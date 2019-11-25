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 Политика Украины
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 Деньги в конвертах "слугам народа" раздавали от людей, у которых миллионы долларов за предыдущую деятельность, - Поляков

Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков не получал деньги в конвертах, однако у него есть информация об их источнике.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Говорят, что месяц назад примерно. В течение недели-двух всем подгруппам аккуратно раздали конверты по пять тысяч долларов. И вот есть информация, и она всплывала, что эти конверты, их происхождение как раз идет от этих людей, у которых куча-куча-куча миллионов долларов за предыдущие сроки и предыдущую свою деятельность еще в команде БПП и до этого в команде Януковича. Потому что можно все проследить по биографиям", - рассказал депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внефракционные нардепы откровенно начинают подголосовывать "Слуге народа", потому что у Рябошапки на них что-то есть, - Поляков

В то же время, он отверг версию, что это деньги Коломойского, а также заявил, что сам ничего такого не получал.

"Насколько я знаю, уже дело заведено. Пусть разбираются", - отметил Поляков.

Напомним, в начале ноября в СМИ была опубликована якобы переписка пранкера Джокера с украинскими народными депутатами, в том числе с Тищенко. Пранкер, в частности, общался от имени генерального прокурора Руслана Рябошапки. Тищенко якобы говорил о недовольстве ситуацией во фракции Слуги народа ("предатель на предателе"), сетовал, что политическая карьера и скандалы в СМИ "убивают его имя", а также сообщил о существовании доплат в конвертах.

При этом он ушел от вопроса о том, является ли подлинной опубликованная в СМИ якобы его переписка с пранкером Джокером.

Позже исключенные из фракции народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков подтвердили, что депутаты фракции "Слуги народа" получали зарплаты в конвертах на суммы от 5 до 15 тысяч долларов.

Также читайте: Решение об исключении Иванисова из фракции "Слуги народа" уже принято, - замглавы фракции Кравчук

Источник: https://censor.net.ua/n3161740
 
   
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путч відміняється - в свиней шлюбний період ...))
Деньги в конвертах "слугам народа" раздавали от людей, у которых миллионы долларов за предыдущую деятельность, - Поляков - Цензор.НЕТ 7992
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"...ти конверты, их происхождение как раз идет от этих людей, у которых куча-куча-куча миллионов долларов за предыдущие сроки и предыдущую свою деятельность еще в команде БПП и до этого в команде Януковича. Потому что можно все проследить по биографиям",Источник: https://censor.net.ua/n3161740 - нічого не змінюється , окрім прізвища чергового Харнта ... Деньги в конвертах "слугам народа" раздавали от людей, у которых миллионы долларов за предыдущую деятельность, - Поляков - Цензор.НЕТ 2857
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А то, шо їх беруть,то нічого? Деньги в конвертах "слугам народа" раздавали от людей, у которых миллионы долларов за предыдущую деятельность, - Поляков - Цензор.НЕТ 1352
Чи знов попередники винні? Деньги в конвертах "слугам народа" раздавали от людей, у которых миллионы долларов за предыдущую деятельность, - Поляков - Цензор.НЕТ 99
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О!!!
Ещё один!
Ему не давали, но он точно знает, что это было! Деньги в конвертах "слугам народа" раздавали от людей, у которых миллионы долларов за предыдущую деятельность, - Поляков - Цензор.НЕТ 3578
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Скурвился народ не хочет благополучия своей стране)))
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есть слова, а фактов как бы и не видно. бабки на базаре и не такое говорят.. пора отвечать за базар, есть чем то да.. а если не чем то в тюрягу..
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вихід є - розірвати це "порочне коло" силою ... Але "ліберально-демократичними" методами це зробити не можливо .
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Да,да только посадками,только не картошкой ,а реально за решётку
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посадки , з конфіскацією ...і не одинично , а масово !
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Эх мечты,мечты
Не будет ничего в плане посадок,а будет то,что было до Зе,По,Ян,Ку
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Жаль... жаль, что спать я уйду увидев эту харю, на фотке. Во, где мерзота! Топит своих, аж пузыри булькают. Мне эти утопленники- по хрену, если шо. Меня интересует- что эта мерзота ещё вывалит, дабы обострить. А у него есть что. Надо котов своих попросить, показав им эту фотку, чтобы они Прицел Судьбы откорректировали. Они- могут. Главное, чтобы прониклись.
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Уволенный "ЗЕпедофил" сказал- сдам мандат, но верните 300$. Моника заткнулась.
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Блин, да его сегодня прорвало...
Жаба злостная душит , что не в его карман идёт бабло ! 😜😄
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Да он задолбал на этой теме пиарится, уже прописался на Ньюзване, сам мол ничего не получал но разговоры слышал.
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Задолбал??? Та подождите. Он ещё ничего не начинал. Всё впереди.
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Хух. Аж от серца отлягло.
Опять Порошенко, гад такой, раздает слугам деньги в конвертах.
И опять зеленский с коломойским ни при чем.
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такое там десятилетиями... не на одну ж зарплату (и не хилую) они там жируют...
за лоббирование чьих-то интересов наверное совсем не 5 тыс. баксов ...как бы дарили...
вот только доказать - то ли не хотят, то ли не могут... то ли зачем?
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Хто памятає як і яким чином петя викинув з ВР Фірсова,Томенка і Чумака.
Треба полякова,скороход та іванісова тим же макаром викинути,щоб не гавкали шо незаконно
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Що характерно всі , кого викинули з фракції СН , одразу починають скавчати і поливати лайном своїх колишніх товаришів ... тобто - вони дають зрозуміти що їх викинули абсолютно правильно !
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А если все правда,что говорит Поляков,Скороход
Вся фракция СН тянет на одну прошлую БПП
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Та он налоговая прислала претензию что у меня долг по есв, а его нету, но теперь мне этому смартфону нужно доказывать, что они лохи... ошибка скорее всего из-за смены регистрации, но это такое.
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Так то Петя бариші роздавав ? Деньги в конвертах "слугам народа" раздавали от людей, у которых миллионы долларов за предыдущую деятельность, - Поляков - Цензор.НЕТ 359
Якась несуразіца....
Зелені брали, в тому числі і спікер... гроші Петі ? А їх таких чесних не цікавило хто і за що конверти роздає ?
Явно якась брехня.
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А чому ви відразу на Петю подумали!
Я, наприклад, гадав, що це Беня чудіт! Деньги в конвертах "слугам народа" раздавали от людей, у которых миллионы долларов за предыдущую деятельность, - Поляков - Цензор.НЕТ 9710
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они на самом деле одно и то же - потому и голосуют вместе ))
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Добре, що хоч ти, тупа ботяра,знаєш, що твій пєця намародерив неміряно...
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Не слушайте вы этого Полякова. Там одни сопли, какие то люди, под покровом ночи, в тёмных масках. Чи не секрет.

Мы называем фамилию упоминаемого нами "спонсора" - знакомьтесь - Алексей Чернышев, совладелец супермаркетов "Фуршет", большой специалист по "коммерческой недвижимости", ближайший соратник вице-президента International Council of Jewish Parliamentarians, депутата от ОПЗЖ Александра Фельдмана.
Это его первичный взнос в полмиллиона зеленых спас бедствующих "слуг народа" от падения в нищету . Во сколько ему обошлась вообще должность руководителя киевской ОГА еще предстоит узнать. Зеленый-презеленый, наш Уотергейт.
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так и скажи - воры покупают слуг - а слуги продажные ))
какая неожиданность - никогда такого не было и вот опять
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хм??квартал!!так квартал!! но хоть кто то!! помогите парню!!из роли выйти!! Деньги в конвертах "слугам народа" раздавали от людей, у которых миллионы долларов за предыдущую деятельность, - Поляков - Цензор.НЕТ 8708 Деньги в конвертах "слугам народа" раздавали от людей, у которых миллионы долларов за предыдущую деятельность, - Поляков - Цензор.НЕТ 8745
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Кстати, вот вам новое от Вадима Дубовского. Забыли небось о нем уже...
https://www.youtube.com/watch?v=0W3hyCcn2vY
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типа, старые депутаты делились с молодыми, в том числе и опытом
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