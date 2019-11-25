 Тарифы на электроэнергию для крупных потребителей-физлиц могут быть увеличены до уровня промышленных потребителей, - Оржель

Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы строим эффективные энергетические рынки. ПСО – инструмент, который не улучшает эффективность рынка. Я не думаю, что мы полностью откажемся от ПСО в 2020 году, но мы будем двигаться в направлении того, чтобы уменьшить объем ПСО", – сказал он.
"В частности, мы рассматриваем и изучаем возможность, что значит приведение цены к реальной рыночной – ко II классу напряжения – для тех бытовых потребителей, которые потребляют намного больше, чем другие", – добавил глава министерства.
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Оржель пояснил, что речь идет о случаях, когда потребитель или очень обеспеченный, или он прячет за физическим лицом промышленное производство.
"Это большие объемы – свыше 500 кВт или еще больше", – уточнил он.
Оржель отметил, что с 1 января 2020 года Украина на рынке газа отказывается от режима ПСО.
Как сообщалось, в Украине тарифы на э/э для домохозяйств по состоянию на начало 2019 года покрывали ее себестоимость (производства и распределения) лишь на 46,2%, что ниже показателя годичной давности – 51,7%.
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на рахунок міні-станцій, так. Є проекти міні-гес на гірських річках, є і термальні, а є такі як ти пишеш. Питання в іншому, хто їх буде будувати? Чи багато в Україні (окрім Закарпаття/Буковини і поодиноких сіл в інших регіонах) сільських громад, що можуть зазіхнути на подібні проекти? Хто має їм будувати, держава з моїх податків? я - проти.
Люба толкова пропозиція чогось варта, якщо супроводжується реально-можливим механізмом її втілення у життя. Ти навів (у другій частині) розумну пропозицію, наведи механізм впровадження і стане зрозумілим, по ділу ти пишеш, чи чергове балобольство.
яка буде топитись відходами сільськогосподарського виробництва.
Предлагаю для эксперимента 1 ведро воды (8 литров) вскипятить на печке пользуясь соломой.
Прошу не хамить, сама порохобот со стажем но электричество берётся не из розетки.
Встречайте Зебобики Эпоху Нищеты!!!
Вы выбрали этого тупого Клована!
25.11.19 16:52 Тарифы на электроэнергию для крупных потребителей-физлиц могут быть увеличены до уровня промышленных потребителей, - Оржель
это позитив, чы не?
Ты кстати за кого голосовал?
а придется, ибо ваш безбашенный тариф никто оплачивать не будет!
Петро Барыга будет приходить к вам в кошмарах и трястм перед вашим ослиным таблом платежками с вдвое дешевым платежем))))
тепер могутньо смокчить ПРУТЕНЬ!)))
От и повышают все шо можуть!)))
Порошенко! Шо ты натворив!?))))
Коломойскому дешевле, зебилам дороже. В Мире царит гармония.
По твоему 500 киловатт в месяц это много???
Откуда вылезли эти ********* на нашу голову???
В штатах электроэнергия для потребителей от 8 до 17 центов.
Так это штаты!
В канаде от 5 центов!
В чили полгода электричество вобще было бесплатно, бо некуда было его девать ( зп там штука).
А мы должны всю эту свору обогащать. Никак не нажрутся питарасы.