 Россия может пропустить Олимпиаду-2020 из-за допинга

Такое решение было принято на заседании комитета 25 ноября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times. Если исполком ВАДА поддержит рекомендацию, сборная России пропустит летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. При этом комитет рекомендовал разрешить российским спортсменам выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом.

Исполком ВАДА рассмотрит рекомендации 9 декабря на заседании в Париже.

В отчете комитета содержится предложения отстранить Россию на четыре года от всех крупных международных стартов, в том числе от Олимпийских игр в Токио и Пекине, а также от футбольного ЧМ-2022.

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Если это решение будет принято исполкомом ВАДА, российские спортсмены уже вторую Олимпиаду подряд будут находиться в нейтральном статусе без флага и гимна. Впервые это произошло на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

Комитет по соответствию пришел к выводу, что расхождения в данных Московской антидопинговой лаборатории вызваны преднамеренными манипуляциями с целью скрыть положительные допинг-тесты российских спортсменов.

Ожидается, что 9 декабря Исполком согласится с рекомендациями комитета. Российская сторона сможет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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