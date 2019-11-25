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 Политика Украины
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 Зеленский провел телефонную беседу с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным: говорили об украденном с кораблей оборудовании и о газе.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Глава Украинского государства отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. В то же время Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах", - сказано в сообщении.

В пресс-службе президента добавили, что во время разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мы обратимся к России и она нам вернет недостающее на кораблях оборудование, - Зеленский

Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"

Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".

Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что на кораблях "не военные работали, это мародеры".

Также на Цензор.НЕТ: "Гуманитарный конвой от Украины": под посольство РФ принесли унитазы и нижнее белье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В России исчезновение с кораблей личных вещей украинских моряков объясняют тем, что вещи якобы сгнили. Пропажу унитазов представители РФ не комментируют.

25 ноября в видеообращении Зеленский заявил, что обратится к России по поводу оборудования, исчезнувшего с украинских кораблей. "Мы обратимся к России - она нам это вернет", - пообещал Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3161743
 
 
 Топ комментарии
 
Ну, шо, Вова, мичманские труселя за Донбас выменял, или и Харьковскую область пришлось пообещать?
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Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах", - сказано в сообщении.

Дерзко. И что ему ответили? Уводи войска, вернём унитазы?
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путя ответил " Я, я ! Шпиле, шпиле! Натюрлих!"
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это зеленое уе...ище хуже Яныка того даже больше уважаю так не стелилось как шлюха да и тогда войны не было и тысячи убитых потеря територии и война продолжается а это чмо звонит ему возвратить выбирая слова чтоб даже не оскорбить
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козломордый, ты валежник уже собрал. Или как обычно пи...ды дали, бо не того размера спионерил? Зеленський провів телефонну розмову з Путіним - Цензор.НЕТ 3488
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А-ха-ха!! Это Петро напал на Макшанию и захватил Белгород и Ростов!! Где вас сколько типиллов сренди нас?
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тварь возвращайся с Канады в Омск лапотник че ты тут пыжися тебе не похрен
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Тобто Крим окупували при Порошенко?
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Я питав про час окупації, але ваша відповідь є визнанням вашої брехні.
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Повторювати не буду, а за флуд вас у спам.
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Так. Гани унитазы и труханы по приколу! Иначе отведу войска до Польши и не будет кого обстреливать!
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Обрав би наш мудрий простий нарід Зеленського раніше, то ми б і Керченський міст за свій рахунок побудували
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да уж, Кучме долго этот мост впаривали, чтоб вместе с рашей строить.

но у Рыжего ума хватило отпихиваться
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кстати керченский мост построили из украинской стали и украинского щебня. Как вам торговать с окупантами? Уверен что если *хохлам* дать денег то ни еще и виселицу и табурет для себя смастерят и петлю себе наденут.
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А фірми свиночолого не-олігарха постачали акумулятори для техніки, яка була задіяна на будівництві мосту.
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исписались, ЗЕльоные, уже до аккумуляторов скатились ?

а где Барыга-Мародер-ужас-ужас-ужас ?
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Надеюсь пан Зеленский в разговоре с российским лидером был великолепен, блистал как на былых корпоративах....
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Ну как он умеет мы видели, а вот как это по телефону
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Перевод с дипломатического языка:
У зеленского был сегодня секс по телефону.
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Цирк. Ради унитазов Зелупа опять встал на колени перед ******? И что опять пообещал ***** выполнить или сдать? Каждые переговоры с ****** ето нож в тело Украины.
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Телефонував щоб спитати: Ну що? Я все правильно зробив? А що мені за це буде?
Адійот, відмазав ху#ло від нових санкцій, забравши ці розграбовані лоханки, які він сам би повернув.
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Министерство Иностранных дел Украины отстранили от подготовки к нормандской встрече - все делает ОПа во главе с "фсб-шным" Ермаком. Что будет подписываться - никому вообще не известно
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«Путина Украина уже давно не интересует, это пройденный этап. Его интересует восстановление в полном объеме отношений с Западом.
Запад тоже этого хочет, постоянно об этом говорит, но не может восстановить отношения с Россией, просто отказавшись от санкций, без всяких причин. Это было бы страшное моральное унижение и поражение для него. У Запада тоже есть амбиции, как и у России.
Запад может согласиться на снятие санкций и на восстановление отношений с Россией только в том случае, если будет принято хоть какое угодное, но решение по Донбассу. Каким будет это решение, Западу абсолютно все равно. Хоть провались этот Донбасс сквозь землю. Им важно, чтобы формально минский процесс был как-то завершен и они могли бы сказать: "Вот видите, Россия пошла на уступки, и мы идем на уступки, отношения восстановлены".

Вы сказали, что Украина Путина не интересует. Тогда зачем было все начинать в 2014 году, а потом еще и продолжать это делать?

Продолжать потому, что начали, а просто так уйти нельзя. Надо сохранить лицо. А начинать надо было потому, что в 2014-2015 годах, когда в Украине была революция, Путин лично считал себя обманутым. Янукович же ему обещал, что Украина войдет в этот идиотский, никому не нужный ЕврАзЕС, о котором все теперь и говорить забыли. Но тогда, в 2013 году, это казалось исключительно важным. Какой-то липовый совершенно ЕврАзЕС. Путин фактически дал взятку Януковичу, какой-то займ $2-3 млрд, которые просто пропали, и сделал на это ставку. Путин - человек крайне амбициозный, живет только своими амбициями, надеялся, что Украина вернется под контроль России. Но Украина вместо этого произвела революцию на Майдане. Путин воспринимал ее как удар в спину с ее стороны. Второе - с его кагэбэшным мышлением он считал, что это организовано Западом, что это удар со стороны Запада в него и его хотят попробовать на прочность. Ну и третье - он не хотел терять лицо в глазах российского избирателя и народа. По всем этим причинам Путин считал необходимым нанести контрудар, чтобы сохранить лицо перед россиянами. Мол, Россия не позволит с собой так шутить и Путин не позволит так с собой шутить. Это раз. Показать уважаемым западным партнерам, что Россия так легко Украину им не отдаст. Это два. И перебить социальную повестку дня, которая была на Майдане и которая могла бы понравиться России, вызвав подражания, повесткой чисто национальной, которая, наоборот, сплотит российское общество вокруг Путина. Вот по этой причине он нанес удар по Украине». - российский публицист Леонид Радзиховский
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наш арлекино все подпишет и на все согласится....

Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·12 мин

У Березовця прочитав те з чим Хло їде на зустріч 9.12. Після пункту 1 стало зрозуміло, що відразу потрібно посилати його нах. Його реалізація перетворює нас навіть не на федеративний устрій, а на конфедерацію. А наступним кроком буде приєднання ОРДЛО до росії. Хло зовсім банувся.

Зеленський провів телефонну розмову з Путіним - Цензор.НЕТ 7177
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Програма імплантації ракової пухлинив в тіло України.
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Договаривался на счет парада в Мокселе. 9 мая. В обмен на возврат обосранных от страха труханов как бы моряков.
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***** украло труселя ,молоток Зе ,опустил суку гебистскую ниже плинтуса !!! Зеленський провів телефонну розмову з Путіним - Цензор.НЕТ 6488
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***** "внимательно" выслушало Вову и молвило..
-Володя я уже стар, а нам нужен новый Владимир вождь, ты успешно зашёл в головы в своем регионе, поэтому мы сейчас начинаем проект слуга усея Руси....А я ухожу...
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на фига звонить куйлу? может я чего то не понимаю? побоагодарил за катера разграбленные и не на ходу? зельц у тебя какая то гордость есть?
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В телефонном разговоре Зеленский предложил Путину решить эту проблему и дал номерок лаборатории Пальчевского.Зеленський провів телефонну розмову з Путіним - Цензор.НЕТ 3259
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Вова, так попроси вернуть Крым. Способ-то рабочий по идее!
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так що там з унітазами, віддадуть чи ні. Маю "озабоченность"
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Зеленский снова договаривался с Чортом.- Вот так будет правильно. Кстати даже сам Зеленский не отрицает что с Чортом любит договариваться. Только вот после етого нужно крестик снять и забыть дорогу в церковь, а верующим христианам лучше Зеленского обходить стороной.
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кацапы пишут про газ -"Затронута ситуация с передачей трех военных кораблей, которые были задействованы Киевом в ходе провокации в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Условлено о продолжении контактов на различных уровнях"http://kremlin.ru/events/president/news/62122.
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Зебіл всіх влаштовує. Українців - мобілізацій не проводить, одноглазнікі не банить, попів фсб не чмирить. Захід - санкціями не достає, не заважає барижити з кацапами. Х(йла - молодий зелений неЛох. Знахідка для вербовки.
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Ох, чувствую я, что из-за этого унитаза может начаться настоящая война, которая затронет многие страны.
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главная ошибка Зеленского, что он не начал быстрых реформ, с массовых посадок проворовавшихся попередников с их главарём........комменты на Цензоре тому подтверждение
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Зеленский молодец. Так выводить из себя быдло - это надо уметь
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