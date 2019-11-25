 До конца года будет закуплено 500 новых "скорых", - Зеленский

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"До конца этого года мы покупаем 500 "скорых". Задача на следующий год, чтобы не было ни одной скорой, которой больше 6 лет", - сказал он.
По словам Зеленского, сейчас машины у службы неотложной помощи есть, а пунктов ее оказания нет.
"Знаете, есть такая черная шутка медиков: если вы на мосту Патона сломали, не дай Бог, руку или ногу, то надо переползать на левый берег, потому что именно там есть пункт скорой помощи", - пошутил президент.
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Напомним, что в сентябре 2019 года по инициативе Владимира Зеленского в областные медицинские учреждения были переданы 20 автомобилей скорой помощи, приобретенных Фондом Рината Ахметова.
25 ноября Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором пообещал возродить этот формат общения с гражданами и записывать видео еженедельно.
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По словам, генерального прокурора Виктора Пшонки, эти автомобили не подходят для использования в качестве автомобилей скорой помощи, и при этом были куплены во время кампании по выборам Президента, в которых участвовала и Тимошенко."
чМоника, тебя ждут в Качановской ИК №54
Просто, когда По' что-то делал полезное, то я (очень ярый антипорохобот) это признавал...
А сейчас этим соевым лишь бы покакать...
Український прем'єр полетів за мільйон гривень у Лондон, позичати гроші" https://znaj.ua/politics/279374-goncharuk-dozvoliv-sobi-milyonnu-pojizdku-na-***********-litaku-yanukovicha-kudi-pryamuvav-prem-yer
Путин бабло выделит с ФСБ фонда для поддержки своей обезьянки...
-- А где про скорые помощи, млять?
-- А шо, мне каждый раз о них говорить?
-- Конечнор, мля! И лице сделай нормальное, а то денег никто не даст.
а там авось пересчитают
Тогда в США, Канаде и т.д Там есть большие украинские общины с весьма богатыми украинцами. Сколько они денег они жертвуют Украине в год?
А то ты отвечаешь какую то хрень.
короче, полный соковый бред...
А на главные вопросы, интересующих граждан, ответов как не было так и нет...
Где европейская зарплата, какое количество воровских чиновников посажено, кто посажен за взятки, какие тарифы, какая инфляция, сколько граждан выехало за рубеж на заработки, итд.?
Шо-то я подзапутался? Так кто благодетель?
Юля в этой схеме участвует?
Или - нет?
Жарти у припіздєнта, наче він з 95-го кварталу.