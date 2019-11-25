EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  12625  395
Все про:Зеленский (3742) корабль (1292)

 Мы обратимся к России и она нам вернет недостающее на кораблях оборудование, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация вернет недостающее оборудование, которого нет на переданных военных кораблях "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу".

Об этом Зеленский заявил в очередном видеообращении в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на переданных кораблях "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" не хватает некоторого оборудования.

"Но как я и обещал, появятся списки чего нет. Мы обратимся к России - она нам это вернет. А во-вторых, в любом случае через три месяца наши военные катера будут готовы", - заявил Зеленский.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Будем встречаться раз в неделю", - Зеленский обещает регулярные видеообращения. ВИДЕО

Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"

Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это не военные работали, это мародеры", - Хомчак о состоянии кораблей, которые вернули россияне

Источник: https://censor.net.ua/n3161704
 
   
 Топ комментарии
 
Йханий бабай))Він справді Клован))
 показать весь комментарий
 
Идиот малохольный... Господи, за что?!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
 
Как по мне, то это весьма грамотный вброс от его политтехнологов: это идиотское возмутительное обращение отлично отвлекло внимание от факта тотальный зрады самим фактом приёма этих корыт на условиях рашки. Как ранее с пленными моряками. Это сильно ослабляет наши позиции на трибунале, а в дальнейшем, как по мне, приведёт к провалу суда над рф и кацапия отделается ничтожным "наказанием" для галочки.

Что и является его целью. По моему мнению. Он совсем не дурак или идиот. Он "менеджер разрушения". Его задача: разрушить остатки государственных институтов, окончательно дискредитировать страну на международной арене и полностью деморализовать население. После чего рашка постепенно вернёт нас в "лоно империи".
 показать весь комментарий
 
 
Сподіваюсь, що це не так. Сподіваюсь, що так не буде.
Але так може бути, за умови пасивності громади.
 показать весь комментарий
 
 
Господи, ну за что нам такое наказание?
Ну, оно ж хворе на всю голову...или прикидывается. Но в любом случае - все действия во вред Украине, а оно кривляется и радуется...
Дебил, *****!
 показать весь комментарий
 
 
Главное Вова , не забудь напомнить хейлу , шоб он вернул комплект б/у трусов боцмана .Все 8 штук .! Это архиважно . . Ну млять , комика из тебя видимо не вытравить никогда . Ми звернемося до Росії і вона нам поверне обладнання, якого не вистачає на кораблях, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5107 .
 показать весь комментарий
 
 
Пусть выступит Зе - Подарит унитаз ***** на встрече лидеров ЕС Думаю текст 95 квартал напишет . Ми звернемося до Росії і вона нам поверне обладнання, якого не вистачає на кораблях, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9743 .
 показать весь комментарий
 
 
Продать интересы всей страны за три унитаза.....это надо уметь....зедипломат
 показать весь комментарий
 
 
Уровень президента!!!
С челобитной к Фуйлу:
верните нам горшки!!
Ниже уже некуда
 показать весь комментарий
 
 
Я вибачаюся, а куди це ;ЗЕ!діджітал; поділося?
Важка тема, розумію. Але треба. Працюйте, цен вам не Порошенка обсирати.
Відмивайте бубочку.
 показать весь комментарий
 
 
***** еще и за унитазы что то выторгует. Какой позор что Украиной правит крыса.
 показать весь комментарий
 
 
Гы-гы-гы,го-го-го. Мы обратимся к царю и царь, царь, очень приятно царь, нас услышит. Мы обратимс к фюреру и фюрер точно нас услышит.

Кстати, а вы в курсах, что фсье таёжные погорельцы сейчас с унитазами. Как зачем? Ну во первых есть сесть на что!!!
 показать весь комментарий
 
 
Не забудь попросити у ***** трошки поношених труханiв !
 показать весь комментарий
 
 
Вот это уровень Президента страны! Будет обращаться к кацапам ,чтобы они вернули трусы и нужники
 показать весь комментарий
 
 
Все буде передано кацапами блаЗЄнському просто в Нормандії. Привезе звідти унітази та акт про капітуляцію. Унітази підсолодіть гіркоту поразки.
А взагалі, яке він лайно.
 показать весь комментарий
 
 
чем быстей президент покажет видрубанни рукы, тем лучше будет обстановка.
 показать весь комментарий
 
...свои, да, и ЯЗЫК тоже отрезанный, чтоб ерундой не болтал
 показать весь комментарий
 
 
Да, чем быстрее зельцман покажет видрубани рукы, свои и бэни, тем дольше их будут жарить на шинах... Ми звернемося до Росії і вона нам поверне обладнання, якого не вистачає на кораблях, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2673
 показать весь комментарий
 
Правильно , без обращения к РФ о возврате недостающего оборудования (а там еще оружие моряков , боеприпасьі и т.п.) суд может не принять претензию Украиньі. Кстати, именно из-за подобного формализма не бьіло принято к рассмотрению судом заявление Грузии по факту агрессии 08.08.08 , и Грузия осталась на бобах.
У РФ-ии сейчас два варианта - все вернуть или не возвращать. Второй вариант обойдется ей значительно дороже , по решению суда.
 показать весь комментарий
 
 
Зважаючи на те, що вже навіть залишки минулої команди йдуть з МЗС через незгоду із Зелінскі, росії немає чого хвилюватись. Нова команда просто зіллє судові слухання, як це не одного разу вже відбувалось. Богдан знає як.
 показать весь комментарий
 
 
З зменшенням лімітів куплі землі в одні руки тема не висвітлена. Було 210 тис. га, а стане? Як у Польщі? В П'ятсот разів меньше? Чи як у Угорщині, в Тисячу разів меньше? Чи як у Чехії - у Дві Тисячі разів меньше?
І що там з тотальним розпродажем стратегічних держпідприємств? Кому даруємо ядерну енергетику? Ахметову? А залізницю? Газопроводи? Зазосховища? А укроборонпром? Росіянам?
Може час зробити в Нафтогазі анбандлінг? Тобто зробити оператора транзиту газу повністю незалежним від Нафтогазу? Бо Навтогаз вже давно перетворивсь в корумповану клоаку.
Що там з митницею? Чому надходження зменшились за останні місяці майже на 70 млрд. гр.? Це така боротьба з корупцією Нєфьодова?
Багато конкретних питань, пане Володимире, дуже багато
 показать весь комментарий
 
 
...вот наивняк блиннн..как дите малое, не для того он курочил все, чтобы отдавать...
 показать весь комментарий
 
 
грьобаний ідійот! воно з "дорожки" не злазить-стопудово!
 показать весь комментарий
 
 
По человечески с ЗЕ общаться не может: то в труселях на пляже, то с одышкой на ходу. Остаётся только на унитазе и с натуги Как же ему тяжело быть человеком, всё время старается выглядеть как дебил
 показать весь комментарий
 
 
Прочёл заголовок... Вспомнилась украинская поговорка що "Дурень думкою багатіє" , чё то грустно так стало...
 показать весь комментарий
 
 
Кора́бль - крупное морское судно.

Ка́тер (от англ. cutter) - общее название небольших судов

Неужели тяжело запомнить?
 показать весь комментарий
 
 
По хорошему надо было сразу проверить состояние и если что не так, то по чести бросить им в харю эти разграбленные корыта и прямо сказать что они воры и мародёры, и всё разграбили, и разворованные остатки пусть себе оставят и подавяца. Это если яйца есть, и по чести делать. А не позорица брать назад в ноль разворованное, да ещё вроде как благодетель от кацапни получаеца, мол хорошие какие вернули ...Сюрреализм в стране полный..ни чести ни совести..не верю в будущее Украины. Такие не выживают.
 показать весь комментарий
 
 
Україна погодилась не на повернення військових кораблів законному власнику на підставі рішення міжнародного трибуналу, а на прийняття речових доказів у відповідальне зберігання за рішенням російського кримінального суду. Про який сюр ви кажете? Це зрада в чистому вигляді. Але людям подобається, тож Зелінські грає свою роль.
 показать весь комментарий
 
 
3,14...ііі...ііі...іііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі...
 показать весь комментарий
 
Мы обратимся к России и она нам вернет недостающее на кораблях оборудование, - Зеленский.

Ми звернемося до Росії і вона нам поверне обладнання, якого не вистачає на кораблях, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6671
 показать весь комментарий
 
 
Агент Сопля поручилось за рашку, ок.
А якщо не верне, то що? Зе ще меншим чи ще більшим клоуном стане? Що за НеЛох
 показать весь комментарий
 
 
Що вони повернуть, обісрані унітази? Це вже не смішно.
 показать весь комментарий
 
 
Ну це вооще! Цей придурок ще довго дна не нащупає
 показать весь комментарий
 
 
ага обратись зельц, обратись, путлер тебе сразу фрегат подарит.... только карманы и ширинку расстегни! блин работал бы ты дальше клоуном в квартале и народ веселил! а так только гроши народные просераете.....во-вторых а почему ОБРАТИМСЯ а не ПОТРЕБУЕМ? точно какойто ты малохольный.... а дальше словами Л. Подеревьянського из его безсмертного "Гамлета" - "....не вірь йому мій синку брудного яух він тобі у с.аку встромить!".
 показать весь комментарий
 
 
Мы обратимся к России и она нам вернет..

Галоперидолу этому идиоту!!!
 показать весь комментарий
 
 
Коли ворог хоче знищити вашу державу, а вас загнати в рабство, він завжди для цього використовує ворів, корупціонерів, зрадників та жидів.
 показать весь комментарий
 
 
Чем его Беня кормит? Такие глаза. А что за чушь собачью несет?! Он вообще вменяемый? Или так, "по приколу"?
 показать весь комментарий
 
 
И даже после ЭТОГО кто-то будет сомневаться, что оно дибил?
 показать весь комментарий
 
 
Не человек, а кладезь - херовых идей! Просто бездна!
 показать весь комментарий
 
 
...резидент ЗЕбил - капитулянт похвастался заявляя, что Российская ********* вернет Украине недостающее оборудование, которого нет на переданных военных кораблях...Лучше бы эта проклятая вражеская нам паРаша вернула назад преступно временно оккупированную суверенную украинскую землю Крыма и Донбасса...Но тут вообще нет никаких действий и требований от капитулянтов при антиукраинской власти продажных кремлёвских холуёв ЗЕбилов...
 показать весь комментарий
 
 
Вернет за уголек в два раза дороже, чем по Роттердам++ ?
Светлана Самборска3 год ·
"Филиал Укрзализныци по результатам тендеров хочет заключить пять соглашений по поставке угля на 12,49 миллиона гривень, с компанией "Раксел", которая через еще одну венгерскую компанию планирует поставлять уголь из РФ", - https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/11/25/654081
И самое пикантное: Цена закупки ВДВОЕ ВЫШЕ выше сентябрьской цены по формуле Роттердам+.
Бинго! Поздравляю дорогих сограждан - мудрые избиратели Зеленского избавили нас от злочинного Роттердам+! Осталось понять, как так получается, что злочинная цена, на которой наживался злочинный Порошенко, в ДВА РАЗА ниже "честной" цены от "слуг народа"?
 показать весь комментарий
 
 
Почему после каждого его перла на ум приходят только матюки?
 показать весь комментарий
 
 
Колхозникам зебіленду прикласти воду в банках до екранів. "Міст там, продуктів дуже всяких багато, швидкі є насправді, та й шкарпетки запасні ніби маєте, все наче б то не погано, бай"

Все, що бракує у відео - це машини Кулеби на "не червоне".
 показать весь комментарий
 
 
клиника,этот имбицыл гадил на петю все 5 лет и продолжает делать это и дальше,это уже реально болезнь...
 показать весь комментарий
 
 
Що ПЕСики підгорає ...захищаючи свого баригу малдівського !?
 показать весь комментарий
 
обратись к россии, чтобы не испытывали свое оружие на наших пацанах
 показать весь комментарий
 
А можливо краще буде відразу стати на коліна і попросити віддати Крим, забрати своїх вбивць з Донбасу, і війні кінець. Ато якось просити повернути унітази...не солідно як для президента.
 показать весь комментарий
 
обратись, конечно обратись
там еще наши военнопленные и крымские узники.. маются... за них обратиться не забудь..
за Крым и Донбасс обратись - пусть вернет, а ото раскуроченное и унитазы с труселями - так то нехай себе оставляют... мож им нужнее....
 показать весь комментарий
 
 
Уже определился, что готов отдать взамен за унитазы с розетками?
 показать весь комментарий
 
 
Не кооментирую обычно подобные новости, но тут не сдержался все же... Так вот, даже мне, гражданину Российской Федерации, уроженцу Санкт- Петербурга, живущему в Москве, читать такое очень странно, и стыдно. Именно стыдно, хотя я не понимаю, почему сказано было президентом другой страны, а стыдно мне почему- то...
 показать весь комментарий
 
 
А тут за Мордор та ***** ...не соромно !? .. Ми звернемося до Росії і вона нам поверне обладнання, якого не вистачає на кораблях, - Зеленський - Цензор.НЕТ 301
.....
..Ми звернемося до Росії і вона нам поверне обладнання, якого не вистачає на кораблях, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1621...
 показать весь комментарий
 
Вот поэтому и не комментирую... понеслась опять- Мордор... Мордор был во Властелине Колец, дядя
 показать весь комментарий
 
Мы почему-то стыдно за этого комика, а вам?
 показать весь комментарий
 
 
шош ты так задыхаешься?! спортзал не помогает? ну а в остальном, все хорошо - прекрасная зе-маркиза Ми звернемося до Росії і вона нам поверне обладнання, якого не вистачає на кораблях, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1752 кловун - он и в африке клоун Ми звернемося до Росії і вона нам поверне обладнання, якого не вистачає на кораблях, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1752
 показать весь комментарий
 
 
И трусы еще на сотню-другую километров территории Украины поменять обязательно надо.
 показать весь комментарий
 
 
Чудові коментарі! Але мені важко уявити що нас чекає після нормандського саміту. От де ми вже станем свідками дурісті і зради космічного масштабу! На інше це непорозуміння не спроможнє!
 показать весь комментарий
 
 
що, шмаркля, зiллєш Неньку за два унiтази?

навiть не сумнiвайтесь, ***** вiзьме з собою два обiсраних унiтази та подарує їх цьому придуркуватому пiсля пiдписання блазнем капітуляції.

Б-же, яке ж воно дурне...
 показать весь комментарий
 
 
Раз уж это обсуждаем, значит дело дpянь...Ты уймись, уймись, тоска, душу мне не pань,
 показать весь комментарий
 
Поглядел видосик... Это пердец!!!
Разве этот попугайчик может управлять процессами в стране?... Его задача галдеть и чистить перышки, шоб в кадре было все ок (ну и прятать ниточки, за котоые его дергают)...
 показать весь комментарий
 
 
ні для кого не секрет. що свинарчуки мародери привели до влади зебілів.
народ голосував не за зебілів,
а проти свинарчуків мародерів які знову на жаль залиливають своїми відходами життедіяльності всю країну щоб вернутися до корита.
 показать весь комментарий
 
 
На колени, курва зеленая! На колени!

ПЗДЦ
 показать весь комментарий
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх