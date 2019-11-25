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 Из-за учений в Ивано-Франковске могут ввести "особый режим"

25 и 26 ноября СБУ проводит в Ивано-Франковске антитеррористические учения. На это время в городе могут ограничивать передвижение людей и транспорта, проверять документы и осматривать автомобили.

Учения пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление СБУ в Ивано-Франковской области.

"Во время мероприятий возможно временное введение особого режима, в том числе ограничения или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей и др.", - сказано в сообщении.

Участие в учениях примут подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии, Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Госспецсвязи, представители местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Также на Цензор.НЕТ: Учения для общевойскового резерва ОМБ прошли в районе отвода тяжелого вооружения ООС, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Жителей города в Управлении СБУ просят сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным неудобствам, должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.

Из-за учений в Ивано-Франковске могут ввести особый режим 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161732
 
   
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чого раптом? тихеньке провінційне і квітуче місто ..Станіслав
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туда собирается с визитом "великий команденте" бритая грудь вовка зе
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так в Мариуполе же все тихо, в Ивано-Франковске неспокойно - сепары на каждом углу Из-за учений в Ивано-Франковске могут ввести "особый режим" - Цензор.НЕТ 6465
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Из-за учений в Ивано-Франковске могут ввести "особый режим" - Цензор.НЕТ 9737Так вот где оказывается по мнению ЗЕКоманды окопались враги и где нужно вводить военное положение. Зато на даунбасе всех военных и мусоров убрали и мосты построили боевикам.
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Потихоньку Зелупа и его сепарская команда тренируется зачистить западную Украину от врагов *****. Видать боятся что западенцам не понравится то решение которое Зелупа подпишет с ****** в нормандии.
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знайшли підозрюваного, який сьогодні намалював свастику на памятнику Шльомі Алєйхуму
Из-за учений в Ивано-Франковске могут ввести "особый режим" - Цензор.НЕТ 2442
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