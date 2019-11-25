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 Общество
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Все про:Зеленский (3742) скорая (227)

 До конца года будет закуплено 500 новых "скорых", - Зеленский

Украина до конца года закупит 500 новых автомобилей для неотложной помощи. Задача поставлена так, чтобы с 2020 года во всей стране не было ни одной такой машины старше 6 лет.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"До конца этого года мы покупаем 500 "скорых". Задача на следующий год, чтобы не было ни одной скорой, которой больше 6 лет", - сказал он.

По словам Зеленского, сейчас машины у службы неотложной помощи есть, а пунктов ее оказания нет.

"Знаете, есть такая черная шутка медиков: если вы на мосту Патона сломали, не дай Бог, руку или ногу, то надо переползать на левый берег, потому что именно там есть пункт скорой помощи", - пошутил президент.

Также на Цензор.НЕТ: Единую диспетчерскую службу экстренной медицины введут в каждом регионе до конца 2019 года, - Минздрав

Напомним, что в сентябре 2019 года по инициативе Владимира Зеленского в областные медицинские учреждения были переданы 20 автомобилей скорой помощи, приобретенных Фондом Рината Ахметова.

25 ноября Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором пообещал возродить этот формат общения с гражданами и записывать видео еженедельно.

Читайте на Цензор.НЕТ: Скорая за 10 минут, доступность больницы интенсивного лечения - не более 60 мин, - Минздрав разработал новые критерии оказания помощи

Источник: https://censor.net.ua/n3161738
 
   
 Топ комментарии
 
Та легко. Набираем в ГУГЛ: "скорые помощи Порошенко". И видим сотни машин скорой переданных им и гражданским, и фронту. По- чесноку.
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ну это как с дорогами оно тоже вещало с что с первого ноября До конца года будет закуплено 500 новых "скорых", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6085
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А давайте, представим, что это сказал По', а не Зе'!!!
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Хорошая идея. Поддержим национального автопроизводителя
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Идея хорошая производители паршивые
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"Ранее Генпрокуратура возбудила дело по факту закупки автомобилей в кредит под государственные гарантии, предоставленные Кабмином Юлии Тимошенко.
По словам, генерального прокурора Виктора Пшонки, эти автомобили не подходят для использования в качестве автомобилей скорой помощи, и при этом были куплены во время кампании по выборам Президента, в которых участвовала и Тимошенко."
чМоника, тебя ждут в Качановской ИК №54
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ну это как с дорогами оно тоже вещало с что с первого ноября
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Туфта, приїзжають швидко, беруть дорого, це не швидка допомога, це швидкі гроші.
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А давайте, представим, что это сказал По', а не Зе'!!!
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То була б рішуча перемога! А так - звичайна зрада зрадна.
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Та легко. Набираем в ГУГЛ: "скорые помощи Порошенко". И видим сотни машин скорой переданных им и гражданским, и фронту. По- чесноку.
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Я же и нэ спэрэчаюся))
Просто, когда По' что-то делал полезное, то я (очень ярый антипорохобот) это признавал...
А сейчас этим соевым лишь бы покакать...
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Эх, дружище... Я ваааще не понимаю- шо тут показывать? Кроме задницы. Хотя и- не сезон, вроде как.
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Какать или нет - не вопрос. Тут суть в другом: Порох помимо того, что делал полезные дела, еще и ЗВР копил, а этот на свой пиар уже существенно надгрыз накопленное и продолжает в том же духе. Вы все обижаетесь, что соевые "какают", а на факты не смотрите.
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То шо он "копил" со свынарчуками и кумой нихто и не сомневается
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А скільки срачу було коли вароффка закупила швидкі для села.
До конца года будет закуплено 500 новых "скорых", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4375
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А чё представлять одна банда,одни лозунги))(
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Фух! Порадовал! Честное Слово- порадовал. Я уж было заволновался- куда делся Пароль: До Конца Года?! Оказывается- он таки в деле. Теперь,- интересно- куда делся Гончарук? Шо-то он затихарился. Неужто- До Конца Года??? До конца года будет закуплено 500 новых "скорых", - Зеленский - Цензор.НЕТ 3939 Мне- страшно...
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Не нервуйте. Не знаю, чи погасив він борг по квартплаті, а так ... Усьо з ним в порядку. До конца года будет закуплено 500 новых "скорых", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8953 "Гончарук дозволив собі мільйонну поїздку на улюбленому літаку Януковича: куди прямував прем'єр
Український прем'єр полетів за мільйон гривень у Лондон, позичати гроші" https://znaj.ua/politics/279374-goncharuk-dozvoliv-sobi-milyonnu-pojizdku-na-***********-litaku-yanukovicha-kudi-pryamuvav-prem-yer
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неа, не угадал....- тот удавится за бабло...
Путин бабло выделит с ФСБ фонда для поддержки своей обезьянки...
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Кстати про коломойского, сегодня прошла информация про атаку на НБУ, а на цензоре тишина. Цензор только про каждый чих и пук зеленского вовремя сообщает.
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Ну прямо харьковская классика. ))
-- А где про скорые помощи, млять?
-- А шо, мне каждый раз о них говорить?
-- Конечнор, мля! И лице сделай нормальное, а то денег никто не даст.
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Очень пригодятся, когда платёжки зимние пойдут.
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просто достигнем 100% неплатежей - счас 80 ))
а там авось пересчитают
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Объясните этому идиоту, что президент отвечает за внешнюю политику и силовой блок. И никаким боком к скорым, коровникам и покраске заборов отношения не имеет! Этому кретину заняться больше нечем???
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Ты хоть сам понимаешь, что говоришь?
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Правильно он говорит. Зеля внешнюю политику просрал полностью, ездит спортзалы проверяет и заборы красит, еще видосики снимает на бегу хекая.
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А что ему как Петя лезть к спортсменам и пиариться на их медалях ? До конца года будет закуплено 500 новых "скорых", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9238
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В селе Медвежье Ушко Винницкой области торжественно открыли туалет в школе.В праздновании открытия мусорки, которую назвали "пунктом раздельного сбора бытовых отходов", были задействованы дети, которые пели и танцевали. Не остался в стороне и сам губернатор, произнесший торжественную речь, в которой указал, что "это технологии, которыми живет общество". Он также признался, что открытие стало возможно благодаря президенту Петру Порошенко и его реформам
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Наше правительство под процессуальным руководством Президента дальновидно предвидит эпидемию инсультов и инфарктов, ну а катафалки это по другому ведомству. До конца года будет закуплено 500 новых "скорых", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7934
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Заява про 500 швидких є політичним піаром.
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Але ж ви чесні та значно кращі🧐 Потім придивився і бачу, що ви весь час звинувачуєте папєрєдніков, бо не визнаєте свої зашквари.
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Так ви ж обрали зелених як протилежність Порошенку, а зараз виправдовуєтесь, що і він так робив. Які ви примітивні, зеботи.
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Порошенко за свої гроші купляв для армії танки та міномети, а сопля зелена рішив попіаритися на швидких!!! Порошенко все за свої гроші купляв, а зебіл купля за державні!!!
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спроси у свинорчуков за какие деньги педро скорые закупал...
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и у кого же будет закуплено?) и через кого же будет закуплено?)
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Интересно, сколько богатых украинцев пожертвовало автомобили скорой помощи своим городам?
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Ок, хотя это очень спорно.
Тогда в США, Канаде и т.д Там есть большие украинские общины с весьма богатыми украинцами. Сколько они денег они жертвуют Украине в год?
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То в Канаді! А ми говоримо про Україну, де олігархи не українці. Так хто у нас олігархи?
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Так что мешает купить богатому украинцу оборудованный для скорой помощи автомобиль у себя в США или Канаде и подарить его своему родному городу в Украине?
А то ты отвечаешь какую то хрень.
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Заважають ваші родичі, які у нас при владі.
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Так тебе что, из за моих родичей даже около мечети не подают, свои же?
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Не, серьезно. Я так понимаю, что подобная благотворительность вообще отсутствует как явление. Что довольно странно. Это же стандартная практика.
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Для чого треба політичний піар про 500 швидких?
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соковый пиар в стиле политбюро ЦК КПСС... выплавим столько то миллионов тонн стали, чугуна, построим миллион кв. метров жилья (в хрущёвках), запустим 5 ракет союз вокруг земли, засеем миллионы гектар орной земли, выпустим 100 тыс. тракторов, итд...
короче, полный соковый бред...
А на главные вопросы, интересующих граждан, ответов как не было так и нет...
Где европейская зарплата, какое количество воровских чиновников посажено, кто посажен за взятки, какие тарифы, какая инфляция, сколько граждан выехало за рубеж на заработки, итд.?
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Цензор никак не сможет повлиять на тон и содержание еженедельных обращений Президента.
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Вам никогда не задавали вопрос: есть деньги? С комментарием, если есть еще поживет.
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Напомним, что в сентябре 2019 года по инициативе Владимира Зеленского в областные медицинские учреждения были переданы 20 автомобилей скорой помощи, приобретенных Фондом Рината Ахметова.

Шо-то я подзапутался? Так кто благодетель? До конца года будет закуплено 500 новых "скорых", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1893
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Тебе пояснить что значит «по инициативе Зеленского» или сам догадаешься?
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Что одно, что другое... одни совковые дауны во власти
До конца года будет закуплено 500 новых "скорых", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1791

До конца года будет закуплено 500 новых "скорых", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2802
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**** брита, прийди к хоч раз к борту з пораненими
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Цар - хороший, а вся інша зелень - то погані боярє.
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Порохоботы и тут своего вождя пытаются примазать До конца года будет закуплено 500 новых "скорых", - Зеленский - Цензор.НЕТ 615 )Зеля красава ,а порохоботы пусть и дальше слюной бризжют!!!
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Сейчас в меня только один вопрос!
Юля в этой схеме участвует? До конца года будет закуплено 500 новых "скорых", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9618
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А ти тут при чому? Вже піарився на швидких закуплених Гросею.
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стратегогрося получил пару купленых за рошенки процентов ))
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Лучше зарплату медикам поднимите. А то как беда случается,даже избранники народные орут - Скорую! Скорую! А как зарплаты поднять,так в последную очередь.
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Жартуєш? Ця влада нічого для медиків не зробить.
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Сьогодні на Слабоді слова міністерка охорони здоров"я відповідатиме на запитання. 22:20
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Слуг *уйло-зебени много. А скорых мало. Можно ж при шухере всех и не спасти. Не все ж на растов и герцлию успеют с"цца!
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Надо делать вызов скорой платный. Не оставили в больнице на ночь - будь добр $200. И не будет нехватки машин
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Хех! Дамбасянин з Іудеї дає указівки. До кінця року буде закуплено 500 нових "швидких", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3298
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и еще 6 бригад ОТРК "Сапсан", а то кацапы уже все перешли на "Искандеры" - куда они будут их запускать неизвестно, но на на всякий пожарный случай надо подготовиться..
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Шо за манси? Спочатку купи, а потім вихваляйся.
Жарти у припіздєнта, наче він з 95-го кварталу.
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