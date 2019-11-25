 Деньги в конвертах "слугам народа" раздавали от людей, у которых миллионы долларов за предыдущую деятельность, - Поляков

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Говорят, что месяц назад примерно. В течение недели-двух всем подгруппам аккуратно раздали конверты по пять тысяч долларов. И вот есть информация, и она всплывала, что эти конверты, их происхождение как раз идет от этих людей, у которых куча-куча-куча миллионов долларов за предыдущие сроки и предыдущую свою деятельность еще в команде БПП и до этого в команде Януковича. Потому что можно все проследить по биографиям", - рассказал депутат.
В то же время, он отверг версию, что это деньги Коломойского, а также заявил, что сам ничего такого не получал.
"Насколько я знаю, уже дело заведено. Пусть разбираются", - отметил Поляков.
Напомним, в начале ноября в СМИ была опубликована якобы переписка пранкера Джокера с украинскими народными депутатами, в том числе с Тищенко. Пранкер, в частности, общался от имени генерального прокурора Руслана Рябошапки. Тищенко якобы говорил о недовольстве ситуацией во фракции Слуги народа ("предатель на предателе"), сетовал, что политическая карьера и скандалы в СМИ "убивают его имя", а также сообщил о существовании доплат в конвертах.
При этом он ушел от вопроса о том, является ли подлинной опубликованная в СМИ якобы его переписка с пранкером Джокером.
Позже исключенные из фракции народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков подтвердили, что депутаты фракции "Слуги народа" получали зарплаты в конвертах на суммы от 5 до 15 тысяч долларов.
Чи знов попередники винні?
Ещё один!
Ему не давали, но он точно знает, что это было!
Не будет ничего в плане посадок,а будет то,что было до Зе,По,Ян,Ку
Жаба злостная душит , что не в его карман идёт бабло ! 😜😄
Опять Порошенко, гад такой, раздает слугам деньги в конвертах.
И опять зеленский с коломойским ни при чем.
за лоббирование чьих-то интересов наверное совсем не 5 тыс. баксов ...как бы дарили...
вот только доказать - то ли не хотят, то ли не могут... то ли зачем?
Треба полякова,скороход та іванісова тим же макаром викинути,щоб не гавкали шо незаконно
Вся фракция СН тянет на одну прошлую БПП
Якась несуразіца....
Зелені брали, в тому числі і спікер... гроші Петі ? А їх таких чесних не цікавило хто і за що конверти роздає ?
Явно якась брехня.
Я, наприклад, гадав, що це Беня чудіт!
Мы называем фамилию упоминаемого нами "спонсора" - знакомьтесь - Алексей Чернышев, совладелец супермаркетов "Фуршет", большой специалист по "коммерческой недвижимости", ближайший соратник вице-президента International Council of Jewish Parliamentarians, депутата от ОПЗЖ Александра Фельдмана.
Это его первичный взнос в полмиллиона зеленых спас бедствующих "слуг народа" от падения в нищету . Во сколько ему обошлась вообще должность руководителя киевской ОГА еще предстоит узнать. Зеленый-презеленый, наш Уотергейт.
какая неожиданность - никогда такого не было и вот опять
https://www.youtube.com/watch?v=0W3hyCcn2vY