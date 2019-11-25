EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  7593  143
Все про:Газпром (2943) Нафтогаз (2789) Транзит газа (110) Алексей Оржель (23)

 Если подпишем договор с "Газпромом" - цена может быть одной из самых низких в истории, - Оржель

Украина направила российскому "Газпрому" проекты двух договоров, касающихся транспортировки газа. В Министерстве энергетики предполагают, что в случае подписания договора - цена на газ может быть одной из самых низких в истории.

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на презентации "To do list изменений в энергетике и экологии", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Уже направлены "Газпрому" проекты договоров, как предполагает европейское законодательство. Если мы подпишем договор с "Газпромом", учитывая запасы в украинских и европейских хранилищах, мы можем стать свидетелями исторически самых дешевых цен на газ", - сказал Оржель.

Он отметил, что очень большой объем газа в европейских ПХГ принадлежит "Газпрому" - это может быть поводом для спекуляций на цене на фоне возможной остановки транзита. В то же время Украина находится в активном диалоге с европейскими партнерами, чтобы обеспечить подписание транзитного контракта.

"Непростая задача, в которой мы находимся, - это трехсторонние переговоры по транзиту газа. Этот вопрос связан с завершением анбандлинга "Нафтогаза". Для нас абсолютным приоритетом является подписание договора на транспортировку", - отметил Оржель.

По его словам, Украина придерживается графика прохождения анбандлинга.

"Мы не сбиваемся с графика ... Вступил в силу закон об анбандлинге, есть одобрение от НКРЭКУ решение о сертификации (оператора ГТС Украины. - Ред.). Далее - приняты соответствующие решения на уровне правительства. В эту пятницу мы уже получили предварительную сертификацию от украинского регулятора. Документы уже переданы в Энергетическое сообщество. Думаю, что до 26 декабря мы получим полностью сертифицированного оператора", - убежден министр.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" готов принять от "Газпрома" газ вместо денег в счет выплат около $3 млрд по решениям Стокгольмского арбитража, - Витренко

Источник: https://censor.net.ua/n3161681
 
 
 Топ комментарии
 
Зебіли ви довбануті, у гідності ціни не має!!!
 показать весь комментарий
 
Сдают кацапам все, по всем фронтам.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Хто б сперечався? Та приклад "любові" красномовний
 показать весь комментарий
 
 
Ну да конечно, 95% того что транзит перекроют и мы увидим рекордные цены на газ.
 показать весь комментарий
 
 
а какая цена будет если не подпишут ? а сколько отечественный газ стоит и почему эти барыги продают его как импортный ?
 показать весь комментарий
 
 
Потому, что потребители готовые его покупать по таким ценам.
 показать весь комментарий
 
Можно подумать, у потребителей есть выбор какой газ покупать, дешёвый или дорогой.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Судя по комментариям народ никакого транзита не хочет, так что режте ГТС на лом и все.
 показать весь комментарий
 
 
Тавышо???!!!

Цена, которую с Украины возьмут кацапы, ниже точно не будет.

Вопрос только в том, чем они ее возьмут за энергию Коломойскому, уголек Коломойскому, теперь еще и газ...

За кацапское бабло для Януковича и курс по 8, например, Украина заплатила Крымом, Донбассом и парой десятков тысяч погибших.
 показать весь комментарий
 
 
На куя мені ваш газ кацапський,я майже завершив все переводити на електрику,просто принципово нічого з ********* не купую.
 показать весь комментарий
 
 
Похвальная позиция, без насмешек. Только вот всё равно структура нашего внутреннего рынка такова, что энергоносители из рашки в итоговых твоих расходах занимают от трети до двух третей расходов. И ничего ты с этим не сделаешь при всём желании.
Газ, уголь, топливо для АЭС, нефтепродукты - везде абсолютно доминирующее положение занимает рф.
 показать весь комментарий
 
Вы думаете россия бесплатно хочет нам дать скидку на газ на 25%? НЕ верьте этому! Это самое наглое враньё! И особенно наглое когда звучит из уст прихвостней путина в лице медведчука, бойко и рабиновича и теперь наверное и оржеля! Вы лично много раз в жизни давали кому-то скидки ( даже своим родным), или может вам наше родное государство давало скидки на 25% на газ, уголь или хлеб или что-то другое ? Как бы не так. Так почему вы верите брехлу путину, медведеву и прочей сволочи? Раз россия даёт скидку, значит обязательно потребует что-то взамен, но пока об этом обе стороны молчат, чтобы люди не вышли на новый майдан!
 показать весь комментарий
 
 
Так працює стара команда! 13:52 "Нафтогаз" готов принять от "Газпрома" газ вместо денег в счет выплат около $3 млрд по решениям Стокгольмского арбитража, - Витренко
 показать весь комментарий
 
 
Не будьте свидетелями, будьте участниками низких цен.
 показать весь комментарий
 
Это с учетом прощеного долга или без?
 показать весь комментарий
 
 
«Они очень наклонны ко злу, легко лгут и воруют» - Рафаэль Барберини,
"Путешествие в Московию", 1565 г
 показать весь комментарий
 
 
Когда московиты в 60- х 70-х годах истощали украинские месторождения было дороже?
 показать весь комментарий
 
 
Попахивает очередным договорняком с окупантами в ущерб украинцам. По мойму уже я где то слышал несколько раз такое. В результате платили за газ в 2 раза дороже за немцев.
 показать весь комментарий
 
 
Підпишем,спишем,відмовимося від судів до Газпрому,здамо і капітулюємо...
 показать весь комментарий
 
 
У наших поки що всі козирі на руках і "дуже непросте завдання" - як взяти в росіян відкат і щоб ціна була "не найнижча",і щоб ніхто нічого не усьок...
 показать весь комментарий
 
 
исторически самые дешевые цены я помню по 4 коп. за куб.метр!
 показать весь комментарий
 
Я правильно зрозумів пороховату, що Коболєв у них вже не геніальний менеджер, а кремлівський запроданець?
 показать весь комментарий
 
сперва бабки с лишнехромасомного биоматериала срубите.
 показать весь комментарий
 
 
Вообще-то, эту фразу как раз вата любит повторять.
 показать весь комментарий
 
Патриотам надо установить отдельный европейский тариф на газ - по 500$. Ну а мы зрадники будем уже мучиться покупая газ по 120$ напрямую у России.
 показать весь комментарий
 
 
простым украинцам толку от этой низкой цены никакого не будет. будут платить за отопление своих домов ка у цеевропе т.е. "рінковозваженої" Якщо підпишемо договір із "Газпромом" - ціна може бути однією з найнижчих в історії, - Оржель - Цензор.НЕТ 4717
 показать весь комментарий
 
як що ціна не стане найнижчою то куди він падлюка тікати буде?
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх