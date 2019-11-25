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Все про:ДТП (5887) Кулеба Николай (37)

 В МВД признали, что Кулеба является виновником ДТП вблизи Чабанов

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба является виновником дорожно-транспортного происшествия, которое произошло накануне вблизи поселка Чабаны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко сообщил в эфире "Радио НВ".

"По тем данным, которые есть на сегодняшний день у следствия, нарушил правила как раз Николай Кулеба", - заявил он.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Позже было опубликовано видео ДТП. На кадрах видно, что машина Николая Кулебы стоит в правом ряду. Вместо того, чтобы повернуть направо, как предусмотрено правилами, водитель выезжает на перекресток. Это происходит, пока горит красный сигнал светофора.

Сам Николай Кулеба на своей странице в сети Facebook заявил, что находится в больнице вместе с сыновьями, а на вопросы ответит позже.

Тем временем полиция открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161741
 
 
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Якби десь заникали відео, то все - сидів би водій фольца.
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Ksenia VB - еще не вечер.....

накопают на него что нибудь за то что пан с сынами пострадали....
Или превышение скорости или еще чего нибудь...
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Кроме этого видео, я думаю, существуют и записи регистраторов...но этот ракурс самый бесспорный!
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разбойники, за него зекретин с зебилами молятся...
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Цікаво, якому божку, чи ідолу? Зє раніше заявляв, що він-атеїст.
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Столько дерьма от одного лишь зеленого сброда за такое короткое время!
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А сколько ВОНИ от тебя, ЖИДКИЙ ВЫСЕР БОРОВА ПЕТИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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*** хокку (один к одному)))

слово как воробей
если оно вылетит
нагадит
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как же не признать, если пленку с камеры изъять не успели и все увидели как ездит этот зе-дыбил Кулеба....
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А КАК ЖЕ ВЫСЕРЫ ГЛАВНОГО ЛИЗОБЛЮДА И ЛИЗОЖОПА - ШАКАЛА ГАНТОНА ТАБАКИ ?
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Протестующие ворвались в НБУ. Что там в НБУ произошло сегодня? Беня разгулялся?
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Основная новость дня. А нигде ни слова.
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Может я чего-то не понимаю
Но, как может человек, который находится в реанимации в тяжелом состоянии, писать в Фейсбуке???
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чудодійна картата ковдра ще й не таке творить. Made in Ukraine. Бренд.
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Это на сегодня...а завтра все может изменится...откроются новые обстоятельства...свидители...экспертиза...и виновным станет водитель буса...
Слуги народа они такие...вон зеводня чувачОк слезу по поводу скота кулебы пускал...а о водиле буса не вспомнил...
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Треба помолитись щоб Господь дав зебілам розуму. Бо те що сталось - це наслідок його відсутності.
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