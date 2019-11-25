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Все про:импорт (441) ГФС (3482)

 Налоговая милиция разоблачила схему незаконного ввоза в Украину медицинского оборудования в Киевской области

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили схему легализации незаконно ввезенного в Украину медицинского оборудования и изъяли партию продукции, стоимостью более 1,7 млн грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства по ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212 УК Украины установлено, что должностные лица предприятия, осуществляющего свою деятельность в фармацевтической отрасли на Киевщине за счет проведения внешнеэкономических хозяйственных операций, а именно ввоза на территорию Украины специального медицинского оборудования, без отражения ввозимых товарно-материальных ценностей в налоговой отчетности и за счет подмены номенклатуры товаров, совершили пособничество в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По результатам обысков, проведенных на основании соответствующих постановлений суда, из незаконного оборота изъята партия специального медицинского оборудования и расходных материалов общей ориентировочной стоимостью более 1,7 грн., а также первичные бухгалтерские документы, подтверждающие оформление бестоварных операций, в том числе черновые записи.
Установлено, что ввозимое таким образом оборудования легализовали путем отражения в отчетности бестоварных операций якобы по приобретению этих товаров у предприятий, причастных к схемам минимизации и конвертации.

Досудебное расследование продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/n3161742
 
 
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та то, поди, було оборудование для трансплантации всяких там нужностей для европейських партнеров
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А мене деякі запитують якими методами заважають благодійності з Канади🤗
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Ти все частіше лепечеш таке, що на голову не налазить. Старість?
Яка ще "благодійність", коли на адресу "вбогої" фармацевтичної фірми постачалось дороге медобладнання, яке проводилося по документах як дешевий мотлох.
А потім це обладнання будуть продавати, прикидуючись "волонтерами" і публікуючи фотографії поранених та скалічених.
Вони і ті, хто їх підтримує - МАРОДЕРИ.
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А може взагалі не оподатковувати мед.обладнання на кшталт електромобілей? Можливо більше потрапить до України нового ********* та й взагалі ЖИТТЄВО необхідного обладнання...
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