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 Я и Ельцину, и Путину говорил: Калининград - это наша область, мы за нее отвечаем, а не Россия, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече губернатором Калининградской области Антоном Алихановым заявил, что с советских времен Минск нес ответственность за этот российский регион.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы Республики Беларусь.

"Я и Ельцину, и Владимиру Владимировичу (Путину. - Ред.) часто говорил, когда обсуждали какие-то проблемы: Калининград - это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего, а не Россия", - рассказал Лукашенко.

По его словам, Путин заявлял, что не "против" этого.

Лукашенко добавил, что во времена СССР было много разговоров на высшем уровне, чтобы присоединить регион в Беларуси.

"Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине - оказалось, что "неправильно" сделали", - заявил президент Беларуси.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко об отношениях с РФ: "Нахрена нужен такой союз"

Источник: https://censor.net.ua/n3161695
 
 
 Топ комментарии
 
охолонь бацька!
с какого перепугу Кёнигсберг к Беларуси?
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Не коріння, а вуса від прусака.
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ПриватБанк вернут Коломойскому 19 декабря: Сергей Таран рассказал про неожиданный поворот .


Национализированный ПриватБанк во второй половине декабря будет возвращен под контроль олигарха Игоря Коломойского. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил известный украинский политолог Сергей Таран, называя ориентировочную дату сделки 19 декабря.
Он пишет, что решение о возвращении ПриватБанка будет подтверждено апелляционным судом, информирует Диалог.UA. Именно этот сценарий является базовым для решения "конфликта" между Коломойским и государством Украина. При этом он отметил, что на данный момент банк демонстрирует прибыльность и становится очень притягательным для бывших владельцев. Однако о сотрудничестве с МВФ в таком случае придется забыть.


читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/business/195310_1574684818
Я и Ельцину, и Путину говорил: Калининград - это наша область, мы за нее отвечаем, а не Россия, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4189


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Это понятно .....зачем нам бабки МВФ если 1. ) у нас презЕдент клоун 2.) Коломойскому пофиг на Украину у него родина другая .... там чуть ниже Ирана...
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Картошка что то буянит в последнее время .....на дегенерата похож.
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охолонь бацька!
с какого перепугу Кёнигсберг к Беларуси?
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Ого! Штосьці апошнім часам Бацьку панесла!
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Лука знайшов в себе пруські коріння?
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Коридор к "своей" области новый усатый завоеватель будет требовать от Литвы или от Польши?
Я и Ельцину, и Путину говорил: Калининград - это наша область, мы за нее отвечаем, а не Россия, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8518
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Да, велика и могуча была ВКЛ в стародавние времена. Может когда и вернемся в прежние границы.
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Вм викладають що Кенігсберг був у складі ВКЛ? Фрідріх не був білорусом ?
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Еще один с имперскими амбициями? Впрочем - Восточная Пруссия в состав ВКЛ не входила никогда.
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Та ну нах.Смотри шоб "великое княжество беларусское" не стало субъектом княжества парашского.
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заробітчани були б не проти. Особливо сподобалася новина де українцю, який рятував поляків в дтп, надали польське громадянство і всій його сім'ї. Так він аж світився від щастя на фото.
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Давай лука,сделай ***** "калининграднаш"
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Бацька, ты уху ел? Восточная Пруссия - это Германия.
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Там тоже относительно - пруссы - не германцы вообще-то.
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Якось льолік бровастий гостював у Литві. Партійний очільник Снєчкус добрясе його напоїв і льолік сказав - забирай кенігсберг під своє крило. Снєчкус, хоч номінально й комуняка, миттєво протверезів і відмовився, додавши що той регіон ніколи не був литовським. І це мудро. Інакше литовці мали би проблемт на посптку 90-х.е
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Типа плешивый ему пообещал кенську волость на губернаторство????? Дебил картофелеголовый
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