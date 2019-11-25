 Суд восстановил в должности уволенного Трубой руководителя Управления внутреннего контроля ГБР Чобитка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Суд постановил признать противоправным и отменить приказ Государственного бюро расследований от 11.06.2019 №186-ос и восстановить его в должности руководителя Управления внутреннего контроля Государственного бюро расследований с 02.07.2019. Напомним, Роман Труба уволил из ГБР Богдана Чобитка 11 июня 2019 года в связи с "несоответствием занимаемой должности в течение срока испытания". Но последний обжаловал свое увольнение с должности, заявив о нарушении закона Романом Трубой. В разное время из ГБР были уволены еще шесть руководителей различных уровней. Все они также оспаривают свои увольнения в судах.



