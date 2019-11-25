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 Политика Украины
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Все про:Минюст (1448) украинский язык (734) Министерство культуры, молодежи и спорта (4) Татьяна Монахова (1)

 Минюст предлагает на пост языкового омбудсмена Монахову, кандидатуру которой ранее подало Минкультуры. ДОКУМЕНТ

Министерство юстиции Украины предложило Кабинету министров Украины назначить Уполномоченным по защите государственного языка Татьяну Монахову.

Об этом министерство сообщило в ответ на запрос Цензор.НЕТ.

Ранее кандидатуру Монаховой также предложило Министерство культуры, молодежи и спорта.

Минюст предлагает на пост языкового омбудсмена Монахову, кандидатуру которой ранее подало Минкультуры 01

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Напомним, в соответствии с Законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" языкового омбудсмена назначает Кабинет министров, выбирая из кандидатур, предложенных Уполномоченным Верховной Рады по правам человека, Минюстом и Минкультуры.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека  еще летом предложила кандидатуру Тараса Кременя.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161693
 
 
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Монахову? а Цилі Бланк не має серед кандидатів? Минюст предлагает на пост языкового омбудсмена Монахову, кандидатуру которой ранее подало Минкультуры - Цензор.НЕТ 8843 І по якому язику ця Монахова буде омбудсменом?
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Що за людина? А вона хоч українською мовою володіє???
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Вже ж були обрали іншу людину, однак не затвердили...
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