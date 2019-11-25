Мы обратимся к России и она нам вернет недостающее на кораблях оборудование, - Зеленский.

Об этом Зеленский заявил в очередном видеообращении в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на переданных кораблях "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" не хватает некоторого оборудования.

"Но как я и обещал, появятся списки чего нет. Мы обратимся к России - она нам это вернет. А во-вторых, в любом случае через три месяца наши военные катера будут готовы", - заявил Зеленский.

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Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"

Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".

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