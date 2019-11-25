 Решение об исключении Иванисова из фракции "Слуги народа" уже принято, - замглавы фракции Кравчук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

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"Решение об исключении Романа Иванисова и из фракции, и из партии уже принято. На ближайшем пленарном заседании об исключении из фракции официально объявит председатель Верховной Рады", - отметила она.

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Напомним, 19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.

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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова. После этого Генпрокуратура заявила, что информация о судимости Иванисова не является подтвержденной, и попросила СМИ не распространять слова Рябошапки.

Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции в Верховной Раде на время проверки информации о его якобы судимости.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что если информация о судимости Иванисова подтвердится, заставит его сложить мандат и уйти из "Слуги народа".

Лидер парламентской фракции Давид Арахамия говорит, что Иванисов сможет вернуться в состав фракции, если докажет, что у него не было судимости.

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