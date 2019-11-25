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 Общество
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Все про:Голодомор (908) Порошенко (17912)

 Цель Москвы - уничтожить Украину, а потом уничтожить память об этом, - Порошенко в Канаде

Российская машина репрессий не раз пыталась уничтожить Украину и ее народ, но массовым убийством был Голодомор, который унес жизни от 8 до 10 млн человек.

 Об этом пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" сказал во время траурной церемонии у первого в мире памятника умершим от голода "Разорванное кольцо жизни" в канадском городе Эдмонтон, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Очень трудно понять масштаб этой трагедии. Представить, что было убито от 8 до 10 млн украинцев, истреблен весь цвет украинской нации. Украинцы всегда были тружениками. Куда бы ни приезжали украинцы - включая Канаду - они прежде всего начинали выращивать хлеб. Отобрать у них хлеб и убить их голодом - это страшное преступление, страшная трагедия ", - отметил Петр Порошенко.

Он поблагодарил украинцев Канады за то, что они фактически сохранили историческую память о погибших предках, передав ее потомкам. Именно канадский Сенат первым признал Голодомор украинского народа как преступление сталинского режима. И именно в Эдмонтоне был установлен первый памятник Голодомору в виде разорванного, пустого жернова, который символизирует разорванное кольцо жизни. Потому миллионы погибших от голода - это десятки миллионов нерожденных детей в следующих поколениях украинцев, - сказал пятый Президент.

"Целью Москвы было убить Украину, убить украинцев, потом еще и уничтожить память об этом. И сегодня, спустя десятки лет, вооруженные силы Российской Федерации вновь пришли на украинскую землю. Для чего? Чтобы уничтожить Украину. И нашим лучшим ответом, лучшим мемориалом о замученных Голодомором будет развитие нашего государства", - убежден Петр Порошенко.

Он выразил благодарность Епископу Эдмонтонскому Иллариону за его неоценимый вклад в получение Томоса об автокефалии Украинской православной Церкви. Как отметил Петр Порошенко, для Кремля восстановления независимой поместной украинской церкви стало настоящей катастрофой, соизмеримой с развалом Советского Союза.

"Я хочу поблагодарить украинцев Канады за неутомимый труд на благо Украины. И за памятник. И за огромное количество волонтеров, которые помогали Украине остановить российское нашествие. Оно остановлено ​​в том числе и вашими усилиями", - отметил Петр Порошенко.

Цель Москвы - уничтожить Украину, а потом уничтожить память об этом, - Порошенко в Канаде 01
Цель Москвы - уничтожить Украину, а потом уничтожить память об этом, - Порошенко в Канаде 02

Источник: https://censor.net.ua/n3161735
 
   
 Топ комментарии
 
Умеет Порошенко пиарит'ся на прописных истинах ради собственного политического капитальца, вместо того, чтобы сделать полезное для Украины и не дерибанить по-барыжьи.
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Блин я уже переживать начала, уже почти 9 вечера в Украине, а до сих пор ни одной публикации с заявлениями Порошенко

Ну слава Богу
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Игорек, ты здесь родился, или ты потомок бродячих вивисекторов?
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Ну здесь же не по жидомолдавски написано...
Конкретно какие словами тебе не по душе?
За голод, за смерть, за расейских "братушек" - то пеця придумыаает?
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Не є Пєця і Зєля суперниками. Навіть перед першим туром Пєця був більш знервований, ніж перед другим. Бо Вовік з Пєцєю - одне і те саме. Їм обом Юлька страшна. Тому суперництво Пєці і Зєлі - цирк, постанова
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петя в качестве патриота-очевидно не "проканал".Народ его послал и правильно сделал.Чего стоит только абсолютно скотское заявление,что справились бы "и без волонтёров"(ютуб всё помнит)Как вата пиарится на 9-ом мая каждый год,так и данный персонаж теперь будет ультраукраинцем на каждую памятную дату.Слава богу,с тем же успехом.
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и тут порохоботы жмут на спам, а мы расспамливаем.
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Соевые,вы вообще хоть как-то умеете аргументировать?Что в моём комменте заслуживало спама?Что там было фактически неверно,оскорбительно?
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Соевая скотобаза,ЗА ЧТО вы меня заспамили?Оспорьте хоть одно слово ПО СУЩЕСТВУ.Научитесь полемизировать.
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- хрюкают подрывающиеся пердачки Петиных фейкомётчиков.
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не кукарекай убогий Цель Москвы - уничтожить Украину, а потом уничтожить память об этом, - Порошенко в Канаде - Цензор.НЕТ 8555 иди накати стекломоя Цель Москвы - уничтожить Украину, а потом уничтожить память об этом, - Порошенко в Канаде - Цензор.НЕТ 8555
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пЭця мечется по всему миру ищет защиту,но зная какой он гнилой никто не спешит вмешиваться......а тут еще и ЗЕ подписал закон о "незаконном обогащении"....горит у попрошенки))))
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Порошенко, це самий кращий президент, який у нас був!! Фактично він створив Україну!!. Армія створена і озброєна також ним!! Зебіли не розуміють, що не стане Порошенка - не стане України!!!
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£им ссы в глаза - скажут божья роса£.
Я думал, это о кацапской лживости, а оказалось, что
порохоботы недалеко от нее ушли...
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Меняй ник на Днепровец, так при твоем любимом Порошенко решили.
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Порошенко, це самий кращий президент.

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Опитування проводилось в психіатричній лікарні.
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Хватит уже!!!Щоколадных щей уже наелись!!!!
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приятно смотреть как зебилоиды в истерике постят кацапен пропоганду 2010х Цель Москвы - уничтожить Украину, а потом уничтожить память об этом, - Порошенко в Канаде - Цензор.НЕТ 5133 и как выходят на орбиту с горящими пердаками Цель Москвы - уничтожить Украину, а потом уничтожить память об этом, - Порошенко в Канаде - Цензор.НЕТ 5133
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Порошенко в Канаде, а Зе видосики записывает.
Внимание, вопрос. Кто из них Президент?
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Президент Украины-Зеленский.Это,как говорил Остап,медицинский факт.А теперь,дурко,спамь
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У порохоботов еще нет отвращения, каждый день эту зажравшующееся рожу пороха видеть на Цензоре.
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ghb xtv nen
причем тут масква разве фамилия презевратива РФ Гройсман
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Вже майже 800 років хоче - з часів створення московського улусу Золотої Орди.
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навіть ще раніше- з часів андрія боголюбського, який сплюндрував Київ у 1169 - палили церкви, вбивали старих і малих
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шо тільки не вигадує, аби на допити не ходити
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