 Суд восстановил в должности уволенного Трубой руководителя Управления внутреннего контроля ГБР Чобитка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.
Суд постановил признать противоправным и отменить приказ Государственного бюро расследований от 11.06.2019 №186-ос и восстановить его в должности руководителя Управления внутреннего контроля Государственного бюро расследований с 02.07.2019. Напомним, Роман Труба уволил из ГБР Богдана Чобитка 11 июня 2019 года в связи с "несоответствием занимаемой должности в течение срока испытания". Но последний обжаловал свое увольнение с должности, заявив о нарушении закона Романом Трубой. В разное время из ГБР были уволены еще шесть руководителей различных уровней. Все они также оспаривают свои увольнения в судах.
еще и ЕСПЧ подключаем- а мы платим - ну спасибо моника пе ))
Печерский районный суд Киева признал виновным экс-нардепа Борислава Розенблата в административном нарушении, но закрыл дело за истечением сроков для наложения админвзыскания, - сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
«Суд пришел к выводу, что бывший депутат умышленно совершил действия в условиях реального конфликта интересов», - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет о направлении им в феврале 2018 году в Национальное агентства депутатского обращения о проведении полной проверки деклараций одного из сотрудников правоохранительных органов, от которого, по версии стороны обвинения, депутат неоднократно получал неправомерную выгоду, в результате чего был уличен правоохранителями летом 2017 года.
Вместе с тем, отмечается, что из-за истечения сроков для наложения административного взыскания, дело об административном правонарушении судом закрыто.