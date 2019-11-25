 Россия может пропустить Олимпиаду-2020 из-за допинга

Такое решение было принято на заседании комитета 25 ноября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times. Если исполком ВАДА поддержит рекомендацию, сборная России пропустит летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. При этом комитет рекомендовал разрешить российским спортсменам выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом.
Исполком ВАДА рассмотрит рекомендации 9 декабря на заседании в Париже.
В отчете комитета содержится предложения отстранить Россию на четыре года от всех крупных международных стартов, в том числе от Олимпийских игр в Токио и Пекине, а также от футбольного ЧМ-2022.
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Если это решение будет принято исполкомом ВАДА, российские спортсмены уже вторую Олимпиаду подряд будут находиться в нейтральном статусе без флага и гимна. Впервые это произошло на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.
Комитет по соответствию пришел к выводу, что расхождения в данных Московской антидопинговой лаборатории вызваны преднамеренными манипуляциями с целью скрыть положительные допинг-тесты российских спортсменов.
Ожидается, что 9 декабря Исполком согласится с рекомендациями комитета. Российская сторона сможет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
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Опять будут выступать под простынёй в горошек?
Статью пробовали осилить?
ЙЕССссс!!!
что за люди!? нема старику покоя... придется альтернативную олимпиаду мутить опять )))))
😂
Кто-то горе-тоску заливает вином,
Кто-то пьёт от болезней микстуры,
Мы в Перми обожаем кидаться… говном,
По приказу министра культуры.
Он, министр культуры, у нас - здоровяк,
Знает всё про говно без бумажки,
Это он научил нас метать "коровяк",
Или, проще, - коровьи какашки.
И представил: команда построена в ряд,
Все, в ком удаль осталась - метают...
И к тому же не дорог спортивный снаряд,
Ведь говна-то в России - хватает!
Распалился, мечта устремилась в полёт:
Иностранный турист понаедет!
Может, Путин приедет, и тоже метнёт?
Ну, не Путин - хотя бы Медведев?
Вы решили, что я - глупых баек фанат?
Что над вами поэт издевался?
Нет, ребята, какашечный чемпионат -
Он и вправду не раз состоялся!
Собрались говномёты на поле с утра,
Грозным бицепсом гордо играя,
Вверх летело говно, и кричало "ура!"
Население Пермского края.
Сверхзадача минкульта - проста и ясна -
Чтобы видели злые Госдепы:
Сохранилась культура киданья говна -
Значит, крепнут духовные скрепы!
Чтобы знали среди чужеземных вояк,
Тех, что планы коварные носят:
Если что, мы всегда, в них метнём коровяк,
Может кто и добавки попросит!??
(Орлуша)
Честные спортсмены имеют право выступать под ANA.
Но не представлять страну, покрывавшую допинг-шулерство