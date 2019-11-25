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Все про:Труба (212) ГБР (733)

 Суд восстановил в должности уволенного Трубой руководителя Управления внутреннего контроля ГБР Чобитка

25 ноября Окружной административный суд Киева, рассмотрев в открытом судебном заседании по правилам упрощенного искового производства административное дело по иску Чобитка Б.П. к Государственному бюро расследований и его директору Трубе Р.М., постановил частично удовлетворить этот иск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Суд постановил признать противоправным и отменить приказ Государственного бюро расследований от 11.06.2019 №186-ос и восстановить его в должности руководителя Управления внутреннего контроля Государственного бюро расследований с 02.07.2019. Напомним, Роман Труба уволил из ГБР Богдана Чобитка 11 июня 2019 года в связи с "несоответствием занимаемой должности в течение срока испытания". Но последний обжаловал свое увольнение с должности, заявив о нарушении закона Романом Трубой. В разное время из ГБР были уволены еще шесть руководителей различных уровней. Все они также оспаривают свои увольнения в судах.

Суд восстановил в должности уволенного Трубой руководителя Управления внутреннего контроля ГБР Чобитка 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161719
 
   
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Прогнозую, що Труба довго не буде на своїй посаді🤔
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От невже він сам не розуміє, що його використають і викинуть? І добре, ящо викинуть без кримінальної справи проти нього...
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А що не так? Труба биконув, а суд його поставив у стойло.
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продолжается пецюнино - увольнение восстановление по суду-муду ))
еще и ЕСПЧ подключаем- а мы платим - ну спасибо моника пе ))
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Думаєте пецюнино? ні, це не ноу-хау, так останні років 15 - з того часу, як генпрокурор Піскун ще при Кучмі поновлювався через суд...
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/// та суды по прежнему впечатляют)))))
Печерский районный суд Киева признал виновным экс-нардепа Борислава Розенблата в административном нарушении, но закрыл дело за истечением сроков для наложения админвзыскания, - сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Суд поновив на посаді звільненого Трубою керівника Управління внутрішнього контролю ДБР Чобітка - Цензор.НЕТ 6878

«Суд пришел к выводу, что бывший депутат умышленно совершил действия в условиях реального конфликта интересов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о направлении им в феврале 2018 году в Национальное агентства депутатского обращения о проведении полной проверки деклараций одного из сотрудников правоохранительных органов, от которого, по версии стороны обвинения, депутат неоднократно получал неправомерную выгоду, в результате чего был уличен правоохранителями летом 2017 года.
Вместе с тем, отмечается, что из-за истечения сроков для наложения административного взыскания, дело об административном правонарушении судом закрыто. Суд поновив на посаді звільненого Трубою керівника Управління внутрішнього контролю ДБР Чобітка - Цензор.НЕТ 8232
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