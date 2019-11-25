 Зеленский провел телефонную беседу с Путиным

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Глава Украинского государства отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. В то же время Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах", - сказано в сообщении.
В пресс-службе президента добавили, что во время разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС.
Читайте на Цензор.НЕТ: Мы обратимся к России и она нам вернет недостающее на кораблях оборудование, - Зеленский
Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"
Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".
Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что на кораблях "не военные работали, это мародеры".
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В России исчезновение с кораблей личных вещей украинских моряков объясняют тем, что вещи якобы сгнили. Пропажу унитазов представители РФ не комментируют.
25 ноября в видеообращении Зеленский заявил, что обратится к России по поводу оборудования, исчезнувшего с украинских кораблей. "Мы обратимся к России - она нам это вернет", - пообещал Зеленский.
Дерзко. И что ему ответили? Уводи войска, вернём унитазы?
но у Рыжего ума хватило отпихиваться
а где Барыга-Мародер-ужас-ужас-ужас ?
У зеленского был сегодня секс по телефону.
Адійот, відмазав ху#ло від нових санкцій, забравши ці розграбовані лоханки, які він сам би повернув.
Запад тоже этого хочет, постоянно об этом говорит, но не может восстановить отношения с Россией, просто отказавшись от санкций, без всяких причин. Это было бы страшное моральное унижение и поражение для него. У Запада тоже есть амбиции, как и у России.
Запад может согласиться на снятие санкций и на восстановление отношений с Россией только в том случае, если будет принято хоть какое угодное, но решение по Донбассу. Каким будет это решение, Западу абсолютно все равно. Хоть провались этот Донбасс сквозь землю. Им важно, чтобы формально минский процесс был как-то завершен и они могли бы сказать: "Вот видите, Россия пошла на уступки, и мы идем на уступки, отношения восстановлены".
Вы сказали, что Украина Путина не интересует. Тогда зачем было все начинать в 2014 году, а потом еще и продолжать это делать?
Продолжать потому, что начали, а просто так уйти нельзя. Надо сохранить лицо. А начинать надо было потому, что в 2014-2015 годах, когда в Украине была революция, Путин лично считал себя обманутым. Янукович же ему обещал, что Украина войдет в этот идиотский, никому не нужный ЕврАзЕС, о котором все теперь и говорить забыли. Но тогда, в 2013 году, это казалось исключительно важным. Какой-то липовый совершенно ЕврАзЕС. Путин фактически дал взятку Януковичу, какой-то займ $2-3 млрд, которые просто пропали, и сделал на это ставку. Путин - человек крайне амбициозный, живет только своими амбициями, надеялся, что Украина вернется под контроль России. Но Украина вместо этого произвела революцию на Майдане. Путин воспринимал ее как удар в спину с ее стороны. Второе - с его кагэбэшным мышлением он считал, что это организовано Западом, что это удар со стороны Запада в него и его хотят попробовать на прочность. Ну и третье - он не хотел терять лицо в глазах российского избирателя и народа. По всем этим причинам Путин считал необходимым нанести контрудар, чтобы сохранить лицо перед россиянами. Мол, Россия не позволит с собой так шутить и Путин не позволит так с собой шутить. Это раз. Показать уважаемым западным партнерам, что Россия так легко Украину им не отдаст. Это два. И перебить социальную повестку дня, которая была на Майдане и которая могла бы понравиться России, вызвав подражания, повесткой чисто национальной, которая, наоборот, сплотит российское общество вокруг Путина. Вот по этой причине он нанес удар по Украине». - российский публицист Леонид Радзиховский
наш арлекино все подпишет и на все согласится....
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
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У Березовця прочитав те з чим Хло їде на зустріч 9.12. Після пункту 1 стало зрозуміло, що відразу потрібно посилати його нах. Його реалізація перетворює нас навіть не на федеративний устрій, а на конфедерацію. А наступним кроком буде приєднання ОРДЛО до росії. Хло зовсім банувся.
-Володя я уже стар, а нам нужен новый Владимир вождь, ты успешно зашёл в головы в своем регионе, поэтому мы сейчас начинаем проект слуга усея Руси....А я ухожу...
Подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Условлено о продолжении контактов на различных уровнях"http://kremlin.ru/events/president/news/62122.
https://youtu.be/KSVijUp2OLc