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Все про:ДТП (5887) Кулеба Николай (37)

 "Мы будем молиться и держать кулаки" - Зеленский о ДТП с Кулебой

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал уполномоченному президента Украины по правам ребенка Николаю Кулебе и его детям выздоровления после произошедшего ДТП.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  Интерфакс-Украина.

"Мы будем молиться, будем держать кулаки, чтобы все было хорошо и с вами (Кулебой - ИФ), и с детьми", - сказал он в видеообращении к украинцам о успехах, победах, планах и неудачах власти за неделю, записанном во время пешей прогулки президента по улицам Киева в понедельник.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Позже было опубликовано видео ДТП. На кадрах видно, что машина Николая Кулебы стоит в правом ряду. Вместо того, чтобы повернуть направо, как предусмотрено правилами, водитель выезжает на перекресток. Это происходит, пока горит красный сигнал светофора.

Сам Николай Кулеба на своей странице в сети Facebook заявил, что находится в больнице вместе с сыновьями, а на вопросы ответит позже.

Тем временем полиция открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161728
 
 
 Топ комментарии
 
а за раненых бойцов -люди простые кровь здают и на донбассе убитых после твоего перемирия не будет молитвы или то не люди?
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Он совершил ДТП с тяжелыми последствиями! Он - единственный виновник! Его место на скамье подсудимых. А ты, ..............., за него "кулаки держишь"???!!!!!!
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Цікаво на скільки другого водія посадять.
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Якщо чесно, то Кулєба сам винний.
А так, звісно, одужання йому та дітям.
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За что ему одужання? За то что другого на больничку уложил?
И не нужно дитями прикрываться.
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По его действиям он не папа
- а безответственный мудак...
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а чоловіку, якого кулеба покалічив, президент слів не знайшов!
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Уверен, Кулебе есть за какие деньги лечиться, помогут соратники-подельники. А вот мой товарищ, врач в детской больнице, ежедневно видит десятки маленьких детей, родители которых выкладываются до копейки/влазят в долги на "бесплатную медицину"; на лекарства, половина которых подделки и цены выше, чем в Европе; и это все из-за "слуг народа", которые возомнили себя выше всех "простых людей". Им, "слугам народа", можно жить не по совести (плюс пять тысяч долларов, взявшихся "ниоткуда"); им - лучшие врачи, курорты мира; им, хозяев жизни, как они себя возомнили, и красный свет светофора - все нипочем.
Ан нет. Законы бытия никто не отменял.
А вообще слова "слуги народа" становятся характеристикой наглых, беспринципных, подлых и циничных людишек. Потому у большинства простого народа всякие трагедии со "слугами" не вызывают никакого сочувствия.
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да хоть и не честно. но кулебякин не только виноват но и создал аварийную ситуацию. Какая может быть " мольба" штейна? гниду кулебяку обязать выплатить весь моральный и материальный ущерб водителю столыпина. а штейн его оправдывает.
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нету такого. дтп совершают. Или создают аварийную ситуацию в результате еоторой произошло дтп. если бы кулебякин сам с дуру ударил машину тогда это былобы дтп, но он выехал на крысный цвет и подставил задницу и бочину столыпин кару, который не при делах и просто двигался без нарушений.
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а за раненых бойцов -люди простые кровь здают и на донбассе убитых после твоего перемирия не будет молитвы или то не люди?
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то не люди.
він і за Комбата згадав мєждупрочім.. а потім либився джорналістам і бісики їм пускав.
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Он о смерти комбрига вспомнил
- после того как его сутки троллили в сетях...(
...а так бы и не вспомнил
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Попутно еще и очернил меня. Сказал, что я с 2014 года был волонтером - хотя это все вранье.Цитата из интерьвью Полякова. Для "слуг" оказывается быть волонтером черный пиар - єто все что надо знать про слуг и их кукловодов...
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для них це не люди, це пахолки, на жаль. Просто влада є чужою
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Ой, бляха, чо там с кнопкодавами? Уже в тюрьме?
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Сергей Литвиненко возглавил депутатское объединение от "Слуги народа " под названием " Кнопкодав народа " , а Роман Иванисов возглавил " Педофил народа "
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Національний банк Польщі (NBP) привіз в країну близько 100 тонн золота зі своїх резервів, які раніше зберігалися в Банку Англії.

4 миллиона украинцев смогли поднять ВВП Польши а 35 000 000 живущих в Украине не могут ????
мож мы что то не то делаем ???
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В Польшу инвестиции пошли валом когда она вступила в НАТО.
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Как-бы. Недолюстрат окопался, как рыги в Украине.
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Мы навозную муху зе-зе выбррали - теперь заживем !
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Он совершил ДТП с тяжелыми последствиями! Он - единственный виновник! Его место на скамье подсудимых. А ты, ..............., за него "кулаки держишь"???!!!!!!
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Вина будет на троих поделена - светофор, водитель бусика и заботливый папочка немного.
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батько краще знають ситуацію і що робити.
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Ще один молитвенний .. Як ви клоуни задовбали
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Цензор так і буде тепер постити порціями цього дебіла?
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А мне насрать на Кулебу и на его семейку. Нарушили правила, сразу получили по заслугам.
Пусть отвечает по закону за нарушение... Привыкли людей за скотов держать, ездят как охамевшие хозяева жизни...
Если сдохнут, то плакать по ним никто не будет.
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так! у неї виявилися серйозні розбіжності із Президентом. 2 години його розносила в п'ятницю на 112
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И вообще... За наших воинов, защищающих Украину он кулаки не держит... А за всякое охамевшое воровское дерьмо, он кулаки держит... дибил зелёный.
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а я желаю водителю ГаЗели еще больше здоровья и благополучия ....надеюсь страховая горе-ченовника обонкротится
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Цікаво на скільки другого водія посадять.
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антоша вже визначився з вектором карної справи.
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але свої "роздуми" міняв 11 чи більше раз...
(хоча винність безробітного водія буса у його викладі була беззаперечна)
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А от дійсно , сьогодня прибув борт з тяжкими пораненими , так ця паскуда чомусь кулаки за них не держить і не молиться
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бо їх рівень нижчий ніж чиновника...
такий нижчий, що просять допомоги у простих людей для лікування воїнів, бо Державним мужам байдуже
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Набрал Зеленский команду, пошёл в баню, и там его всей командой изнасиловали.
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пля!! не мог пожелать кулебе!!зелёных светофоров!! со всей зелёной ,,командой" в самое ЗЕЛЁНОЕ БУДУЩЕЕ??чтоб в стране хоть было какое то но реальное настоящее!!??(а не страна в смартфоне??к стати который та же страна даже и не производит?? "Мы будем молиться и держать кулаки" - Зеленский о ДТП с Кулебой - Цензор.НЕТ 1553 ) "Мы будем молиться и держать кулаки" - Зеленский о ДТП с Кулебой - Цензор.НЕТ 2523 "Мы будем молиться и держать кулаки" - Зеленский о ДТП с Кулебой - Цензор.НЕТ 4041
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Молиться за человека, который грубо нарушил ПДД и чуть не угробил 3-х человек, может батюшка в церкви. И то о прощении грехов. Адекватный президент должен требовать наказания виновного.
П,С, Интересно, а какому богу молиться сам Зеленский ?
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при чому тут молиться? батько Зеленський думають за народ!
всяка влада - від Бога
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Нашла мне батько "Мы будем молиться и держать кулаки" - Зеленский о ДТП с Кулебой - Цензор.НЕТ 210. Для тебя Гитлер, Сталин, ***** тоже от Бога? Мадам, лечитесь
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А хто буде молитися за інших водії які постраждали?
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за небожителя- небожители, а за простого шофера- простолюдины
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"что машина Николая Кулебы стоит в правом ряду. Вместо того, чтобы повернуть направо, как предусмотрено правилами" Правилами предусмотрено лишь то, что обязан поворачивать направо/налево только в том случае если на светофоре есть дополнительная секция со стрелкой (та что загорается). В данном случае он спокойно мог стоять в правом ряду и ни куда не ехать, а маршрутчику так не терпелось повернуть направо, что сигналил то послать его куда подале. Одним словом Кулеба - "сам дурак" (с)
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этот скот в феофании...а водила буса в районной больничке...
Почувствуйте разницу...
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Блазень же типу атеїст? Нафіга атеїсту молитися? Ну хіба що він атеїст-випендрьожник.
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Ну там піаніно не має. Зате є орган. На якому органом можна зіграти.
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ЗЕ мог бы даже яйца раздавить, сжимая кулаки, но у него их нет.
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Водитель помни, правой ногой ты давишь на крышку своего гроба!
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Выйдет из больницы и сядет в тюрьму? Или им можно...
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Антивсепропальщик/Антипопуліст3 год ·

Микола Кулеба, уповноважений президента з прав дітей, який вчора порушив правила дорожнього руху, поїхавши на червоне світло, спричинив аварію, проходить лікування у лікарні Феофанія.

Водій іншого автомобіля, який постраждав внаслідок ДТП, спричиненого Миколою Кулебою, знаходиться в звичайній лікарні.
Слуги нароту.
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Ну дык, звичайные ликарни при Порошенко стали на очень высокий уровень.
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Кулеба конечно виноват. Пусть поправляется он и все кто про его вине пострадал.
Но самый главный мудак - это мудак на диете Антон Геращенко.
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"Мы будем молиться и держать кулаки , ты так бы заботился о раненных бойцах , а не о своих зелупных утырках
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Молитвы от Зеленского и его банды здоровья не добавят.
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Возле НБУ работники крупнейших заводов требовали вернуть курс на уровень 27 грн за доллар. ФОТО, ВИДЕО

это уже перебор .Карл ...я только подумал что семимильными хотя б до 20 упадет ...но кто эти люди Карл ????
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Курс падает через облигации , которая Украина распродала определенным людям. Потом будут отдавать землей Украины. Все продумано, до мелочей.
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Его в тюремную бооьничку нужно, и держать под замком. А кулаки держать, что бы дать ******** когда очухается ! 😬
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кловун, а за водителя буса ты тоже будешь молиться?
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О водителе буса оно даже не вспомнило...
Этот водитель это для них чернь...а они небожители...
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Христос и Богородица не помогает иудеям, которые так и не признали, что распятие Христа было большой ошибкой со стороны иудеев. А кураторы Зеленского, Хабатники, детям даже запрещают на Храмы Христианские смотреть.
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за Зайцеву не забудь потримати аби її виправдав Верховний Суд.
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Этот Кулеба по своей тупости попал в ДТП, чем подверг опасности своих детей и других людей........

А за раненных, о которых писала волонтер и вообще о всех раненных, «молиться и держать кулаки» не хочешь, преЗедент?!.........
Лицемер.........😡
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От он чудик!!! Молится будут те, которые под Дорианом. К слову о танце кольца, основной ритуал зелёных, посвящена целая страница манускрипта! Войнича.
А шо.....если ...подосрать малехо? Гы, прикольно. И у нас есть опыт! Это единственный выживший пилот из Бермудского треугольника. Просто поразительно, как он догадался про единственный правильный путь!
Т.е.вы фсье поняли, при следующем Дориане урагане надо спустится в воронку урагана и найти струю из ниток(основа) урагана, ось, именно по ней вверх надо добраться до кольца, гравитационной воронки и ценой своей жизни(а по другому никак) разорвать кольцо. Разумеется предлагается беспилотник, как вариант с ИИ. Подчеркну, когда он зайдет в струю из ниток он будет вне досяемости ВСЕХ и неуязвим от ВСЕХ.
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Реально- подлость. Высшей пробы. Пацан, водила бусика- единственный пострадавший. Остальные- были в экипаже камикадзе, на Тойоте. У них- своя Судьба, пусть папика-смертничка поблагодарят. Зеленский- не прав. Жестко не прав.
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.***** он с команды ********* нет сочувствия к ему.
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А как здоровье, действительно пострадавшего в устроенном Кулебой дтп, водителя микроавтобуса?
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так тож просто водитель, а эта высокопоствавлена кулеба
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Как то насрать. В Украине по твоей вине погибли сотни более достойных людей о которых ты крыса гнусявая и не вспомнил.
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точно были люди более достойны но о них не слова а эту чуму ещё и преводсносят
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но кулеба виновен в аварии и что, закон для него не закон? кулеба должен ответить и присесть
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писец логика ....они его что жалеют что он на голимой тойоте ехал а не на бронированом Ланосе ..Все видели видео -нагло выехал на перекресток .я так смотрел видео подлумал что ********* за рулем была а не чиновник с наверно 3 высшими образованиями и который небось в Кабмине росписывался раз в месяц в журнале профилактики ПДД
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Я дуже незадоволений цім ДТП, але аналізуючи обставини він зорієнтувався і виправив авто у напрямок руху, це не знімає його провини, але могло бути гірше... сподіваюсь його син одужає, але міра покарання має бути. Так не мона.
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почему я должен за этого дол***** молится? С детьми на красный проскочить решил "Мы будем молиться и держать кулаки" - Зеленский о ДТП с Кулебой - Цензор.НЕТ 1326
Думаю молитва здесь бессильна
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кто там в ОП инструктажи проводил - по недопущенню порушень ПДД ?????
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А если бы видео не было такого четкого и понятного, представляете что бы было ? Пофантазируйте!
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Хлопці, не варнякайте. Падєржать кулачкі, так падєржать. Нехай вилікується, а потім звільнити і притягти до відповідальності.
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Дронов выехал на жёлтый ( почти на зелёный) его слегка задела зайцева.
Лично по его вине, никто не погиб. Получил 10 ку.
А наш уполномоченный наверное медаль пллучит. За храбрость . И компенсацию.на ремонт и лечение.
Хотя могу поспорить шо его 10 летний сын не был в детском кресле ( потому что это дебилизм садить в это кресло не по физическим параметрам а и по возрастным). Но они сами приняли такой закон, так что должны были исполнять. Интерестно ему хотя бы штраф за это выпишут?
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Коломойский захватывает НБУ.
Коломойский пошел ва-банк. Протестующие ворвались в НБУ. МВД делает вид что ее нет. СБУ с удовольствием наблюдает. Высшего руководства нет с утра. Если Смолий просто подаст в отставку с Вовой не будут в финансовом мире разговаривать даже офшорные клоаки.
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