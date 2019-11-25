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Все про:танк (666) учения (2212)

 Учения танковых подразделений резерва прошли на Донбассе. ВИДЕО

На Донбассе прошли военные учения танковых подразделений общевойскового резерва Объединенных сил,

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

"Цель военных маневров - поддержание высокой степени готовности к реагированию на возможный прорыв врага. Хотя танки и отведены из района проведения ООС, но угроза танкового прорыва всегда имеет место", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для тренировки общевойскового резерва проводятся регулярно. Так, личный состав выполнял действия в различных формах и способах применения бригады.

Источник: https://censor.net.ua/n3161739
 
   
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В этом году войска отведет, в следующем учения будут уже без танков, а там и до развала армии рукой подать. Зеленский продолжает дело Януковича.
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Ага, 6-я рота диванного караула реактивно говнометательных войск.
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хам назначил министром обороны Украины фсбшника, это нормально?
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Там їх два поработало.
Саламатін і Лєбєдєв.
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дело хорошее - при петебохе такого не припомню
тот все больше парады парадировал
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Бухай менше, може пам'ять і відновиться...
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Скільки ви там з клоуном н.п. міст звільнили, хоча б т.з. сірої зони?
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Бро, ти питаєш лахтинського бота. А мо й ордловськог сєпара.
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согласен бро - что там спрашивать лахтинских ботов
ничего что большинство освобожденных городов - считая и Иловайск - освобождены добровольцами
именно вопреки воле торговых партнеров мародера Учения танковых подразделений резерва прошли на Донбассе - Цензор.НЕТ 6141 Учения танковых подразделений резерва прошли на Донбассе - Цензор.НЕТ 6141 Учения танковых подразделений резерва прошли на Донбассе - Цензор.НЕТ 6141 Учения танковых подразделений резерва прошли на Донбассе - Цензор.НЕТ 6141 Учения танковых подразделений резерва прошли на Донбассе - Цензор.НЕТ 6141 Учения танковых подразделений резерва прошли на Донбассе - Цензор.НЕТ 6141
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При Яныке тоже тыдыщь регулярно выставочно происходил, а потом раз и армии нет.
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