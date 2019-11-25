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Все про:Олимпиада (767) Россия (74357) допинг-контроль (299)

 Россия может пропустить Олимпиаду-2020 из-за допинга

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполнительному комитету организации устранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

Такое решение было принято на заседании комитета 25 ноября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times. Если исполком ВАДА поддержит рекомендацию, сборная России пропустит летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. При этом комитет рекомендовал разрешить российским спортсменам выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом.

Исполком ВАДА рассмотрит рекомендации 9 декабря на заседании в Париже.

В отчете комитета содержится предложения отстранить Россию на четыре года от всех крупных международных стартов, в том числе от Олимпийских игр в Токио и Пекине, а также от футбольного ЧМ-2022.

Читайте на Цензор.НЕТ: Данные московской антидопинговой лаборатории заменили перед передачей WADA, чтобы защитить репутацию известных российских спортсменов, - гендиректор РУСАДА Ганус

Если это решение будет принято исполкомом ВАДА, российские спортсмены уже вторую Олимпиаду подряд будут находиться в нейтральном статусе без флага и гимна. Впервые это произошло на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

Комитет по соответствию пришел к выводу, что расхождения в данных Московской антидопинговой лаборатории вызваны преднамеренными манипуляциями с целью скрыть положительные допинг-тесты российских спортсменов.

Ожидается, что 9 декабря Исполком согласится с рекомендациями комитета. Российская сторона сможет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Также на Цензор.НЕТ: "Восходящая звезда": 18-летняя украинка Магучих стала лучшей молодой легкоатлеткой мира в 2019 году

Источник: https://censor.net.ua/n3161745
 
   
 Топ комментарии
 
Не хера там козломордым делать ,ни воевать ни состязаться честно твари не умеют ! Россия может пропустить Олимпиаду-2020 из-за допинга - Цензор.НЕТ 1981
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Не хера там козломордым делать ,ни воевать ни состязаться честно твари не умеют ! Россия может пропустить Олимпиаду-2020 из-за допинга - Цензор.НЕТ 1981
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Честно воевать))))))))))) Круто! Честно убивать тоже?))))))
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Не так "исподтишка". А в остальном каждый вправе судить как понимает...
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Путин этого не переживет и скончается и Крым опять на халяву нам перейдет без всяких усилий как и золото Полуботка
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Шо?!
Опять будут выступать под простынёй в горошек? Россия может пропустить Олимпиаду-2020 из-за допинга - Цензор.НЕТ 8686
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Как минимум на Олимпиаде в Токио...
Статью пробовали осилить?
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під мічманськими трусами верхи на унітазі Россия может пропустить Олимпиаду-2020 из-за допинга - Цензор.НЕТ 4101 новий вид спорту
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А можна рашку взагалі і назавжди викреслити ?
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Можна а потим позычивши ичи у сирка канючити газ, вугилля, элэкртрыку як зараз
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ну вот... 9 декабря... испортят х.лу настромление перед нормандским кордебалетом...
что за люди!? нема старику покоя... придется альтернативную олимпиаду мутить опять )))))
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Упорно не желают вставать на путь исправления и честной спортивной борьбы?Хотя, о чем это я ?
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Нехай одне з одним змагаються : хто далі плюне чи голосніше пукне в стрибках в бік та в зад. Нема що робити цім дикунам серед справжніх світових спортсменів.
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Толька КАКАХИ им метать не запрещайте, ироды!!!
😂
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"Россия может пропустить Олимпиаду-2020 из-за допинга"-такое впечатление,что цензор сожалеет об этом
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И что, выступать то они все равно будут, ну правда под олимпийским флагом.
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Навіть не знаю, як олімпійський комітет дійшов такого висновку. Це ж на рекламі Газпром і Столічной такі бабки можна було підняти. 🤔 Чи членам МОКу у моторошниз снах сам П'єр де Кубертен зі своїм "фейрплей" по три рази на ніч з'являється?
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***
Кто-то горе-тоску заливает вином,
Кто-то пьёт от болезней микстуры,
Мы в Перми обожаем кидаться… говном,
По приказу министра культуры.

Он, министр культуры, у нас - здоровяк,
Знает всё про говно без бумажки,
Это он научил нас метать "коровяк",
Или, проще, - коровьи какашки.

И представил: команда построена в ряд,
Все, в ком удаль осталась - метают...
И к тому же не дорог спортивный снаряд,
Ведь говна-то в России - хватает!

Распалился, мечта устремилась в полёт:
Иностранный турист понаедет!
Может, Путин приедет, и тоже метнёт?
Ну, не Путин - хотя бы Медведев?

Вы решили, что я - глупых баек фанат?
Что над вами поэт издевался?
Нет, ребята, какашечный чемпионат -
Он и вправду не раз состоялся!

Собрались говномёты на поле с утра,
Грозным бицепсом гордо играя,
Вверх летело говно, и кричало "ура!"
Население Пермского края.

Сверхзадача минкульта - проста и ясна -
Чтобы видели злые Госдепы:
Сохранилась культура киданья говна -
Значит, крепнут духовные скрепы!

Чтобы знали среди чужеземных вояк,
Тех, что планы коварные носят:
Если что, мы всегда, в них метнём коровяк,
Может кто и добавки попросит!??
(Орлуша)
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Это справедливое решение.
Честные спортсмены имеют право выступать под ANA.
Но не представлять страну, покрывавшую допинг-шулерство
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