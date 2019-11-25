 "Мы будем молиться и держать кулаки" - Зеленский о ДТП с Кулебой

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы будем молиться, будем держать кулаки, чтобы все было хорошо и с вами (Кулебой - ИФ), и с детьми", - сказал он в видеообращении к украинцам о успехах, победах, планах и неудачах власти за неделю, записанном во время пешей прогулки президента по улицам Киева в понедельник.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Позже было опубликовано видео ДТП. На кадрах видно, что машина Николая Кулебы стоит в правом ряду. Вместо того, чтобы повернуть направо, как предусмотрено правилами, водитель выезжает на перекресток. Это происходит, пока горит красный сигнал светофора.
Сам Николай Кулеба на своей странице в сети Facebook заявил, что находится в больнице вместе с сыновьями, а на вопросы ответит позже.
Тем временем полиция открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия.
А так, звісно, одужання йому та дітям.
И не нужно дитями прикрываться.
- а безответственный мудак...
Ан нет. Законы бытия никто не отменял.
А вообще слова "слуги народа" становятся характеристикой наглых, беспринципных, подлых и циничных людишек. Потому у большинства простого народа всякие трагедии со "слугами" не вызывают никакого сочувствия.
він і за Комбата згадав мєждупрочім.. а потім либився джорналістам і бісики їм пускав.
- после того как его сутки троллили в сетях...(
...а так бы и не вспомнил
4 миллиона украинцев смогли поднять ВВП Польши а 35 000 000 живущих в Украине не могут ????
мож мы что то не то делаем ???
Пусть отвечает по закону за нарушение... Привыкли людей за скотов держать, ездят как охамевшие хозяева жизни...
Если сдохнут, то плакать по ним никто не будет.
(хоча винність безробітного водія буса у його викладі була беззаперечна)
такий нижчий, що просять допомоги у простих людей для лікування воїнів, бо Державним мужам байдуже
П,С, Интересно, а какому богу молиться сам Зеленский ?
всяка влада - від Бога
Почувствуйте разницу...
Микола Кулеба, уповноважений президента з прав дітей, який вчора порушив правила дорожнього руху, поїхавши на червоне світло, спричинив аварію, проходить лікування у лікарні Феофанія.
Водій іншого автомобіля, який постраждав внаслідок ДТП, спричиненого Миколою Кулебою, знаходиться в звичайній лікарні.
Слуги нароту.
Но самый главный мудак - это мудак на диете Антон Геращенко.
Возле НБУ работники крупнейших заводов требовали вернуть курс на уровень 27 грн за доллар. ФОТО, ВИДЕО
это уже перебор .Карл ...я только подумал что семимильными хотя б до 20 упадет ...но кто эти люди Карл ????
Этот водитель это для них чернь...а они небожители...
А за раненных, о которых писала волонтер и вообще о всех раненных, «молиться и держать кулаки» не хочешь, преЗедент?!.........
Лицемер.........😡
А шо.....если ...подосрать малехо? Гы, прикольно. И у нас есть опыт! Это единственный выживший пилот из Бермудского треугольника. Просто поразительно, как он догадался про единственный правильный путь!
Т.е.вы фсье поняли, при следующем Дориане урагане надо спустится в воронку урагана и найти струю из ниток(основа) урагана, ось, именно по ней вверх надо добраться до кольца, гравитационной воронки и ценой своей жизни(а по другому никак) разорвать кольцо. Разумеется предлагается беспилотник, как вариант с ИИ. Подчеркну, когда он зайдет в струю из ниток он будет вне досяемости ВСЕХ и неуязвим от ВСЕХ.
Думаю молитва здесь бессильна
Лично по его вине, никто не погиб. Получил 10 ку.
А наш уполномоченный наверное медаль пллучит. За храбрость . И компенсацию.на ремонт и лечение.
Хотя могу поспорить шо его 10 летний сын не был в детском кресле ( потому что это дебилизм садить в это кресло не по физическим параметрам а и по возрастным). Но они сами приняли такой закон, так что должны были исполнять. Интерестно ему хотя бы штраф за это выпишут?
Коломойский пошел ва-банк. Протестующие ворвались в НБУ. МВД делает вид что ее нет. СБУ с удовольствием наблюдает. Высшего руководства нет с утра. Если Смолий просто подаст в отставку с Вовой не будут в финансовом мире разговаривать даже офшорные клоаки.