. Що з цього вийде зрозуміло заздалегідь.
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