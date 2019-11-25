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 Генштаб создаст управление стратегических коммуникаций, оно будет реагировать на информационные вызовы, - Хомчак

Генеральный штаб ВСУ намерен создать собственное управление стратегических коммуникаций. Он должно будет реагировать на информационные вызовы, которые несет гибридная российская агрессия.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас происходит трансформация всей системы управления стратегического и оперативного уровня. 5 ноября подписана Директива министром обороны по такой практической трансформации, и мы начали практическую составляющую. К февралю мы уже должны трансформироваться и набирать способности по тем стандартам и принципам, которые есть у наших партнеров. В Генеральном штабе будет Управление стратегических коммуникаций. В Министерстве обороны будет свое, свое будет и в Генеральном штабе", - сообщил Хомчак.

Он отметил, что во время недавнего визита в Брюссель и участия в заседании Военного комитета ЕС обсуждал этот вопрос с партнерами.

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"У меня уже есть договоренность с нашими партнерами - с начальником Генерального штаба Литвы, у них очень качественно работает это направление. Мы намерены отправить в Литву тех, кто будет работать в этой сфере, чтобы они изучили этот опыт, посмотрели, как это происходит в других странах. Нам нужен результат. Думаю, 20-й год будет тем переломным годом, когда все это уже будет работать", - сказал Хомчак.

Источник: https://censor.net.ua/n3161734
 
 
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Распилить бюджет на кибербезопастности - милое дело..... Концов, вообще, не найдешь.....
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эй там, по камуникациям, игде стрельбы ракетами на 1200 км по надводным целям?
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Рассказывать про потужные перемоги уже было. Теперь решили целое управление создать. Вооружаться будем или деньги граждан только на зарплаты себе а защищать их так и не собираются?
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