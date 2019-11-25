 "Строительная реформа будет доведена до конца", - Кудрявцев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в в своем интервью ресурсу "Киеввласть"

"Ровно год назад, когда мы уже были на финише реформы, которую начали тогда в ГАСК, мы как раз подошли к созданию электронного кабинета. Планировалось, что все административные услуги участники рынка смогут получать без участия чиновников. Это касалось как застройщиков, возводящих простые небольшие объекты, так и - в дальнейшем - всех без исключения, в том числе тех, кто ведет масштабное строительство ... Далее планировалось создание системы прозрачных реестров. Мы разработали целый набор инструментов искоренения коррупции. Ведь таким образом чиновник (потенциальный коррупционер) максимально устранялся от общения с участниками рынка. А последние - в свою очередь - получали всю необходимую информацию через доступный реестр и через электронный кабинет ", - рассказал Алексей Кудрявцев.

В то же время в ГАСК в прошлом году собирались систематизировать систему надзора и контроля за строительством, чтобы прекратить практику возведения объектов с многочисленными нарушениями или незаконных.

"Тогда, год назад, чтобы завершить реформу, нам нужно было еще 2-3 месяца. То есть, собирались выйти на финиш уже до нового года. Но, как вы помните, нам этого сделать не дали - меня отстранили от процесса и громко уволили по сфабрикованному обвинению. А реформу затормозили и она была быстро свернута ... То, что воплощается сейчас Правительством, в том числе - Министерством развития общин и территорий - вместе с ДАБИ и при участии экспертов, в частности - проекта "Prozorrro" и подотчетность в государственном управлении и услугах / TAPAS" , Офиса эффективного регулирования - это как раз те самые наши шаги. Имею в виду создание Электронного кабинета, в том числе ", - подчеркнул Алексей Кудрявцев.

Он выразил надежду, что сейчас уже реформу удастся довести до конца - ведь этого хочет не только рынок, этого хочет новая команда в правительстве, куда пришло много специалистов, которые видят своей целью перезагрузку государственных институтов, коренное изменение архитектуры власти, что позволит навсегда уничтожить любые коррупционные риски. Отрасль должна работать без коррупции, подчеркнул экс-глава ГАСИ.