EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия, Общество
  951  15
Все про:Кудрявцев (18) Госархстройинспекция (38)

 "Строительная реформа будет доведена до конца", - Кудрявцев

Экс-глава Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев рассказал, что сейчас происходит с реформой в строительной отрасли и можно ли прекратить незаконное строительство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в в своем интервью ресурсу "Киеввласть" 

"Ровно год назад, когда мы уже были на финише реформы, которую начали тогда в ГАСК, мы как раз подошли к созданию электронного кабинета. Планировалось, что все административные услуги участники рынка смогут получать без участия чиновников. Это касалось как застройщиков, возводящих простые небольшие объекты, так и - в дальнейшем - всех без исключения, в том числе тех, кто ведет масштабное строительство ... Далее планировалось создание системы прозрачных реестров. Мы разработали целый набор инструментов искоренения коррупции. Ведь таким образом чиновник (потенциальный коррупционер) максимально устранялся от общения с участниками рынка. А последние - в свою очередь - получали всю необходимую информацию через доступный реестр и через электронный кабинет ", - рассказал Алексей Кудрявцев.

В то же время в ГАСК в прошлом году собирались систематизировать систему надзора и контроля за строительством, чтобы прекратить практику возведения объектов с многочисленными нарушениями или незаконных.

"Тогда, год назад, чтобы завершить реформу, нам нужно было еще 2-3 месяца. То есть, собирались выйти на финиш уже до нового года. Но, как вы помните, нам этого сделать не дали - меня отстранили от процесса и громко уволили по сфабрикованному обвинению. А реформу затормозили и она была быстро свернута ... То, что воплощается сейчас Правительством, в том числе - Министерством развития общин и территорий - вместе с ДАБИ и при участии экспертов, в частности - проекта "Prozorrro" и подотчетность в государственном управлении и услугах / TAPAS" , Офиса эффективного регулирования - это как раз те самые наши шаги. Имею в виду создание Электронного кабинета, в том числе ", - подчеркнул Алексей Кудрявцев.

Он выразил надежду, что сейчас уже реформу удастся довести до конца - ведь этого хочет не только рынок, этого хочет новая команда в правительстве, куда пришло много специалистов, которые видят своей целью перезагрузку государственных институтов, коренное изменение архитектуры власти, что позволит навсегда уничтожить любые коррупционные риски. Отрасль должна работать без коррупции, подчеркнул экс-глава ГАСИ.

Источник: https://censor.net.ua/n3161715
 
 
 Топ комментарии
 
Можно жить честно , но очень бедно .
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
именно до конца, вопрос только чьего именно конца.))))
 показать весь комментарий
 
Конец - теперь Беня. Он доит всех 😀😀😀
 показать весь комментарий
 
 
Можно жить честно , но очень бедно .
 показать весь комментарий
 
 
интересно глянуть на тот конец
если он означает останавливать стройки сжигая строительное барахло - то ну его нах ))
 показать весь комментарий
 
Ага, взяточничество за получение ДОЗВІЛА НА БУДІВНІЦТВО будет усовершенствовано.
И сколько уе с метра квадратного? Какие расценки в областях?
 показать весь комментарий
 
 
Цензор активно рекламирует Бахматюка и Кудрявцева. Ну первого то понятно, а чё Кудрявцев?
 показать весь комментарий
 
 
она и есть
вы поинтересуйтесь есть ли в киеве хоть 1 стройка законная?
кому-то это выгодно - там целая цепочка сидит на этом потоке со времен омели-беспредельного ))
 показать весь комментарий
 
Та окуенно рехвормировали.
Несколько лет назад влез в новострой.
Месяца четыре назад его закончили полностью включая благоустрий и облагораживание прилегающих территорий. И до сих пор не могут сдать. Хотя там всё сделано ( и прчём довольно прилично).
Но власть поменялась и видно тоже хотят с этого поиметь. И дом хер принимают в эксплуатацию без объяснения причин. Стройкомпания полулегально разрешает жильцам уже ремонты там делать но официально владельцами никто не оформлен.
 показать весь комментарий
 
а сочетается ли доступность берегов рек-озер-морей (рекреационная зона) с новой строительной реформой (ну там бюраткратизм, коррупция, эконормы, строительные нормы)
 показать весь комментарий
 
В одном только Киеве недостроены и брошены около 40 домов!
Когда они будут достроены?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх