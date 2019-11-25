 Минюст предлагает на пост языкового омбудсмена Монахову, кандидатуру которой ранее подало Минкультуры. ДОКУМЕНТ

Об этом министерство сообщило в ответ на запрос Цензор.НЕТ.

Ранее кандидатуру Монаховой также предложило Министерство культуры, молодежи и спорта.

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Напомним, в соответствии с Законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" языкового омбудсмена назначает Кабинет министров, выбирая из кандидатур, предложенных Уполномоченным Верховной Рады по правам человека, Минюстом и Минкультуры.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека еще летом предложила кандидатуру Тараса Кременя.

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