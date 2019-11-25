EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Происшествия
  320  21
Все про:Канада (1334) Портнов (494) санкции (7514)

 Канада снимет санкции с Портнова, если ГПУ не предоставит оснований для их продления, - "Радіо Свобода"

Санкции, введенные Канадой после Революции Достоинства против экс-заместителя Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова, могут быть сняты в ближайшее время, если Генпрокуратура Украины не предоставит канадской стороне основания для их продолжения.

Это подтвердили два информированных источника в правительстве Канады журналистам "Радіо Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в Оттаве продолжаются дискуссии об этом, и решение о снятии санкций с Портнова может оказаться на повестке дня нового правительства в ближайшие недели", - сообщили источники.

Отмечается, что основанием для возможного пересмотра санкций в отношении Андрея Портнова стало письмо экс-заместителя генпрокурора Сергея Кизя, отправленное им в Канаду в конце июля 2019 года.

В случае, если новое руководство Генеральной прокуратуры не разделяет позицию, изложенную в письме своего пока уволенного работника, и имеет другую информацию, оно должно в кратчайшие сроки проинформировать об этом Министерство иностранных дел Канады по официальным каналам коммуникации, сообщили источники.

В Посольстве Украины в Канаде на запрос "Радіо Свобода" не стали комментировать возможность снятия санкций в отношении гражданина Андрея Портнова, а лишь отметили, что "в вопросах санкций Канада, как правило, учитывает позицию Генеральной прокуратуры Украины.

Читайте также: Канада в ближайшее время снимет санкции с Портнова, - посол Шевченко

Напомним, Андрей Портнов попал в первый канадский санкционный список, принятый еще в марте 2014 года, вскоре после побега Януковича из Украины. Ограничительные меры против него также ввели ЕС, Норвегия, Швейцария и другие страны. Однако впоследствии Портнову удалось через суд добиться отмены санкций в Европе.

Портнов пытался обжаловать и канадские санкции, однако Федеральный суд Канады в конце 2018 года отклонил его иск.

Источник: https://censor.net.ua/n3161696
 
 
 Топ комментарии
 
Можу посперечатись - ручна Рябошапка нічого не надасть.
Він раб портнова.
 показать весь комментарий
 
Спорим, ГПУ не предоставит доказательства для их продления?
Вата возвращается.
 показать весь комментарий
 
Вы там в Канаде смотрите, как бы портнов на вас санкции не наложил...
он уже возомнил себя святым и непогрешным апёстолом карающим
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Можу посперечатись - ручна Рябошапка нічого не надасть.
Він раб портнова.
 показать весь комментарий
 
 
А Луценко КТО, что-то у него претензий тоже не прослеживалось.
 показать весь комментарий
 
 
зараз питання стоїть перед рябошапком.
так чи не так ?
 показать весь комментарий
 
 
він мав достатньо часу, щоб розібратись із зальотним ригом
 показать весь комментарий
 
 
А шо он межет дать,если пэтин цепной кум всё уничтожил?
 показать весь комментарий
 
Спорим, ГПУ не предоставит доказательства для их продления?
Вата возвращается.
 показать весь комментарий
 
 
ДревляниН‏ @freeukrman 3 ч.3 часа назад


Оцініть серйозність підходу нашого ворога до Нормандської зустрічі.
Де наше засідання РНБО, зраднику??? @ZelenskyyUa

ПУТІН СКЛИКАВ РАДБЕЗ РФ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО НОРМАНДСЬКОЇ ЗУСТРІЧІ

Президент Росії Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки РФ.
Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.
"Порушувалися різні міжнародні питання. Відбувся обмін думками щодо ситуації на південному сході України в контексті підготовки до запланованого на 9 грудня саміту в Нормандському форматі", - зазначив Пєсков.
За його словами, На зустрічі були присутні глава адміністрації президента Антон Вайно, спікер Держдуми В'ячеслав Володін, секретар Радбезу Микола Патрушев, міністр оборони Сергій Шойгу, глава ФСБ Олександр Бортніков, директор СЗР Сергій Наришкін.
 показать весь комментарий
 
 
они уже проработали проект резолюции и отступать от этого не планируют. Думается, что Зе уже знает все,что надо сдать и продать. Стол важнее Украины
 показать весь комментарий
 
 
А вы еще сомневаетесь что Зелупа предоставит против своего подельника доказательства?
 показать весь комментарий
 
Вы там в Канаде смотрите, как бы портнов на вас санкции не наложил...
он уже возомнил себя святым и непогрешным апёстолом карающим
 показать весь комментарий
 
 
Chile 🌶 Pepper‏ @ChilePepper_13 5 ч.5 часов назад



Прем'єр Олексій Гончарук увійшов у кураж і витрачає більш ніж мільйон грн лише на одну поїздку до Лондона.
В Airbus А319CJ є кабінет, спальне місце, особистий санвузол. І це лише за 1 000 000 грн з кишень платників податків.
 показать весь комментарий
 
 
прочла итоги опроса по Зе, какие то странные-доверие упало в 2 раза, но по поводу ботоксного,то поддерживают на 70%. Это кто и откуда? Так и с этим, все в тумане и все скрыто от народа.
 показать весь комментарий
 
А. Портнова необходимо отправить на принудительное психиатрическое лечение, накормить это животное так плотно, что бы оно превратилось в овощ.
 показать весь комментарий
 
шота я боюсь шо в этом году йолка будет не зелёная а красно-чорная...............
 показать весь комментарий
 
 
КОНЕЧНО НЕ ПРЕДСТАВИТ.
Совпадение, ЗеДятлы?
Не думаю.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх