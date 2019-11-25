 Канада снимет санкции с Портнова, если ГПУ не предоставит оснований для их продления, - "Радіо Свобода"

Это подтвердили два информированных источника в правительстве Канады журналистам "Радіо Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в Оттаве продолжаются дискуссии об этом, и решение о снятии санкций с Портнова может оказаться на повестке дня нового правительства в ближайшие недели", - сообщили источники.

Отмечается, что основанием для возможного пересмотра санкций в отношении Андрея Портнова стало письмо экс-заместителя генпрокурора Сергея Кизя, отправленное им в Канаду в конце июля 2019 года.

В случае, если новое руководство Генеральной прокуратуры не разделяет позицию, изложенную в письме своего пока уволенного работника, и имеет другую информацию, оно должно в кратчайшие сроки проинформировать об этом Министерство иностранных дел Канады по официальным каналам коммуникации, сообщили источники.

В Посольстве Украины в Канаде на запрос "Радіо Свобода" не стали комментировать возможность снятия санкций в отношении гражданина Андрея Портнова, а лишь отметили, что "в вопросах санкций Канада, как правило, учитывает позицию Генеральной прокуратуры Украины.

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Напомним, Андрей Портнов попал в первый канадский санкционный список, принятый еще в марте 2014 года, вскоре после побега Януковича из Украины. Ограничительные меры против него также ввели ЕС, Норвегия, Швейцария и другие страны. Однако впоследствии Портнову удалось через суд добиться отмены санкций в Европе.

Портнов пытался обжаловать и канадские санкции, однако Федеральный суд Канады в конце 2018 года отклонил его иск.