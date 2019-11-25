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 Политика Украины, Происшествия
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 Я ж подписки никакой не давал, что не буду распространять пленки, - Поляков о записях разговора якобы нардепов от СН с главой полиции Кривого Рога

Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков решил обнародовать аудиозапись беседы мужчин, которые представляются нардепами от СН Юрием Корявченковым, Владимиром Захарченко, Вячеславом Медяником с якобы руководителями полиции Кривого Рога, так как посчитал это общественно важной информацией.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По словам, экс-нардепа голоса на пленках не вызвали у него сомнения в принадлежности указанным лицам.

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"Я узнал четырех депутатов. По интонации, даже по смеху, по разговору. Я с кем ни разговаривал из парламента и не только из парламента, мне то же самое все сказали. Я, честно говоря, первой записью, которая была прислана, был просто шокирован. Помните, я в Телеграме написал про Зеленского, про торты, яйца. То есть он шутил про Порошенко, что "Киевский торт" не испечешь без яиц. И вот тут у меня то же самое. Просто я вспомнил, неужели… хватит ли теперь ему на этот торт яиц, чтобы разогнать этот весь кагал, сброд. Если уже 6 депутатов себе позволяют приезжать к начальнику областной полиции и требовать там такие вещи и о таком разговаривать - для меня это был шок. Я просто-напросто не мог не опубликовать, тем более, я пообещал это сделать", - сообщил он.

В то же время, Поляков предположил, что записи сделали сами правоохранители.

"Скорее всего, это сами же работники правоохранительных органов себя и записали, потому что это дикость. Я общался просто как бы не открыто с правоохранительными органами, задавал вопрос, кто мог записать. И мне все как один говорят, честно говорят, так, чтобы 6 депутатов приезжали с такими разговорами, возможно, они сами же и записали, и сами же это передали куда там - в Офис президента. Арахамия говорит, что он эту запись - кстати - слышал уже несколько недель назад. Так у меня вопрос, почему он не отнес эту запись в те же САП, НАБУ? Почему он не поднял этот вопрос? Почему он не разговаривал об этом с Зеленским? А если разговаривал, то почему вы ничего не решили? А если вы что-то решили, то почему все так происходит и вы сейчас молчите? Тут много таких моментов. Я понимал, что да, возможно кто-то захочет… это ж нормальное явление, да? Как бы подать в суд. Но подать на что в суд? То есть я просто опубликовал запись. Я подал заявление в НАБУ, в САП. Мне написали уже, что эта замминистра Александра Клитина, что она будет подавать в суд на этих депутатов, которые были в Кривом Роге и которые признали, что они были на этой встрече. И это правильно - не на меня подать в суд. То, что я фактически их транслировал - это один момент. Но фактически они обсуждали ее. Мне тоже с этической стороны это неприятно, я ж свечку не держал, я не знаю, как там было. Но, по крайней мере, в переписке с Джокером, она показала, что она ни с кем через лифт свою должность не получила. Но как там было, я не знаю", - сказал политик.

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Он подчеркнул, что заявление в правоохранительные органы, чтобы расследование показало, настоящие пленки или нет.

"Должно пройти следствие. Должны пройти экспертизы эти пленки и допросы этих депутатов, которые там разговаривали. И тогда уже можно будет говорить о том, должен ли я нести какую-то ответственность за то, что распространил эти пленки или не должен. Я ж подписки никакой не давал по поводу того, что не буду распространять эти пленки. И тут в конечном итоге все равно получается, что я просто ретранслировал то, что они обсуждали", - уверен Поляков.

Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись беседы мужчин, которые представляются нардепами от СН Юрием Корявченковым, Владимиром Захарченко, Вячеславом Медяником с якобы руководителями полиции Кривого Рога: "Мы в городе Президента. Делай по моей команде, а мы поддержим". Также он выложил аудиозапись, на которой якобы нардепы от СН рассказывают о том, как замминистра инфраструктуры Александра Клитина получила свою должность.

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Читайте полное интервью: "Авторитета у руководства фракции "Слуга народа" - нет, полностью бедлам. Депутаты замолкают, и идет собрание только когда Зеленский заходит", - нардеп Поляков

Источник: https://censor.net.ua/n3161710
 
 
 Топ комментарии
 
Не может быть, их там не было, это не они, их не так поняли. Да зебобики?
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Поляков,давай каждую неделю кусок записи после,обещанного Организмом,еженедельного видеообращения! Я ж подписки никакой не давал, что не буду распространять пленки, - Поляков о записях разговора якобы нардепов от СН с главой полиции Кривого Рога - Цензор.НЕТ 9615
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Зеленый кулеба...который нарушил ПДД...и тем самым спровоцировал аварию...лечится в Феофании...а водила буса...который пострадал из за тупости кулебы...лечится в районной больничке...
Вот такое оно зеленое стадо...все презЕденты...
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Не может быть, их там не было, это не они, их не так поняли. Да зебобики?
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Дивує цей Поляков, який нібито не розуміє суть СН. 🤔
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В том-то и суть,что СН на голову своим избирателям ссутьЯ ж подписки никакой не давал, что не буду распространять пленки, - Поляков о записях разговора якобы нардепов от СН с главой полиции Кривого Рога - Цензор.НЕТ 8200
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Подивися кому він лайкає і зрозумієш про кого він написав🤔
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Усі. І депутати СН, які нагинають поліцію і стукачок Поляков. Хоча він менша ****. Інакше ми не дізнались би що СН такіж уроди як і всі депутати від влади до них.
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Пока что все достижения молодой команды не поднимаются выше пояса. Как-то всё застряло между ног. Все шевеления на том уровне. Я уже засомневался. для чего они весёлою гурьбой в Трусковец катались..
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Зеленый кулеба...который нарушил ПДД...и тем самым спровоцировал аварию...лечится в Феофании...а водила буса...который пострадал из за тупости кулебы...лечится в районной больничке...
Вот такое оно зеленое стадо...все презЕденты...
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Феофанію ще в 2014 треба було передати в ЗСУ...
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А чому цей кулеба зелений якщо його призначив порошенко.
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Поляков,давай каждую неделю кусок записи после,обещанного Организмом,еженедельного видеообращения! Я ж подписки никакой не давал, что не буду распространять пленки, - Поляков о записях разговора якобы нардепов от СН с главой полиции Кривого Рога - Цензор.НЕТ 9615
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А что на тех записях? Юзик готовится щемить криворожских вилкуловцев и примкнувшего к ним (что неудивительно) бепепешника? А есть такие кто против этого?
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