 Президент Зеленский подписал закон об ответственности за незаконное обогащение

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Задачей закона является восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Также внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины, согласно которым дела о признании активов необоснованными и их взыскания в доход государства рассматривает Высший антикоррупционный суд.

Читайте на Цензор.НЕТ: В новой норме о незаконном обогащении подняли сумму, за которую привлекают к уголовной ответственности, с 1 до 15 млн грн, - нардеп Устинова

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 31 октября Верховная Рада вернула уголовную ответственность за незаконное обогащение и ввела инструмент гражданской конфискации необоснованных активов чиновников. Принятие этого закона было одним из условий продолжения программы сотрудничества Украины с МВФ.

Законопроект дополняет Уголовный кодекс статьей 368-5 "незаконное обогащение", которая предусматривает, что обретение чиновником активов, стоимость которых более чем на 6,5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы будут карать лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

К активам будут включаться не только денежные средства, имущество, работы или услуги, но и, например, объем уменьшения финансовых обязательств и криптовалюта.

Иск о признании необоснованными активов может подаваться без наличия обвинительного приговора в отношении лица. Конфискация незаконных активов должностных лиц будет происходить по решению суда в гражданском процессе.

Также на Цензор.НЕТ: Руководство Окружного админсуда заставляло судей КСУ отменить законы о незаконном обогащении и о люстрации, - Горбатюк

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) будет рассматривать гражданские иски о признании активов необоснованными. Истцами выступают представители Национального антикоррупционного бюро Украины или прокуроры Генеральной прокуратуры Украины.

Срок исковой давности в делах о признании активов необоснованными составит 4 года со дня вступления в оспариваемых активов.





