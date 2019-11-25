 Подпольный цех по производству табака для курения кальянов ликвидирован на Харьковщине. Изъято товара на 2,7 млн грн, - ГФС. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центер ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч.3 ст.190 УК Украины были установлены двое местных жителей, которые организовали в частном домовладении незаконное производство табака для курения кальянов.

Продукцию изготавливали в бытовых условиях из листового чая, глицерина, ароматизаторов и других веществ. Часть изготовленной смеси фасовали в 10-литровые ведра, часть - в пакеты с марками известных производителей и перевозили в г. Харьков, где товар хранили вместе с табаком для курения кальянов, который ввозили в Украину вне таможенного контроля.

Реализация продукции осуществлялась через один из специализированных харьковских магазинов, с помощью сети Интернет и через закрытые группы в мессенджерах. Доставляли товары через курьерские службы по всей территории Украины.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 1,5 тонны фальсифицированного табака для курения кальянов ориентировочной стоимостью 2,7 млн грн и оборудование для изготовления и фасовки продукции".











