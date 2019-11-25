 Я и Ельцину, и Путину говорил: Калининград - это наша область, мы за нее отвечаем, а не Россия, - Лукашенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы Республики Беларусь.
"Я и Ельцину, и Владимиру Владимировичу (Путину. - Ред.) часто говорил, когда обсуждали какие-то проблемы: Калининград - это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего, а не Россия", - рассказал Лукашенко.
По его словам, Путин заявлял, что не "против" этого.
Лукашенко добавил, что во времена СССР было много разговоров на высшем уровне, чтобы присоединить регион в Беларуси.
"Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине - оказалось, что "неправильно" сделали", - заявил президент Беларуси.
Национализированный ПриватБанк во второй половине декабря будет возвращен под контроль олигарха Игоря Коломойского. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил известный украинский политолог Сергей Таран, называя ориентировочную дату сделки 19 декабря.
Он пишет, что решение о возвращении ПриватБанка будет подтверждено апелляционным судом, информирует Диалог.UA. Именно этот сценарий является базовым для решения "конфликта" между Коломойским и государством Украина. При этом он отметил, что на данный момент банк демонстрирует прибыльность и становится очень притягательным для бывших владельцев. Однако о сотрудничестве с МВФ в таком случае придется забыть.
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с какого перепугу Кёнигсберг к Беларуси?