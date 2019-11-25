 Канада снимет санкции с Портнова, если ГПУ не предоставит оснований для их продления, - "Радіо Свобода"

Это подтвердили два информированных источника в правительстве Канады журналистам "Радіо Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.
"Сейчас в Оттаве продолжаются дискуссии об этом, и решение о снятии санкций с Портнова может оказаться на повестке дня нового правительства в ближайшие недели", - сообщили источники.
Отмечается, что основанием для возможного пересмотра санкций в отношении Андрея Портнова стало письмо экс-заместителя генпрокурора Сергея Кизя, отправленное им в Канаду в конце июля 2019 года.
В случае, если новое руководство Генеральной прокуратуры не разделяет позицию, изложенную в письме своего пока уволенного работника, и имеет другую информацию, оно должно в кратчайшие сроки проинформировать об этом Министерство иностранных дел Канады по официальным каналам коммуникации, сообщили источники.
В Посольстве Украины в Канаде на запрос "Радіо Свобода" не стали комментировать возможность снятия санкций в отношении гражданина Андрея Портнова, а лишь отметили, что "в вопросах санкций Канада, как правило, учитывает позицию Генеральной прокуратуры Украины.
Напомним, Андрей Портнов попал в первый канадский санкционный список, принятый еще в марте 2014 года, вскоре после побега Януковича из Украины. Ограничительные меры против него также ввели ЕС, Норвегия, Швейцария и другие страны. Однако впоследствии Портнову удалось через суд добиться отмены санкций в Европе.
Портнов пытался обжаловать и канадские санкции, однако Федеральный суд Канады в конце 2018 года отклонил его иск.
Він раб портнова.
так чи не так ?
Вата возвращается.
Оцініть серйозність підходу нашого ворога до Нормандської зустрічі.
Де наше засідання РНБО, зраднику??? @ZelenskyyUa
ПУТІН СКЛИКАВ РАДБЕЗ РФ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО НОРМАНДСЬКОЇ ЗУСТРІЧІ
Президент Росії Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки РФ.
Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.
"Порушувалися різні міжнародні питання. Відбувся обмін думками щодо ситуації на південному сході України в контексті підготовки до запланованого на 9 грудня саміту в Нормандському форматі", - зазначив Пєсков.
За його словами, На зустрічі були присутні глава адміністрації президента Антон Вайно, спікер Держдуми В'ячеслав Володін, секретар Радбезу Микола Патрушев, міністр оборони Сергій Шойгу, глава ФСБ Олександр Бортніков, директор СЗР Сергій Наришкін.
он уже возомнил себя святым и непогрешным апёстолом карающим
Прем'єр Олексій Гончарук увійшов у кураж і витрачає більш ніж мільйон грн лише на одну поїздку до Лондона.
В Airbus А319CJ є кабінет, спальне місце, особистий санвузол. І це лише за 1 000 000 грн з кишень платників податків.
Совпадение, ЗеДятлы?
Не думаю.