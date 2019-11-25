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 Политика Украины
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 Арахамия не читал законопроект о Бюро финансовых расследований и не знал, что антикоррупционный комитет должен рассматривать все проекты законов, - Поляков

Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков заявил, что на встрече в Офисе президента с ним обсуждали причины его взглядов на законопроекты.

Как он рассказал в интервью Цензор.НЕТ, его вызвали за день до исключения из фракции. На встрече присутствовали глава Офиса президента Андрей Богдан, глава спикер ВР Дмитрий Разумков, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия и глава СН Сергей Корниенко. 

Последний, по словам Полякова, практически не говорил.

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"Говорил больше всех Богдан и Арахамия. Разумков как бы пытался что-то сказать, но… в общем неконструктивный был диалог. Они начали меня спрашивать. Ну, по ФОПам они почему-то сразу резко признали: да, ты тут прав. Потому что уже пошла волна от ФОПов, и они уже понимали, что тут что-то говорить – бессмысленно. Что они там все-таки неправы. Они сказали: ну, тут мы твою позицию уважаем, хорошо. А по БФРу (Бюро финрасследований)? На что я им ответил, что, во-первых, вопреки регламенту закон о БФРе миновал антикоррупционный комитет. То есть это нарушение регламента. Арахамия ответил, что это не нарушение регламента, мол, он и не должен был проходить антикоррупционный комитет. На что Корниенко так на него посмотрел и сказал: ну, вообще-то должен был, по регламенту через антикоррупционный комитет проходят все законопроекты. А тем более вот такие как Бюро финансовых расследований. Арахамия: да?. Говорит: ну хорошо, ну что тут такого? Я говорю: ну, на минуточку, Бюро финансовых расследований, туда стекаются полномочия от налоговой полиции, от закрытого ОБЭП, защиты, оно забирает еще полномочия управления К из СБУ. То есть такую супермашину делают. Там реально очень сильные полномочия. И при этом Бюро финансовых расследований подчиняется министру финансов. То есть никаких коррупционных рисков. А он говорит, Арахамия: а что, что тут такого? И вообще такого не может быть, чтоб такая машина там была. И Разумков сидит рядом (вот Арахамия, вот Разумков) – и Разумков поворачивается к нему и говорит: ну вообще-то там так написано. Я говорю: Давид, а ты читал законопроект? Он говорит: нет. Я говорю: так ты почитай, там реально такое есть. Я в 11 вечера получил повестку и просто полтора часа уделил этому законопроекту, потому что я интересовался этим законопроектом реально, как у нас органы перераспределятся. Заснул, грубо говоря, проспал 4 часа, встал, поехал на работу и поднимал этот вопрос на фракции. Почему мы голосуем сейчас за этот БФР? Все не обратили внимание, посмеялись. Ну проголосовали за этот БФР. Я против него проголосовал. Правки поподавал. Но их все, насколько я знаю, все порезали, как обычно", - рассказал депутат.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бюро финансовых расследований может стать еще одним силовым ведомством с возможностями прессовать бизнес, - предприниматель Соколовский. ИНФОГРАФИКА

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о создании Бюро финансовых расследований. Однако документ не предусматривает ликвидацию каких-либо подразделений Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, хотя к БФР должны перейти полномочия по расследованию экономических преступлений.

Читайте полное интервью: "Авторитета у руководства фракции "Слуга народа" - нет, полностью бедлам. Депутаты замолкают, и идет собрание только когда Зеленский заходит", - нардеп Поляков

Источник: https://censor.net.ua/n3161727
 
 
 Топ комментарии
 
То, что в партии Зеленского постоянно всплывают шлюхи, взяточники, недоучки с поддельными дипломами, насильники, решалы, ватники, мошенники и безработные, только подтверждает факт, что это народная партия!
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Конечно, Арахамия занят. Против его конторы Template Monster, где он работает держателем акция, открыли дело в США. И в НАБУ он ходил именно по этому поводу. Когда ему заниматься законами здесь? Дядя занят.
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Наявність одного грамотного Поляков, як виняток, лише підкреслила загальне правило про не грамотних слуг. Це перше. І тому він виявився там зайвим - це друге. І найголовніше - сам Зєлєнскій у обговорені стратегії і тактики, та й у цілому в управлінні державним життям участі не бере. Він лише ширма Богдана, Арахамії, Разумкова-це третє. І четверте, найголовніше - найрозумнігий серед них Разумков димтанціювпвся від решти. Щось знає? Щось зрозумів? Передчуття?
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То, что в партии Зеленского постоянно всплывают шлюхи, взяточники, недоучки с поддельными дипломами, насильники, решалы, ватники, мошенники и безработные, только подтверждает факт, что это народная партия!
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Арахамия не читал, так как не умеет. Что пристали к зелебобику?
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Ну читать-то Арахам умеет. Только зачем? Они какие хош законы в турборежиме напишут, подотрутся и новые нарисуют. МОНОБОЛЬШИНСТВО называется Арахамия не читал законопроект о Бюро финансовых расследований и не знал, что антикоррупционный комитет должен рассматривать все проекты законов, - Поляков - Цензор.НЕТ 4239
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А навіщо представнику царя щось там читати, пахолки навіщо тоді? Арахамия не читал законопроект о Бюро финансовых расследований и не знал, что антикоррупционный комитет должен рассматривать все проекты законов, - Поляков - Цензор.НЕТ 1319
Може йому щось на паркані напишіть, може він на них все прочитує?
Вибрали барани не пастуха, барана з личками
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Наявність одного грамотного Поляков, як виняток, лише підкреслила загальне правило про не грамотних слуг. Це перше. І тому він виявився там зайвим - це друге. І найголовніше - сам Зєлєнскій у обговорені стратегії і тактики, та й у цілому в управлінні державним життям участі не бере. Він лише ширма Богдана, Арахамії, Разумкова-це третє. І четверте, найголовніше - найрозумнігий серед них Разумков димтанціювпвся від решти. Щось знає? Щось зрозумів? Передчуття?
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Конечно, Арахамия занят. Против его конторы Template Monster, где он работает держателем акция, открыли дело в США. И в НАБУ он ходил именно по этому поводу. Когда ему заниматься законами здесь? Дядя занят.
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Звісно...їх ніхто з депутатів не читав.
Це керовані кнопкодави Коломойського.
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а зачем ему? пусть лохи читают..., законники, блин...
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