EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Происшествия
  446  14
Материалы по теме:
Все про:Слуга народа (523) Кравчук Евгения (8) Иванисов (15)

 Решение об исключении Иванисова из фракции "Слуги народа" уже принято, - замглавы фракции Кравчук

Народный депутат Украины Роман Иванисов исключен из состава партии и фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иванисов не сможет вернуться в "Слугу народа", - Корниенко

"Решение об исключении Романа Иванисова и из фракции, и из партии уже принято. На ближайшем пленарном заседании об исключении из фракции официально объявит председатель Верховной Рады", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы должны давить на Иванисова в Раде, чтобы он сдал мандат, это позиция фракции, - Арахамия

Напомним, 19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опубликован текст приговора Иванисову. ДОКУМЕНТ

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова. После этого Генпрокуратура заявила, что информация о судимости Иванисова не является подтвержденной, и попросила СМИ не распространять слова Рябошапки.

Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции в Верховной Раде на время проверки информации о его якобы судимости.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что если информация о судимости Иванисова подтвердится, заставит его сложить мандат и уйти из "Слуги народа".

Лидер парламентской фракции Давид Арахамия говорит, что Иванисов сможет вернуться в состав фракции, если докажет, что у него не было судимости.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жертва изнасилования "Слуги народа" Иванисова рассказала детали преступления

Источник: https://censor.net.ua/n3161731
 
 
 Топ комментарии
 
Вот же мразота а не партия. Что значит исключение из фракции? Вы насильника завели в раду. Где то говно, которое пафосно дает 24 часа и кричит выйди отсюда разбойник? Может насильнику даст 24 часа сложить мандат?
 показать весь комментарий
 
да лучше бы он сам сложил и мандат и свою манду СН гамузом
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
За бубочку боятся когда та встречу с членами фракции придет .
 показать весь комментарий
 
Вот же мразота а не партия. Что значит исключение из фракции? Вы насильника завели в раду. Где то говно, которое пафосно дает 24 часа и кричит выйди отсюда разбойник? Может насильнику даст 24 часа сложить мандат?
 показать весь комментарий
 
 
да лучше бы он сам сложил и мандат и свою манду СН гамузом
 показать весь комментарий
 
 
" Педофилы народа " - правильное название их фракции .
 показать весь комментарий
 
Вопрос кто следующий. Очень интересная фракция собралась по интересам . Решение об исключении Иванисова из фракции "Слуги народа" уже принято, - замглавы фракции Кравчук - Цензор.НЕТ 6394
 показать весь комментарий
 
 
Олигархическая банда Слуга Народа, заведём в Раду любого урода.
Насиловал, воровал, Бене денег отслюнявил и депутатом стал...
 показать весь комментарий
 
 
Та в гробу він бачив ту фракцію! З депутатів не виженуть, а коли рейтигни всієї отієї ЗЕКОмандИ стануть "0", заявить про свії хероїзьм, бо боровся проти, своїм х...м, чи то достоїнством!
 показать весь комментарий
 
Б утусов я ухожу с твоего сайта тут одни проохоботы орудуют
 показать весь комментарий
 
У меня другой вопрос - изнасилование же было груповым? - остальным хероям наверно обидно, - когда ж их примут в слуги?
 показать весь комментарий
 
Нет. Всё было не так. Я, щас, ниже, коротко, кое-что изложу. Странно, это из заметки Бутусова, которую, отчего-то, не публикует Цензор! Отчего???
 показать весь комментарий
 
да уж зебыкота в очередной раз села в лужу)))))
интересно, сколько еще дерьма завели зебики в парламент?))))
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. депутатом он останется и будет проедать народные деньги, получать льготы, жильё, лечение в Феофании и прочие приятные вещи?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх