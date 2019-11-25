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 Политика Украины
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 Положения нет, устава нет, - Поляков назвал собрания фракции "Слуги народа" нелегитимными

Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков считает, что никакого раскола фракции не будет, если поменяют руководство и всех заместителей.

При этом, как он заявил в интервью Цензор.НЕТ, у депутатского объединения нет установочных документов.

"Положения фракции не существует. То есть это вообще были сборы (по исключению из фракции. - Ред.) нелегитимные, не правовые. Положения нет. Устава никакого нет. Из партии меня не исключили", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деньги в конвертах "слугам народа" раздавали от людей, у которых миллионы долларов за предыдущую деятельность, - Поляков

В то же время, есть вероятность, что раскола фракции "по сферам влияния" не будет.

"Я считаю, что никакого раскола фракции не будет, если поменяют руководство фракции, всех заместителей. Это должен быть прозрачный отбор и голосование. А потенциальных руководителей перед этим нужно проверить. В том числе, хоть это и смешно, на полиграфе. Только на нормальном полиграфе, проверка на котором который длится 5 часов. И перед этим ты 3 дня не пьешь, спортом не занимаешься. И чтобы был полиграфолог-профессионал, который зарабатывает большие деньги - а не вот это показательное часовое выступление перед телевидением. И чтобы люди были незаангажированные. А затем - провести реальное честное голосование.

Только тогда будет конструктивная работа. Потому что на данный момент авторитет имеет - почему я как раз и обратился к Владимиру Зеленскому - только он. Сейчас слушаются только его. Если он соберет свою волю в кулак и наведет порядок - тогда будет порядок, и фракция будет продуктивно работать. А то сейчас коммуникация полностью отсутствует. Полностью! Такое происходит - то подкидывают законопроекты, то просят проголосовать, а потом нас подставляют; то еще что-то. Там очень интересные вещи происходят, если все проанализировать. И понимания абсолютно нет. Авторитета у руководства фракции, партии - нет. Только когда Зеленский заходит на фракцию - только тогда все депутаты замолкают, и идет собрание. А так - полностью бедлам, люди даже уже на фракцию не сильно ходят", - прокомментировал Поляков.

Напомним, 15 ноября стало известно, что нардепов Скороход и Полякова исключают из фракции "Слуга народа".

Также читайте: Внефракционные нардепы откровенно начинают подголосовывать "Слуге народа", потому что у Рябошапки на них что-то есть, - Поляков

Что касается Полякова, ранее он проголосовал против ДФР (Департамент финрасследований), против законов по ФОПам, по кешбеку, за что и был вызван "на ковер" к главе ОП Андрею Богдану. По словам депутата, на этой встрече присутствовали председатель Рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый зам Александр Корниенко.

Читайте полное интервью: "Авторитета у руководства фракции "Слуга народа" - нет, полностью бедлам. Депутаты замолкают, и идет собрание только когда Зеленский заходит", - нардеп Поляков

Источник: https://censor.net.ua/n3161744
 
 
 Топ комментарии
 
Ну, ми це давно знали. Тепер про це співає колишній не останній в обоймі зебіл. 😁
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а чому тут дивуватись..
хіба невідомо, що ніякої партії нцколи не існувало.
це одноразовий проект під вибори.
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Зєлєнский нєлігітімний президент!!!! Порошенко єдиний президент, який піклується про Україну!!!
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в мене пакетик є...Ющенко - так! - написано на пакетику
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виходить з сліл члена СН вони просто зе-зброд Положения нет, устава нет, - Поляков назвал собрания фракции "Слуги народа" нелегитимными - Цензор.НЕТ 9134
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Ну, ми це давно знали. Тепер про це співає колишній не останній в обоймі зебіл. 😁
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Также как и ЕС .... единственная партия в ВР - "Батьківщина" остальное комсомольский набор ...)) Положення немає, статуту немає, - Поляков назвав збори фракції "Слуги народу" нелегітимними - Цензор.НЕТ 1053
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Живи по уставу и заслужиш честь и славу!
😁
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По уставу будешь жить-за*бешься служить. А будешь жить по не по уставу, вот тогда завоюешь честь и славу
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а чому тут дивуватись..
хіба невідомо, що ніякої партії нцколи не існувало.
це одноразовий проект під вибори.
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Точно!
Фейк це все!
І тільки Поляков, справжній Антон Положения нет, устава нет, - Поляков назвал собрания фракции "Слуги народа" нелегитимными - Цензор.НЕТ 5773
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Це похвально, що тобі подобається партія Іванісо і Яременка. 😁 У тебе хороші кумири! 😆
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ні! партія розів'ється в велику партію з широкою народною підтримкою! Тому, що народ побачить, як партія рухає інтереси широких верств населення, як квітне Україна!
ну..десь так!
І Ви , Ксенія, станете видатною партійкою.
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у адвокатика осеннее обострение. Санитары с ног сбились, ищут куда этот копрофил запропастился, а он туточки на Цензоре "батьку нации" жопу вылизывает
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і шо? якби не було 1917, то не було би і 1991 і жили би ми в Російській імперії. Не даремно Ніколая -2 визнали святим на Росії, це в результаті його зусиль Україна стала незалежною державою! Зрозуміло, що Ніколай -2, то не усвідомлював і не прагнув того. Він поступив глупо, втягнувши Росію у війну, але по факту вийшов такий от результат.
Так і тут буде!
Історія розвивається по ірраціональному, а не по логічному та раціональному шляху.
І те, що видається невдачею, насправді - є крок в краще майбутнє.
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Посыл понятен...
Царь хороший...бояре плохие...
Верной дорогой идем...прямым путем в паРашу...
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- мальчик, тебя как зовут?
- дядя, а вы рифмы любите?
- нет...
- тогда, Антон!
Положения нет, устава нет, - Поляков назвал собрания фракции "Слуги народа" нелегитимными - Цензор.НЕТ 4325

Этот Поляков, ещё тот Антон Положения нет, устава нет, - Поляков назвал собрания фракции "Слуги народа" нелегитимными - Цензор.НЕТ 4325
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***
- знаешь сына, как мы серьезно с папой подошли к выбору твоего имени? вот дед хотел чтоб мы назвали тебя Ваней, а я думаю...будут дразнить Ванькой-дурачком...
- ага...и поэтому вы назвали меня Антоном?
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Порохобот, но это не отменяет ответственность.
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і през кіношний і фракція неіснуюча...А хто відповідати буде за все, що витіває це шобло?
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"Положения нет, устава нет..." Так и партии - НЕТ!!! Так, "сходняк" по интересам..."
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То, что в партии Зеленского постоянно всплывают шлюхи, взяточники, недоучки с поддельными дипломами, насильники, решалы, ватники, мошенники и безработные, только подтверждает факт, что это народная партия! Какой нарид - такая и партия!
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"Положения фракции не существует. То есть это вообще были сборы (по исключению из фракции. - Ред.) нелегитимные, не правовые. Положения нет. Устава никакого нет. Из партии меня не исключили", - отметил он. Источник: https://censor.net.ua/n3161744

😂😂😂 все плохо, партия плохая и не законная, но верните меня назад! 😂
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"нардеп Антон Поляков считает"___________________походу для "цензора" это "истина в последней инстанции"!
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