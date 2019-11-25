EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия, Общество
  194  3
Все про:Ахметов (1874) Донецкая область (4383) Гуменюк (22) Казанский Денис (148)

 Террористы "ДНР" отжали бизнес у соратника Ахметова Гуменюка, - Казанский

Соратник олигарха Рината Ахметова Игорь Гуменюк лишился своего бизнеса на оккупированной террористами "ДНР" территории.

Об этом со ссылкой на ресурсы террористов сообщает блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

Казанский показал "указ" о том, что все активы Гуменюка переходят в "государственную собственность".

"То есть по факту в распоряжение Пушилина, Курченко и других мародеров, контролирующих эту территорию", - написал он.

Террористы ДНР отжали бизнес у соратника Ахметова Гуменюка, - Казанский 01

"Видимо, Гуменюк поссорился или не договорился с кем-то в РФ. Но так или иначе имеем очередного донецкого регионала, которого "братская Россия спасла от солдат НАТО"", - заключает Казанский.

Читайте также: "Господин Ахметов уверен - главное, чтобы все пришли к миру", - пресс-секретарь о записи переговоров Суркова и Бородая

Террористы ДНР отжали бизнес у соратника Ахметова Гуменюка, - Казанский 02

Источник: https://censor.net.ua/n3161702
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ахметовский дружок заслужил
поддержал лугандон - лови ответку ))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх