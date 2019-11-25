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 Политика Украины, Общество
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Все про:увольнение (1768) НСЗУ (20) Петренко Олег_НСЗУ (7)

 Глава Национальной службы здоровья Петренко подал в отставку

Глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко заявил, что написал заявление об увольнении.

Об этом сообщил сам Петренко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что хочет уйти с должности по собственному желанию.

"Надеюсь, в ближайшее время правительство его поддержит. Причина - у нас очень разные фундаментальные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией системы здравоохранения. И это мешает работать и мне, и им", - написал Петренко.

Глава НСЗУ пояснил, что решением уйти с должности он хочет дать новой команде работать не так, как делал он.

"Отсутствие единообразного понимания цели, сложности процессов, общей ответственности и постоянный поиск простых решений в сложных вопросах не помогает находить общий язык и постоянно становится камнем преткновения", - пояснил Петренко.

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Глава Национальной службы здоровья Петренко подал в отставку 02
Глава Национальной службы здоровья Петренко подал в отставку 03

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Источник: https://censor.net.ua/n3161701
 
 
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Помашем ручкой без сожаления. За себя и за угробленых.
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Какой по счёту супрунёнок ушёл? Может таки перестанут разрушать медицину ...Может не будет тысячами молодёжь выезжать за границу? А то будут нас лечить польские врачихи ....
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*** это что за служба,эти тоже жрут налоги и делают вид будто полезны стране?
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ВСЯ НСЗУ ДЕЛАЛАСЬ С ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ! ПИДЯТЬ БАБЛО! ЧТО УСПЕШНО И ДЕЛАЛОСЬ ПРИ ПЕТИ! НОВЫЕ КОТОРЫЕ ПРИШЛИ ПРИ ЗЕЛЕ ЗАНЯТЫ ТЕМ ЖЕ ПРОСТО ПОСОРИЛИСЬ ЗА ПОТОКИ СО СТАРЫМИ! ТАК ЧТО РАСПИЛ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!
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