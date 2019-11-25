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Все про:Газ (9185) Зеленский (3742) уголь (775) отопительный сезон (283)

 Украина готова к зиме. Газа и угля - достаточно, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что страна готова к отопительному сезону.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Ещё одна победа: мы действительно готовы к зиме. Несмотря на все то, что говорили скептики. У нас рекордные за многие годы запасы газа в газовых хранилищах, у нас достаточно угля. Всё, в принципе, неплохо", - сказал он в видеообращении к украинцам об успехах, победах, планах и неудачах власти за неделю, записанном во время пешей прогулки президента по улицам Киева в понедельник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На сегодняшний день к отоплению еще полностью не подключены четыре области и Киев. КАРТА

Источник: https://censor.net.ua/n3161724
 
   
 Топ комментарии
 
Светлана Самборска3 год ·

"Филиал Укрзализныци по результатам тендеров хочет заключить пять соглашений по поставке угля на 12,49 миллиона гривень, с компанией "Раксел", которая через еще одну венгерскую компанию планирует поставлять уголь из РФ", - https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/11/25/654081
И самое пикантное: Цена закупки ВДВОЕ ВЫШЕ выше сентябрьской цены по формуле Роттердам+.
Бинго! Поздравляю дорогих сограждан - мудрые избиратели Зеленского избавили нас от злочинного Роттердам+! Осталось понять, как так получается, что злочинная цена, на которой наживался злочинный Порошенко, в ДВА РАЗА ниже "честной" цены от "слуг народа"?
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Украина готова к зиме. Газа и угля - достаточно, - Зеленский

... и поднял цену на газ. Украина готова к зиме. Газа и угля - достаточно, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3677
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Атец радной, надежа. В перерывах лиги смеха успел таки угля запасти
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Пуйло опять не при делах, в краник газовый не поиграет - вот и хорошо.

Порохоботам останется уповать лишь на децибелы собственного визга, чтобы
дестабилизировать Украину.
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Це Петро Олексійович наперед все заготовив )))
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Я бы даже написала как именно но не буду 😁😁😁
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очень было бы познавательно узнать, как Гончарук сделал такие запасы за два месяца
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Светлана Самборска3 год ·

"Филиал Укрзализныци по результатам тендеров хочет заключить пять соглашений по поставке угля на 12,49 миллиона гривень, с компанией "Раксел", которая через еще одну венгерскую компанию планирует поставлять уголь из РФ", - https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/11/25/654081
И самое пикантное: Цена закупки ВДВОЕ ВЫШЕ выше сентябрьской цены по формуле Роттердам+.
Бинго! Поздравляю дорогих сограждан - мудрые избиратели Зеленского избавили нас от злочинного Роттердам+! Осталось понять, как так получается, что злочинная цена, на которой наживался злочинный Порошенко, в ДВА РАЗА ниже "честной" цены от "слуг народа"?
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Уголек-то, видать, донбасский? Украина готова к зиме. Газа и угля - достаточно, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4210
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Украина готова к зиме. Газа и угля - достаточно, - Зеленский

... и поднял цену на газ. Украина готова к зиме. Газа и угля - достаточно, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3677
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Надо быть справедливым, цены - прерогатива кабмина....
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Я справедливый. Только я ещё знаю, что никакого разграничения власти в Украине нет и никогда не было. Если царь, то пусть за всё и отвечает.
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У тебя в платежке цена на газ на сколько поднялась?
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стоять, Казбек!!! А кто обещал "кінець епохи тарифного геноцида"?????? Или у зебилья память как у гуппи??
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Так выходит тарифы не подняли на газ? Зачем врать тогда
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Подняли подняли лалка , пруф которые ты так любишь

https://energy.kyivgaz.ua/ofitsijna-informatsiya/tsini-ta-tarifi-na-gaz.html

Но ЗЕбилы вообще ждали что снизят..бо барига ж повысил аж в 5 раз злочинно.
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Ещё раз
По твоей ссылке написано что это цены от 2018 года
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На 14% поднялась..в платёжке, 6,47 а было 5,69
https://energy.kyivgaz.ua/ofitsijna-informatsiya/tsini-ta-tarifi-na-gaz.html ..

Спасибо Зекловуну что снизил злочинные тарифы бариги завышенные минимум в 5 раз!!!
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По твоей ссылке написано

Ціну на природний газ для населення встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 № 867.
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у меня уменьшилась
как бы пецины свинособаки не гавкали - не сбывается))
они нам и бакс по 50 обещали - да и весь цензор завален гавнорошеном - ему режим наибольшего благоприятствования !!!!
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А кто назначил членов кабмина и самокатчика? Оппозиция?
У них зеленое МОНОБОЛЬШИНСТВО. Вся отвественность на них.
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Мария Ивановна : Вовочка иди к доске отвечать , ага щас,я пришлю вам своего адвоката ......
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А кабмін сформовано як компроміс коаліції? Україна готова до зими. Газу і вугілля - вистачає, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7019 чи однією блаЗЄнською фракцією?

Вибачайте, але тепер за все відповідає Зєлєвінскій. Він так цього хотів. Знаючи вже про тотальну перемогу на виборах до ВР, вони судилися за кожен мандат в мажоритарних округах. Утім, сумки з грошима були занесені Зєлєвінскому перед виборами, і повертати їх не хотілося Україна готова до зими. Газу і вугілля - вистачає, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6809
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це твоє хiба, шмаркля, досягнення? твоє - тiльки пiдвищення тарифiв та постiйна брехня...
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Я не частый гость в церкви , но после этого заявления , свечку поставлю за благополучие Украины .
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Поняли? Это победа. Вот такой уровень втирания зеледичи будет и в дальнейшем.
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Украна всегда была готова к зиме, байки о том, что "хохлы замерзнут" - то страшилки ГАЗПРОМа и его пенсионеров-акционеров. Собственной добычи только газа всегда хватало для собственнвх нухд, а трехкратное заввшение якобы потребности в нем, то бантидско-вооовские схемы олигархов!
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Тарифи ростуть, толку с тих запасів, якщо держава - барига для свого народу. На якій підставі державний монополіст збільшує вартість тогож газу, якщо він його затарив влітку за значно меншою ціною? Я розумів би якщо держава закупила газу, потім взимку його продала за кордон, наповнила бюджет, профінансувала лікарні... але не знищувати населення лікарнями, тарифами.
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Какой достаточно? ЗЕбилы вообще то рассчитывали шо ты отменишь незаконно повышенные баригой мародёром тарифы, а ты какую то пургу несёшь? Снижение тарифов бариги когда будет???
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Маразм, конечно... Но аналогично, если бы Трамп официально заявил, что Соединённые Штаты Америки готовы к зиме. Газа и угля - достаточно... Україна готова до зими. Газу і вугілля - вистачає, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6195
Такое и в вголову никому не прийдёт заявлять на западе любому президенту. Это ниже человеческого достоинства.

Дибилизм кончено... Думал о Зеленском лучше, но он хоть и молодой а вещает в стиле позднего совка...
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дурачок, Соединённые Штаты не ведут войну. И агрессор не может их оставить без ресурсов, в отличие от Украины. Поэтому Зеленский и сообщает, шо газа и угля достаточно для прохождения зимы.
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З зовнішньою політикою і армією "розібрався". Тепер газ
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*...Украина готова к зиме....*---так я рад тоже! Но забудьте слово Грязьпром навеки! Зачем эта комедь? Никаких денег мы не получим от них в счёт иска--абсолютно! Это ясно. И хрен с ними раз абсолютно. Но забыть навеки тоже отлично. Не терявши----не находят! Не познав слёз---не смеются о души---не умеют!
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Если шо, Беня нам еще продаст наш же уголь из Донбасса, но уже дороже.
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А это уже конец эпохи бедности...или опять еще нет？
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Докторе, то не 95 Квартал - то Зеленський про готовність України до зими.
Хоча...
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