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Все про:Тарифы на электроэнергию (1042) Алексей Оржель (23) Министерство энергетики и защиты окружающей среды (5)

 Тарифы на электроэнергию для крупных потребителей-физлиц могут быть увеличены до уровня промышленных потребителей, - Оржель

Министерство энергетики собирается отказаться от льготного тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей. Для начала тарифы для наиболее крупных бытовых потребителей могут поднять до уровня II класса промышленных потребителей.

Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы строим эффективные энергетические рынки. ПСО – инструмент, который не улучшает эффективность рынка. Я не думаю, что мы полностью откажемся от ПСО в 2020 году, но мы будем двигаться в направлении того, чтобы уменьшить объем ПСО", – сказал он.

"В частности, мы рассматриваем и изучаем возможность, что значит приведение цены к реальной рыночной – ко II классу напряжения – для тех бытовых потребителей, которые потребляют намного больше, чем другие", – добавил глава министерства.

Читайте на Цензор.НЕТ: Выгоды конкурентного рынка: стоимость электроэнергии за несколько месяцев снизилась на 15%, - Герус. ИНФОГРАФИКА

Оржель пояснил, что речь идет о случаях, когда потребитель или очень обеспеченный, или он прячет за физическим лицом промышленное производство.

"Это большие объемы – свыше 500 кВт или еще больше", – уточнил он.

Оржель отметил, что с 1 января 2020 года Украина на рынке газа отказывается от режима ПСО.

Как сообщалось, в Украине тарифы на э/э для домохозяйств по состоянию на начало 2019 года покрывали ее себестоимость (производства и распределения) лишь на 46,2%, что ниже показателя годичной давности – 51,7%.

Также на Цензор.НЕТ: Украина готова к прекращению транзита газа из России, - Оржель

Источник: https://censor.net.ua/n3161680
 
   
 Топ комментарии
 
ну що , бобіки, за Роттердамом не сумуєте? дорого ж було Тарифы на электроэнергию для крупных потребителей-физлиц могут быть увеличены до уровня промышленных потребителей, - Оржель - Цензор.НЕТ 2885
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Не встигаю слідкувати за досягненнями зешмарклів, давайте ще.
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Эпоха Бедности прошла!!!

Встречайте Зебобики Эпоху Нищеты!!!

Вы выбрали этого тупого Клована!
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ну що , бобіки, за Роттердамом не сумуєте? дорого ж було
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та не... вот только сумую за 2 копейками 1 квт в городе Одесса и 1 копейка в селе..
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Зараз почнуть будувати власні електростанції, на твердому паливі, бо платити олігархам за електрику за такими цінами це маразм! На АЕС електрика коштує 56 копійок за кіловат, а вони хочуть продавати її за шаленою ціною, щоб виплачувати олігархам за безглузді сонячні електростанції які працюють по завищеному "зеленому" тарифу! Набагато простіше побудувати в селі чи в місті власну електростанцію яка буде топитись відходами сільськогосподарського виробництва або навіть польським вугіллям і послати олігархів під три чорти! Приклади власних малих електростанцій в Україні вже є, твердопаливна горілка виробляється в Одесі, решта обладнання докуповується і складається в єдиний комплекс, а якщо додати до цього ще й акумулюючу електростанцію, яка буде накопичувати електрику і віддавати її вночі в мережу - це буде взагалі шикарне рішення для промвиробництв та агровиробництв, які використовують різноманітні сушилки на твердому паливі! Під час робочого часу, коли працює твердопаливна горілка, генератор виробляє електрику для мережі і для акумуляторів, а вночі з акумуляторів електрика віддається в мережу!
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Покличеш подивитись коли побудуєш.
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Ну-ну - в селах посадки вже вирубали, залишились кізяки. Але корів нема, де взяти кізяків, у якуцького скульптора?
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в селах є відходи с/г виробництва, які можна спалювати в твердопаливних горілках і отримувати електроенергію і тепло!
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дядя, не изобретай велосипед, эффективность ВИЭ для экономики доказана ещё в 70х годах прошлого века в США.
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ніхто не знає скільки насправді коштує 1кв на АЕС. Є підрахунки, що жодна з них ніколи не окупиться, а з витратами на консервування та ліквідацію тим паче.
на рахунок міні-станцій, так. Є проекти міні-гес на гірських річках, є і термальні, а є такі як ти пишеш. Питання в іншому, хто їх буде будувати? Чи багато в Україні (окрім Закарпаття/Буковини і поодиноких сіл в інших регіонах) сільських громад, що можуть зазіхнути на подібні проекти? Хто має їм будувати, держава з моїх податків? я - проти.
Люба толкова пропозиція чогось варта, якщо супроводжується реально-можливим механізмом її втілення у життя. Ти навів (у другій частині) розумну пропозицію, наведи механізм впровадження і стане зрозумілим, по ділу ти пишеш, чи чергове балобольство.
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на такие вещи потенциально дает кредиты ****... только я когда занимался одним проектом узнавал в **** - они дают суммы от 15 млн. евро. Ниже им не интересно
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Igor L

яка буде топитись відходами сільськогосподарського виробництва.
Предлагаю для эксперимента 1 ведро воды (8 литров) вскипятить на печке пользуясь соломой.
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Соломою так, а ось брикетом із соломи, а якщо скомбінувати і зробити його змішаним солома/опилки/вугільний пил...?
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і ще полити цю суміш 3 л дизпалива..... Тарифи на електроенергію для великих споживачів-фізосіб можуть бути збільшені до рівня промислових споживачів, - Оржель - Цензор.НЕТ 3510
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Тихо смеюсь, давайте еще паровозы вспомним, ну а чего, вагон с дровами и кочегар. Просто у народа нет лишних средств на всякие электростанции типа солнечных, а ведь днем вполне каждый могбы пользоваться энергией солнца, но даже минимальное количество панелей с инвертором это приличные деньги, на 2000-3000 долларов это десяток лет оплачивать даже не самую дешевую розетку и не искать на свою задницу приключений, особенно с дровами и аккумуляторами.
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зелелохи))) ой ***** шо не минута то новость))) они тот роттердам+++ будут вспоминать и плакать))) там был рынок, а сейчас любой может встрамить и с переду и с заду)) но лох всеравно скажет роттердам барыга липецк марадер Тарифы на электроэнергию для крупных потребителей-физлиц могут быть увеличены до уровня промышленных потребителей, - Оржель - Цензор.НЕТ 9333 на то он и зелебобик.
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Так я олигарх не балуйся. Дом аж 78м2, 2 холодильника, телек, комп, микроволновка, мультиварка, мороз. камера, насосная станция, чайник, стиралка, бойлер = 400 кВт. А если забор подварить, так все - «промышленное производство». А те у кого коровы, вообще промышленные гиганты *****. А инкубаторы для цыплят, то на уровне Илона Маска.
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тут не треба бути олігархом - достатньо жити в негазифікованій багатоповерхівці, обладнаній електроплитами.... і ти вже споживаєш більше 500 кВт
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Не встигаю слідкувати за досягненнями зешмарклів, давайте ще.
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да да жгите не останавливайтесь))) родненькие давай ТЕ вы сделали это разом)))))
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Не нагнетайте. Это задумано далеко до Зеленского и тарифы будут приводиться в порядок при любом президенте. Это даже Кошулинский не отменил бы. Общеевропейская практика.
Прошу не хамить, сама порохобот со стажем но электричество берётся не из розетки.
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так это Пэтро окаянный?? так вот оно шо, так это он задумал пятилетку на перёд, а зелебобикам теперь кому верить?
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Де ж ви така грамотна була, коли перед виборами ЗЕбєньський обіцяв знизити тарифи,чому тоді не розтлумачили йому про "общеевропейскую практику"?
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Електроенергія буде по 42 копійки? Як для підприємств Ахметова?
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Не путай, Коломойського! Це лише беня в нас преференції такі має.
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Эпоха Бедности прошла!!!

Встречайте Зебобики Эпоху Нищеты!!!

Вы выбрали этого тупого Клована!
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Урраааа! Це також кінець епохи зубожиння! Що не день, то кінець та кінець! Ну як вам, зеблікі? Задоволені?
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эх красавчек, не зря я за клоуна голосовал, шо не минута то новость и всё на благо зелебобиков Тарифы на электроэнергию для крупных потребителей-физлиц могут быть увеличены до уровня промышленных потребителей, - Оржель - Цензор.НЕТ 7405
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16:53Если подпишем договор с Газпромом - цена может быть одной из самых низких в истории, - Оржель
25.11.19 16:52 Тарифы на электроэнергию для крупных потребителей-физлиц могут быть увеличены до уровня промышленных потребителей, - Оржель

это позитив, чы не?
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Т.е. тот, кто обогревает дом, или квартиру электрикой в папандосе, т.к. 500кВт это вообще ерунда. Ждем вас дегенераты зеленые на йолку. Придете? Тарифы на электроэнергию для крупных потребителей-физлиц могут быть увеличены до уровня промышленных потребителей, - Оржель - Цензор.НЕТ 8734
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Ну там поки що окремий тариф, але трускавецька професура певне скасує.
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А как Ощад заманивал льготным кредитованием на покупку электрических котлов.
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Яка йолка ? А олівьє під "Сватів" хто жрать буде ? Хай он шоколадники мерзнуть .
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Да! Собирай теплые вещи! Давай к нам на йолку! Тарифы на электроэнергию для крупных потребителей-физлиц могут быть увеличены до уровня промышленных потребителей, - Оржель - Цензор.НЕТ 8190
Ты кстати за кого голосовал? Тарифы на электроэнергию для крупных потребителей-физлиц могут быть увеличены до уровня промышленных потребителей, - Оржель - Цензор.НЕТ 8190
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КАК МНЕ СМЕШНО - ЗЕБИЛЫ - ВЫ ЗА ЭТО ГОЛОСОВАЛИ)))))
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Смешно что ты думаешь типа петя о тебе заботился, прошли бы выборы и так само бы тебя петя е..ал как сейчас зеленские тебя имеют. Кстати рынок электричества вводил еще кабмин гройсмана. Все это часть большого доения населения - рынок газа, рынок мед. услуг, рынок электричества, рынок ком. услуг и тд.
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Та само собой, это проделки Пороха. Пейсатый ни при чем
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Бабушка очень дорогая. Но ничего зе-внучата очень любят бабушку, они за всё заплатят.
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И вспыхнут синим пламенем местные рэсы!
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А энергогенерирующие предприятия модернизировать не пробовали? технически переоснастить, снизить себестоимость производства кВт/часа? не слышали?..
а придется, ибо ваш безбашенный тариф никто оплачивать не будет!
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Тупые ЗЕфунтики...вы еще не единожды пожалете о своем тупом выборе!
Петро Барыга будет приходить к вам в кошмарах и трястм перед вашим ослиным таблом платежками с вдвое дешевым платежем))))
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Але вы НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ ПО ПРЫКОЛУ!))))
тепер могутньо смокчить ПРУТЕНЬ!)))
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Це тому що Барига обікрав Україну на 5 років вперед.
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100% так обикрав...шо ЗЕкондомам не маэ чого красти...
От и повышают все шо можуть!)))

Порошенко! Шо ты натворив!?))))
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Извините,но Вы не должны стесняться! Слово "Гандон" разрешено к пользованию Киевским судом! Тарифи на електроенергію для великих споживачів-фізосіб можуть бути збільшені до рівня промислових споживачів, - Оржель - Цензор.НЕТ 3221
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Ів Гандон, - французький письменник-фантаст. Закінчив літературний факультет Сорбонни. Перша книга віршів - 1922 рік. Перша науково-фантастична публікація - роман «Останній білий». У 1948 році отримав Велику премію Французької академії за роман «Жиневра». Вікіпедія
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Буков,-ты это помнишь,про "гандон"? Во всяком случае в те дни,когда появилось сообщение о этом решении суда,я постоянно писал это слово и НИ РАЗУ меня не стерли. Тарифи на електроенергію для великих споживачів-фізосіб можуть бути збільшені до рівня промислових споживачів, - Оржель - Цензор.НЕТ 9563
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Извините,но сейчас искать... Это было в какой-то ветке на Цензоре! Это было РЕАЛЬНО!
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Все просто. Більшість почала економити газ переходячи на електрику. Значить слід і їх влупити.
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Не. Это ли не прекрасно?

Коломойскому дешевле, зебилам дороже. В Мире царит гармония.
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Блин, ни одного коментаря от зеленых идиотов! Тарифы на электроэнергию для крупных потребителей-физлиц могут быть увеличены до уровня промышленных потребителей, - Оржель - Цензор.НЕТ 2425
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Я так понял,что он сказал,только другими словами, -Я Вам ничего не должен! Или я не прав? Тарифы на электроэнергию для крупных потребителей-физлиц могут быть увеличены до уровня промышленных потребителей, - Оржель - Цензор.НЕТ 7782
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О,пішла відпрацьована система...Великим будуть збільшувати бо це справедливо,потім малих будуть підтягувати до великих щоб не було корупціі...
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Вообще страх потеряли Зеленые уроды? 500кВт ето большое потребление для семьи? Вы тварь сепарам и Коломойскому бесплатно електроенергию отдаете а с народа шкуру последнюю решили содрать?
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так ты же за них голосовал. что не так то?
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У меня такое было только когда електробойлер стоял на воду. Даже больше наматывало.
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За ту электрику что мне подают, они еще доплачивать должны. 180 вольт по вечерам, вместо 220 положенных
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У меня в Киеве то же самое. 180-190вольт в сети. Счетчики и електроприборы постоянно горят. Електрики после каждого хорошего ветра провода из кусков на столбы цепляют. Зато лишьнюю електроенергию которая у нас оказывается постоянно имеется мы за бугор в пол цены подаем.
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И это я еще Герцы измерять не умею, подозреваю с этим вообще полный писец
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Скоро при епохе ЗЕ больше чем раз в неделю мыться и иметь холодильник со стиралкой ето будет роскошь и облагаться усиленным налогом? Тарифи на електроенергію для великих споживачів-фізосіб можуть бути збільшені до рівня промислових споживачів, - Оржель - Цензор.НЕТ 3669
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Задолбали !!! Газом топить дорого . Пенсионеры сэкономили на куске колбасы и сделали себе электроотопление . Теперь и на это подымут цену . Субсидию не дают так как не особняк на 200 квадратов . Что б вы выздыхали вместе со своим Зедебилом ....
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да ради бога, смахнём пыль с инструментов и будем отматывать скручивать и воровать... нам не привыкать с заботливым государством жить и бороться за светлое будущее
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всем пофиг, кроме тех кто по-наставил себе бойлеры, сделал подогрев полов и т.п. .. ну и "небожителей", с дворцами вместо домов.
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это для тех, кто не может обойтись в холодных квартирах без конвекторов, или обогревателя. А потом в "олигархов", запишут и всех остальных. Что новые, что старые, одна порода.
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Оржель, вот ты презерватив использованный!!!
По твоему 500 киловатт в месяц это много???
Откуда вылезли эти ********* на нашу голову???
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На выборы надо ходить . Голый человек на велосипеде - опиум для слабоумных . Тарифи на електроенергію для великих споживачів-фізосіб можуть бути збільшені до рівня промислових споживачів, - Оржель - Цензор.НЕТ 8285
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На выборы ходил, за Зеленского не голосовал, а толку?
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3000 кв в месяц на электроотопление - это крупные бытовые потребители ? Что вы наделали , слабоумные ? .... Тарифи на електроенергію для великих споживачів-фізосіб можуть бути збільшені до рівня промислових споживачів, - Оржель - Цензор.НЕТ 1858
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Вот плятина!
В штатах электроэнергия для потребителей от 8 до 17 центов.
Так это штаты!
В канаде от 5 центов!
В чили полгода электричество вобще было бесплатно, бо некуда было его девать ( зп там штука).
А мы должны всю эту свору обогащать. Никак не нажрутся питарасы.
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