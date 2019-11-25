 Внефракционные нардепы откровенно начинают подголосовывать "Слуге народа", потому что у Рябошапки на них что-то есть, - Поляков

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы же видим с вами, что происходит. Внефракционные откровенно начинают подголосовывать "Слуге народа". Это связано с тем, что, во-первых, есть определенные дела у Рябошапки на некоторых представителей внефракционных депутатов", - заявил Поляков.

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По его словам, это касается, среди прочего, нардепов Бориса Приходько и Валерия Давиденко.

"По Приходько я задавал прямой вопрос. Дело уже в суде. Его не надо вести, расследовать. Дело в суде. Но летом он стал депутатом. И суд заморозил там 2 млрд грн облигаций. То есть фактически просто надо, чтобы он пришел в суд. В том деле фигурирует и Давиденко, и Гонтарева, и даже Порошенко. Эти все - Курченко, Арбузов. То есть, вся предыдущая власть. Вся эта орбита порошенковская. Потому что там ниточки ведут к другим делам. По моей информации, некоторые фигуранты потихоньку, пока это дело заминается, начинают уже исчезать. Мы ждем 100 дней. А кто-то просто этим пользуется", - отметил нардеп.

Есть вопросы и по Давиденко. "Но дело я не раскрывал. Это инсайдерская информация из прокуратуры, откуда я и узнал, что это представление уже второй месяц лежит у него на столе. То есть, генпрокурору фактически готовый документ надо подписать, представление в Верховную Раду на снятие неприкосновенности и все. Дело есть. На 2 миллиарда гривен. Вы ищете деньги в бюджет. Вы их хотели забрать из местных бюджетов, поставить их на колени и так сейчас вы их ставите на колени. Вы хотели забрать 7,7 миллиардов гривен из местных бюджетов акциза на топливо. Вот вам 2 миллиарда гривен", - считает Поляков.

Читайте полное интервью: "Авторитета у руководства фракции "Слуга народа" - нет, полностью бедлам. Депутаты замолкают, и идет собрание только когда Зеленский заходит", - нардеп Поляков