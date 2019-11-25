 Украина готова к зиме. Газа и угля - достаточно, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Ещё одна победа: мы действительно готовы к зиме. Несмотря на все то, что говорили скептики. У нас рекордные за многие годы запасы газа в газовых хранилищах, у нас достаточно угля. Всё, в принципе, неплохо", - сказал он в видеообращении к украинцам об успехах, победах, планах и неудачах власти за неделю, записанном во время пешей прогулки президента по улицам Киева в понедельник.
Порохоботам останется уповать лишь на децибелы собственного визга, чтобы
дестабилизировать Украину.
"Филиал Укрзализныци по результатам тендеров хочет заключить пять соглашений по поставке угля на 12,49 миллиона гривень, с компанией "Раксел", которая через еще одну венгерскую компанию планирует поставлять уголь из РФ", - https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/11/25/654081
И самое пикантное: Цена закупки ВДВОЕ ВЫШЕ выше сентябрьской цены по формуле Роттердам+.
Бинго! Поздравляю дорогих сограждан - мудрые избиратели Зеленского избавили нас от злочинного Роттердам+! Осталось понять, как так получается, что злочинная цена, на которой наживался злочинный Порошенко, в ДВА РАЗА ниже "честной" цены от "слуг народа"?
... и поднял цену на газ.
https://energy.kyivgaz.ua/ofitsijna-informatsiya/tsini-ta-tarifi-na-gaz.html
Но ЗЕбилы вообще ждали что снизят..бо барига ж повысил аж в 5 раз злочинно.
По твоей ссылке написано что это цены от 2018 года
https://energy.kyivgaz.ua/ofitsijna-informatsiya/tsini-ta-tarifi-na-gaz.html ..
Спасибо Зекловуну что снизил злочинные тарифы бариги завышенные минимум в 5 раз!!!
Ціну на природний газ для населення встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 № 867.
как бы пецины свинособаки не гавкали - не сбывается))
они нам и бакс по 50 обещали - да и весь цензор завален гавнорошеном - ему режим наибольшего благоприятствования !!!!
У них зеленое МОНОБОЛЬШИНСТВО. Вся отвественность на них.
Вибачайте, але тепер за все відповідає Зєлє
вінскій. Він так цього хотів. Знаючи вже про тотальну перемогу на виборах до ВР, вони судилися за кожен мандат в мажоритарних округах. Утім, сумки з грошима були занесені Зєлє вінскому перед виборами, і повертати їх не хотілося
Такое и в вголову никому не прийдёт заявлять на западе любому президенту. Это ниже человеческого достоинства.
Дибилизм кончено... Думал о Зеленском лучше, но он хоть и молодой а вещает в стиле позднего совка...
Хоча...