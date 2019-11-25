 Такое ощущение, что друзья, которым он помогал, вымерли. Никто не вспомнил о его дне рождения, - дочь арестованного оккупантами украинского активиста Приходько

Об этом рассказала дочь Олега Приходько Наталья, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Никто не пришел, не поздравил и не вспомнил. Такое ощущение, что друзья, с которыми он общался и кому помогал, вымерли. По сути, друзей не оказалось. Они не звонят и не интересуются. Наверное, им просто есть что терять. У некоторых – свой бизнес. Кому-то хочется на двух лавках сидеть и не показывать свою настоящую позицию. Отец не боялся никогда своих высказываний. Может, они были резкие, но правильные. Он не террорист и никогда им не был", – рассказала она.
Напомним, 10 октября оккупанты задержали проукраинского активиста из Сак Приходько. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал активиста на два месяца.
8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.
В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.
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