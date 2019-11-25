EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  676  36
Материалы по теме:
Все про:голодовка (738) Закревская Евгения (40)

 К голодовке Закревской присоединилась свидетельница разгона студентов на Майдане Кеплер

Участница Евромайдана, свидетельница зверского разгона студентов в начале протестов Любомира Кеплер присоединилась к голодовке в знак протеста против остановки следствия по делам Майдана.

Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Присоединилась к голодовке", - написала Кеплер.

К голодовке Закревской присоединилась свидетельница разгона студентов на Майдане Кеплер 01

Любомира Кеплер - участница Евромайдана. Во время разгона студентов "беркут" сломал ей руку.

Первой полную голодовку в знак протеста против остановки следствия по делам Майдана 22 ноября объявила адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская. Она обещает голодать до тех пор, пока следователи по делам Майдана не получат право перейти в ГБР и возобновить расследование.

Читайте на Цензор.НЕТ: Разгон студентов, декабрьский штурм и январские убийства, - Закревская перечислила эпизоды в делах Майдана, следствие по которым остановилось

С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ, которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

Также на Цензор.НЕТ: В полиции отказываются увольнять сотрудников, обвиняемых в избиении майдановцев, пока не будет приговора суда, - Закревская

Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.

Источник: https://censor.net.ua/n3161707
 
 
 Топ комментарии
 
Зеля прохохотав часи Майдану, проржав військову кампанію..
Хто вам сказав, що зараз він зверне на вас увагу ?
 показать весь комментарий
 
мы с вами уже распрощались.
аудиенция на сегодня завершена.
баай...
 показать весь комментарий
 
Луценко божилса, что всё расследовано.
Никто не голодал, все порошнявые чавкали заверения гавпвокувора.
А воз и ныне там?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зеля прохохотав часи Майдану, проржав військову кампанію..
Хто вам сказав, що зараз він зверне на вас увагу ?
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, где они были в пятаилетку Порошенки?
 показать весь комментарий
 
 
Це буде новий Майдан, голодування перейдуть в акції на Майдані і всьо, прийдеться йти у відставку і Президенту і уряду і Верховній Раді!
 показать весь комментарий
 
мы с вами уже распрощались.
аудиенция на сегодня завершена.
баай...
 показать весь комментарий
 
 
Луценко божилса, что всё расследовано.
Никто не голодал, все порошнявые чавкали заверения гавпвокувора.
А воз и ныне там?
 показать весь комментарий
 
 
А вам що до цього? Ви не українець та навіть не громадянин України.
 показать весь комментарий
 
 
Зато, как европеец, я за народную, свободную, декорумпированную, европейскую Украину с изжитым наследием кремлевского ига, форпост Свободного Мира на границе с русским Мороком.
 показать весь комментарий
 
Тобто ви визнали, що не маєте стосунку до України. Прощавайте, російський провокатор.
 показать весь комментарий
 
 
переход на личные оскорбления - обычное дело для соучастника травли Зеленского сторонниками Порошенкова реванша.
 показать весь комментарий
 
 
Образ нема, бо я говорю прямо - ви маєте мотивацію оббріхувати Україну.
 показать весь комментарий
 
 
краще би за свою рідну росєйку вболівав.
так нє, і слова не скаже, що там дибільне фуйло, яке не дає жити світові.
 показать весь комментарий
 
мотивация "я за народную, свободную, декорумпированную, европейскую Украину с изжитым наследием кремлевского ига, форпост Свободного Мира на границе с русским Мороком."

конечно, отличается от барыгоботской мотивации вернуть Барыгу к Корыту и самим подерибанить, как раньше. Ну и способы достижения цели, как видно, разные: Кто брехнёй, а кто пробиваясь сквозь спам и баны, борется за лучшую долю для Украины.
 показать весь комментарий
 
Хоть усрись зеб но раньше были шансы. А сейчас, благодаря зебилам, шансов нет... люди это понимают и поэтому протестуют, пока так. Ваши богданы-еврфемовы не успеют на рашку в этот раз.
 показать весь комментарий
 
 
Это еще что за чучуло маразматическое вдруг через свой маразм что-то вспомнило...Прекратите карикатуризировать Майдан. Это уже не смешно!
 показать весь комментарий
 
 
Топтание на Майдане с одновременной конвертацией его в собственный дерибанный капиталец - ноу хау порошенковцев в политике.
 показать весь комментарий
 
 
Какой кошмар... советник Овоща - Богдан делает свое дело, благодаря зеле и зебилам.
 показать весь комментарий
 
 
за 5.5 лет Порошенковщины никто из палачей Майдана не наказан подобающе, а у порохоботов "Богдан делает свое дело, благодаря зеле и зебилам."
 показать весь комментарий
 
 
Тем не менее расследования шли, и люди причастные к этому не голодали. Сейчас земрази все "поправили" - просто развалили все к чертям и опять Порошенко им в штаны наложил.
 показать весь комментарий
 
 
Дурдом в сборе...Сучки старые и молодые пиарятся на крови твари...
 показать весь комментарий
 
 
Всяко бывало... К пьянке- присоединялся. К траху, тотальному- тоже было. К голодовке- не пробовал. Наверное, потому и здоров, и счастлив. Их теперь двое... Ото ж сидят и голодуют... Сомнительное мероприятие, в свете всяких Савченок и Сенцовых, особенно. После их рекордов- эта мера протеста себя изжила.
 показать весь комментарий
 
 
Не двое, а четверо. Ну если двое, присоединившихся ранее, не стали кушать. Да и эти неизвестно как голодают. Может по-мусульмански. Днем терпят, а ночью кушают.
 показать весь комментарий
 
 
Да пусть голодают сколько хотят это им только на пользу. Ты на эти туши только посмотри. По 120 кг
 показать весь комментарий
 
Пока американцы не разрешать расследовать дела против пороха, голодать смысла нет.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх