Мы обратимся к России и она нам вернет недостающее на кораблях оборудование, - Зеленский.

Об этом Зеленский заявил в очередном видеообращении в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, на переданных кораблях "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" не хватает некоторого оборудования.
"Но как я и обещал, появятся списки чего нет. Мы обратимся к России - она нам это вернет. А во-вторых, в любом случае через три месяца наши военные катера будут готовы", - заявил Зеленский.
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Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"
Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".
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Что и является его целью. По моему мнению. Он совсем не дурак или идиот. Он "менеджер разрушения". Его задача: разрушить остатки государственных институтов, окончательно дискредитировать страну на международной арене и полностью деморализовать население. После чего рашка постепенно вернёт нас в "лоно империи".
Але так може бути, за умови пасивності громади.
Ну, оно ж хворе на всю голову...или прикидывается. Но в любом случае - все действия во вред Украине, а оно кривляется и радуется...
Дебил, *****!
С челобитной к Фуйлу:
верните нам горшки!!
Ниже уже некуда
Важка тема, розумію. Але треба. Працюйте, цен вам не Порошенка обсирати.
Відмивайте бубочку.
Кстати, а вы в курсах, что фсье таёжные погорельцы сейчас с унитазами. Как зачем? Ну во первых есть сесть на что!!!
А взагалі, яке він лайно.
У РФ-ии сейчас два варианта - все вернуть или не возвращать. Второй вариант обойдется ей значительно дороже , по решению суда.
І що там з тотальним розпродажем стратегічних держпідприємств? Кому даруємо ядерну енергетику? Ахметову? А залізницю? Газопроводи? Зазосховища? А укроборонпром? Росіянам?
Може час зробити в Нафтогазі анбандлінг? Тобто зробити оператора транзиту газу повністю незалежним від Нафтогазу? Бо Навтогаз вже давно перетворивсь в корумповану клоаку.
Що там з митницею? Чому надходження зменшились за останні місяці майже на 70 млрд. гр.? Це така боротьба з корупцією Нєфьодова?
Багато конкретних питань, пане Володимире, дуже багато
Ка́тер (от англ. cutter) - общее название небольших судов
Неужели тяжело запомнить?
А якщо не верне, то що? Зе ще меншим чи ще більшим клоуном стане? Що за НеЛох
Галоперидолу этому идиоту!!!
Светлана Самборска3 год ·
"Филиал Укрзализныци по результатам тендеров хочет заключить пять соглашений по поставке угля на 12,49 миллиона гривень, с компанией "Раксел", которая через еще одну венгерскую компанию планирует поставлять уголь из РФ", - https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/11/25/654081
И самое пикантное: Цена закупки ВДВОЕ ВЫШЕ выше сентябрьской цены по формуле Роттердам+.
Бинго! Поздравляю дорогих сограждан - мудрые избиратели Зеленского избавили нас от злочинного Роттердам+! Осталось понять, как так получается, что злочинная цена, на которой наживался злочинный Порошенко, в ДВА РАЗА ниже "честной" цены от "слуг народа"?
Все, що бракує у відео - це машини Кулеби на "не червоне".
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там еще наши военнопленные и крымские узники.. маются... за них обратиться не забудь..
за Крым и Донбасс обратись - пусть вернет, а ото раскуроченное и унитазы с труселями - так то нехай себе оставляют... мож им нужнее....
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навiть не сумнiвайтесь, ***** вiзьме з собою два обiсраних унiтази та подарує їх цьому придуркуватому пiсля пiдписання блазнем капітуляції.
Б-же, яке ж воно дурне...
Разве этот попугайчик может управлять процессами в стране?... Его задача галдеть и чистить перышки, шоб в кадре было все ок (ну и прятать ниточки, за котоые его дергают)...
народ голосував не за зебілів,
а проти свинарчуків мародерів які знову на жаль залиливають своїми відходами життедіяльності всю країну щоб вернутися до корита.
ПЗДЦ