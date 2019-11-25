 В МВД признали, что Кулеба является виновником ДТП вблизи Чабанов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко сообщил в эфире "Радио НВ".
"По тем данным, которые есть на сегодняшний день у следствия, нарушил правила как раз Николай Кулеба", - заявил он.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Позже было опубликовано видео ДТП. На кадрах видно, что машина Николая Кулебы стоит в правом ряду. Вместо того, чтобы повернуть направо, как предусмотрено правилами, водитель выезжает на перекресток. Это происходит, пока горит красный сигнал светофора.
Сам Николай Кулеба на своей странице в сети Facebook заявил, что находится в больнице вместе с сыновьями, а на вопросы ответит позже.
Тем временем полиция открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия.
накопают на него что нибудь за то что пан с сынами пострадали....
Или превышение скорости или еще чего нибудь...
слово как воробей
если оно вылетит
нагадит
Но, как может человек, который находится в реанимации в тяжелом состоянии, писать в Фейсбуке???
Слуги народа они такие...вон зеводня чувачОк слезу по поводу скота кулебы пускал...а о водиле буса не вспомнил...