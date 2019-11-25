 Цель Москвы - уничтожить Украину, а потом уничтожить память об этом, - Порошенко в Канаде

Об этом пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" сказал во время траурной церемонии у первого в мире памятника умершим от голода "Разорванное кольцо жизни" в канадском городе Эдмонтон, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Очень трудно понять масштаб этой трагедии. Представить, что было убито от 8 до 10 млн украинцев, истреблен весь цвет украинской нации. Украинцы всегда были тружениками. Куда бы ни приезжали украинцы - включая Канаду - они прежде всего начинали выращивать хлеб. Отобрать у них хлеб и убить их голодом - это страшное преступление, страшная трагедия ", - отметил Петр Порошенко.

Он поблагодарил украинцев Канады за то, что они фактически сохранили историческую память о погибших предках, передав ее потомкам. Именно канадский Сенат первым признал Голодомор украинского народа как преступление сталинского режима. И именно в Эдмонтоне был установлен первый памятник Голодомору в виде разорванного, пустого жернова, который символизирует разорванное кольцо жизни. Потому миллионы погибших от голода - это десятки миллионов нерожденных детей в следующих поколениях украинцев, - сказал пятый Президент.

"Целью Москвы было убить Украину, убить украинцев, потом еще и уничтожить память об этом. И сегодня, спустя десятки лет, вооруженные силы Российской Федерации вновь пришли на украинскую землю. Для чего? Чтобы уничтожить Украину. И нашим лучшим ответом, лучшим мемориалом о замученных Голодомором будет развитие нашего государства", - убежден Петр Порошенко.

Он выразил благодарность Епископу Эдмонтонскому Иллариону за его неоценимый вклад в получение Томоса об автокефалии Украинской православной Церкви. Как отметил Петр Порошенко, для Кремля восстановления независимой поместной украинской церкви стало настоящей катастрофой, соизмеримой с развалом Советского Союза.

"Я хочу поблагодарить украинцев Канады за неутомимый труд на благо Украины. И за памятник. И за огромное количество волонтеров, которые помогали Украине остановить российское нашествие. Оно остановлено ​​в том числе и вашими усилиями", - отметил Петр Порошенко.



