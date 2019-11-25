 Террористы "ДНР" отжали бизнес у соратника Ахметова Гуменюка, - Казанский

Об этом со ссылкой на ресурсы террористов сообщает блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

Казанский показал "указ" о том, что все активы Гуменюка переходят в "государственную собственность".

"То есть по факту в распоряжение Пушилина, Курченко и других мародеров, контролирующих эту территорию", - написал он.

"Видимо, Гуменюк поссорился или не договорился с кем-то в РФ. Но так или иначе имеем очередного донецкого регионала, которого "братская Россия спасла от солдат НАТО"", - заключает Казанский.

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