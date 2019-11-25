 Украина готова к зиме. Газа и угля - достаточно, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Ещё одна победа: мы действительно готовы к зиме. Несмотря на все то, что говорили скептики. У нас рекордные за многие годы запасы газа в газовых хранилищах, у нас достаточно угля. Всё, в принципе, неплохо", - сказал он в видеообращении к украинцам об успехах, победах, планах и неудачах власти за неделю, записанном во время пешей прогулки президента по улицам Киева в понедельник.

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