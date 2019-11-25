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 Политика Украины
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 Такое ощущение, что друзья, которым он помогал, вымерли. Никто не вспомнил о его дне рождения, - дочь арестованного оккупантами украинского активиста Приходько

Семья арестованного в оккупированном Крыму активиста Олега Приходько отмечает, что друзья и родные не звонят и не интересуются его судьбой даже в день рождения, который активисту впервые пришлось провести в СИЗО Симферополя.

Об этом рассказала дочь Олега Приходько Наталья, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Никто не пришел, не поздравил и не вспомнил. Такое ощущение, что друзья, с которыми он общался и кому помогал, вымерли. По сути, друзей не оказалось. Они не звонят и не интересуются. Наверное, им просто есть что терять. У некоторых – свой бизнес. Кому-то хочется на двух лавках сидеть и не показывать свою настоящую позицию. Отец не боялся никогда своих высказываний. Может, они были резкие, но правильные. Он не террорист и никогда им не был", – рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Арестованный в оккупированном Крыму активист Приходько обратился к Зеленскому: "Наши страдания не должны быть бесполезны, поэтому на колени только перед Богом!"

Напомним, 10 октября оккупанты задержали проукраинского активиста из Сак Приходько. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал активиста на два месяца.

8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.​

В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.

Также читайте: Арестованного в оккупированном Крыму украинского активиста Приходько обвиняют в подготовке взрыва администрации Сак.

Источник: https://censor.net.ua/n3161683
 
   
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С крысчанами все ясно. По другому и быть не может. Но почему украинские власти ничего не делают для освобождения патриота. Ну да. Это же не Цемаха по щелчку пальца Путлера отпустить
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то такі друзі, що і плюнуть в спину.
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Не повезло чуваку. У нас же как: выберут кого-то одного, какого-нибудь сенцова (который, часто-густо, сидит совершенно не хуже очень многих) и лепят из него великомученика, и выплясывают вокруг него, флагами машут, свечи жгут и перед кацапскими посольствами тусуются (как вроде это на что-то влияет.) А до остальных - тех, что у сепаров под пытками, та и вот этот бедолага - особо и дела нет. Поменяли - хорошо, нет - ну, шо ж. И снова - все на митинг. за сенцова в трубу трубить.
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А собственно так и проверяются друзья. И к сожалению часто так выходит, что их попросту нет. Такое ощущение, что друзья, которым он помогал, вымерли. Никто не вспомнил о его Дне рождения, - дочь арестованного оккупантами украинского активиста Приходько - Цензор.НЕТ 2329
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