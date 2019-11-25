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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3742) Богдан Андрей (227) Поляков_Антон (11)

 Богдан в принципе не допускает к президенту никого, - Поляков

Глава Офиса президента Андрей Богдан ограничивает доступ к Владимиру Зеленскому.

Об этом заявил исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков в интервью Цензор.НЕТ.

"Я думаю, Богдан так или иначе ввиду своего положения и приближенности к президенту имеет влияние на многих депутатов и пользуется этим сам. Он довольно-таки… не то, что харизматичный. А вы ж видите, он такой вот человек, который в принципе не допускает к президенту никого. Он реально как бы всем приостанавливает дорогу к президенту. Ну, посмотрим, чем это закончится. Не знаю… Но то, что влияние он имеет на многих депутатов, это есть, конечно, такой факт", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Глава ОП Богдан накануне выборов президента получил аккредитацию в ЦИК как журналист ТСН, - "Схемы". ВИДЕО

В то же время, однозначно говорить о существовании "группы Богдана" он не стал.

Напомним, 15 ноября стало известно, что нардепов Скороход и Полякова исключают из фракции "Слуга народа".

Что касается Полякова, ранее он проголосовал против ДФР (Департамент финрасследований), против законов по ФОПам, по кешбеку, за что и был вызван "на ковер" к главе ОП Андрею Богдану. По словам депутата, на этой встрече присутствовали председатель Рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый зам Александр Корниенко.

Читайте полное интервью: "Авторитета у руководства фракции "Слуга народа" - нет, полностью бедлам. Депутаты замолкают, и идет собрание только когда Зеленский заходит", - нардеп Поляков

Источник: https://censor.net.ua/n3161723
 
   
 Топ комментарии
 
ревнивец ептыть....
стыдоба а не власть... здобули
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Оно и понятно, зеля все свободное время в наркотической коме...
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Та тут є підозра, що на Челябінськ...

Богдан у принципі не допускає до президента нікого, - Поляков - Цензор.НЕТ 3868
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Какие вам, порохоботы, ещё доказательства нужны, что ЗЕленский сохранил курс на Европу?
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Що за неполіткошерні вислови? Вони геймери. ********** влаштовувати дефматчі зі шкіряними автоматами у темних тонелях. Проводити нічні снайперські дуелі м'ясними кулями, інакше кажучи. Перестрілки лисих гангстерів у чорному кварталі...
Ну ви зрозуміли.
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хуже... даже жОнка моники встречается и спит с ним только в присутствии богдана Богдан у принципі не допускає до президента нікого, - Поляков - Цензор.НЕТ 4394
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Не поінформований, значить обеззброєний, маріонетка.
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ревнивец ептыть....
стыдоба а не власть... здобули
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Оно и понятно, зеля все свободное время в наркотической коме...
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Доступ к «телу» строго по списку и времени.........🙁
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ЗЕклувун если тебя там держат насильно то в очередной видяшке моргни дважды!!!
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богдан - это прокси-сервер, а зе при нем играет в президента.
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нет, proxy. в недавней истории сталин служил proxy при ленине. все "порешал". "единогласно"
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А смердюча тварина на чьей стороне будет? Богдан у принципі не допускає до президента нікого, - Поляков - Цензор.НЕТ 4449
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Пора бы Вакарчуку уже готовиться к паре - тройке концертов на майдане.
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Ще й таке геїсте фото пришпандьорили до новини... Богдан в принципе не допускает к президенту никого, - Поляков - Цензор.НЕТ 2917

Богдан в принципе не допускает к президенту никого, - Поляков - Цензор.НЕТ 3064
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Опять у нас не парламентская страна, а богдано-президентская....
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Ага никого не пускают так что каждую неделю совещания со спикером, нардепами, членами кабмина

Полякова как выгнали, так началось.

Любит ЦН таких обиженок печатать
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Да, ненадолго он утих, я уж было подумал, что он от себя этот протест спроворил, а ему пасть заткнули. Ни- Хре- На!!! Чувачок нужен... он ещё много чего нам подсунет, по всему видать. Во, блин! Этот Цирк таки может закончится третьим отделением... Помните, в нем хищников выпускали на арену. Правда, присутствовала клетка. А как будет в нашем случае? Вот и я- не знаю...
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Кем себя эта узкоглазая хрень возомнила? Кардиналом Ришелье?
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А также, как и Конституция. Ну, которая жена Константина.
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клоун не он, а те кто выбрали его своим президентом
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Сидит Зеленский в зеленом кресле, в клоунском колпаке с бомбонами, на столе литра сивохи, блюдо с шаурмой. Пьёт сивоху, жрет шаурму, придумывает указы. Стук в дверь - Хто? - Это я, Богдан. - Что случилось? Кто-то хочет меня увидеть? - Нет, никто не хочет. - Ну так ты ж никого не пускай. - Дык никто ж и не приходит.
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Отвратительная удмуртская форма в точности соответствует отвратительной антиукраинскому содержанию. За что Украине вот ЭТО?
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Что ожидать от народа , терпящего насильников в депутатах? В НАРОДНАХ ДЕПУТАТАХ? Я в ауте
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Бахдан в принципе не допускает к президенту никого, шалун балун пользует его один, ленка для прикрытия, усё как в кремле дима вова и никаких баб .Клуб голубая устрица
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Навіть рідну дружину не підпускає до тіла президентського ?
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Ще й каже Оленці - "Ану отвали от моего Бубочки, чудище двужопое!"
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Был такой король Англии, Эдуард Второй.. А при нём - его "ну очень приближённый", Хью ле Диспенсер... И он, примерно так же "рулил", как Богдан... В результате восстания баронов, Хью сначала, оттяпали "хозяйство", а потом отрубили голову... А королю вставили в зад раскалённый шкворень...
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Было-было... Самое интересное- тут никого не жаль. Они сами напросились.
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Ну так он для этого к нему и приставлен, в месте с Бениной охраной.
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Поляков там знає....наче Богдан сидить в прийомній Президента і фільтрує відвідувачів.
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В том и всё дело: он вещает то, что ему подсовывают. Он- часть потехи цирковой. Это ведь очевидно. Никто не пытается даже как-то завуалировать...
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А что удивительного？ В Византии так всегда было！😀😀😀😀😀
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а нахрена? вдруг что то лишнее узнает и поймет кто на самом деле страной рулит.
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И Медведчук по ночам к нему не ездит? Ну это зрада.
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Любимая фрейлина-фаворитка Членограя первого
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