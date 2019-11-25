 Положения нет, устава нет, - Поляков назвал собрания фракции "Слуги народа" нелегитимными

При этом, как он заявил в интервью Цензор.НЕТ, у депутатского объединения нет установочных документов.

"Положения фракции не существует. То есть это вообще были сборы (по исключению из фракции. - Ред.) нелегитимные, не правовые. Положения нет. Устава никакого нет. Из партии меня не исключили", - отметил он.

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В то же время, есть вероятность, что раскола фракции "по сферам влияния" не будет.

"Я считаю, что никакого раскола фракции не будет, если поменяют руководство фракции, всех заместителей. Это должен быть прозрачный отбор и голосование. А потенциальных руководителей перед этим нужно проверить. В том числе, хоть это и смешно, на полиграфе. Только на нормальном полиграфе, проверка на котором который длится 5 часов. И перед этим ты 3 дня не пьешь, спортом не занимаешься. И чтобы был полиграфолог-профессионал, который зарабатывает большие деньги - а не вот это показательное часовое выступление перед телевидением. И чтобы люди были незаангажированные. А затем - провести реальное честное голосование.

Только тогда будет конструктивная работа. Потому что на данный момент авторитет имеет - почему я как раз и обратился к Владимиру Зеленскому - только он. Сейчас слушаются только его. Если он соберет свою волю в кулак и наведет порядок - тогда будет порядок, и фракция будет продуктивно работать. А то сейчас коммуникация полностью отсутствует. Полностью! Такое происходит - то подкидывают законопроекты, то просят проголосовать, а потом нас подставляют; то еще что-то. Там очень интересные вещи происходят, если все проанализировать. И понимания абсолютно нет. Авторитета у руководства фракции, партии - нет. Только когда Зеленский заходит на фракцию - только тогда все депутаты замолкают, и идет собрание. А так - полностью бедлам, люди даже уже на фракцию не сильно ходят", - прокомментировал Поляков.

Напомним, 15 ноября стало известно, что нардепов Скороход и Полякова исключают из фракции "Слуга народа".

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Что касается Полякова, ранее он проголосовал против ДФР (Департамент финрасследований), против законов по ФОПам, по кешбеку, за что и был вызван "на ковер" к главе ОП Андрею Богдану. По словам депутата, на этой встрече присутствовали председатель Рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый зам Александр Корниенко.

Читайте полное интервью: "Авторитета у руководства фракции "Слуга народа" - нет, полностью бедлам. Депутаты замолкают, и идет собрание только когда Зеленский заходит", - нардеп Поляков