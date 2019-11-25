EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  3518  27
Все про:Крумханзл (3) Петр Крумханзль (1) Сульжик (9) Дубинский (40)

 Дубинский не достоин быть главой подкомитета ВР после его слов в адрес Крумханзла, - независимый член набсовета "ПриватБанка" Сульжик

Независимый член набсовета "ПриватБанка" Роман Сульжик сообщил, что состояние главы "Приватбанка" Петра Крумханзла сейчас стабилизировалось, а инфаркта, о котором в частности заявлял нардеп от СН Александр Дубинский, не было.

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Господин Дубинский не скрывает на чьей он стороне - в своем посте он радуется тому что тосты которые он, якобы услышал в компании бывших руководителей Привата, желая что бы Петр, "представитель Waffen-SS", "покинул Украину в любом состоянии", сбываются.

Во-первых, не дождетесь!

Во-вторых, мне интересно, это нормально что глава банковского подкомитета в Верховной Раде позволяет себе подобное злорадство? Достоин ли человек, у которого напрочь отсутствуют базовая этика и порядочность, занимать такой важный пост в стране?" - написал Сульжик.

Читайте также: Слуга народа Дубинский: "Сбывается зловещий тост Коломойского: чтобы предправления "Приватбанка" Крумханзл уехал домой в любом виде"

Он поинтересовался, что думают на этот счет главы фракции "Слуга народа" и президент Зеленский, который, по его словам, звонил и искренне волновался о здоровье Петра и предлагал любую возможную помощь.

Дубинский не достоин быть главой подкомитета ВР после его слов в адрес Крумханзла, - независимый член набсовета ПриватБанка Сульжик 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161677
 
 
 Топ комментарии
 
Дубінський просто подонок.
Без сорому та совісті.
 показать весь комментарий
 
Он не достоин быть депутатом УКРАИНСКОГО парламента, не говоря уже о главе комитета.

ДУБІНСЬКИЙ: СЛАВА УКРАЇНІ! - ЦЕ НАЦИСТСЬКЕ ВІТАННЯ

https://www.youtube.com/watch?v=d0Cw3brvWto
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Он сморча Бени как сплевок этот Дубинсий наглый ******** идеяйраст... он также очень скоро сос вое еврейской мамой которая любит скорость покинет Украину... а что и кто сказал что быть такого не может... Манду депутату ЗЗрады не дает бессмертие как и Удостоверение уроненное кстати прямо в Зале Зрады Презило кем то также ....
 показать весь комментарий
 
 
за "представитель Waffen-SS" господин Петр Крумханзл через суд должен нагреть казла Дубинского на те "Мазаратти" на которых ездит его мама
 показать весь комментарий
 
 
Он не достоин быть депутатом УКРАИНСКОГО парламента, не говоря уже о главе комитета.

ДУБІНСЬКИЙ: СЛАВА УКРАЇНІ! - ЦЕ НАЦИСТСЬКЕ ВІТАННЯ

https://www.youtube.com/watch?v=d0Cw3brvWto
 показать весь комментарий
 
 
Правильней будет ограничиться четырьмя первыми словами: Дубинский не достоин быть. Вот когда у этой гниды что-нибудь случится, я реально буду радоваться.
 показать весь комментарий
 
 
Будем считать это тостом. )
Как у Бени про Крумханзла.
 показать весь комментарий
 
 
Дубінський просто подонок.
Без сорому та совісті.
 показать весь комментарий
 
 
Так шо Ксюха выходит ты вовсю топишь за подонка и вора щырореформаторской национальности и лакея Бени Ты смори как интересно Видать сам Петручио тебе методичку наваял
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Дубинский не достоин быть главой подкомитета ВР после его слов в адрес Крумханзла, - независимый член набсовета "ПриватБанка" Сульжик - Цензор.НЕТ 650
Дубинский - следующий президент Украины!
 показать весь комментарий
 
 
А йому пофіг, він єврей, євреям тепер все можна, а скоро можна хоч щось буде лише євреям.

Вам Порох був "нєдостаточно отлічним"? І як вам "новиє літса"?
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
 показать весь комментарий
 
 
дубинский = ОБС =одна баба сказала)) омерзительное существо
 показать весь комментарий
 
 
Вы его слишком недооцениваете. Много ли Вы знаете недооцененных журнашлюх, которые просто распространяют слухи, а при этом являются долларовыми миллионерами? Эта тварь не просто распространяет слухи - она их создает. А это в нашей стране, по всей видимости, щедро оплачивается.
 показать весь комментарий
 
 
І перестав єврей молитись Богу,
І перестав ходити в синагогу,
Він кнейч свій викинув, збрив пейси, став він франтом,
І нині числиться...
В "слугє народа" депутатом!
 показать весь комментарий
 
 
что думают на этот счет главы фракции Слуга Народа и президент Зеленский, Источник: https://censor.net.ua/n3161677

а зедаун может думать?? а моя мама любит скорость)) возрадуйтесь лохи и завидуйте молча)) моя мама купила целый подъезд и автопарк а вы просто лохи Дубинский не достоин быть главой подкомитета ВР после его слов в адрес Крумханзла, - независимый член набсовета "ПриватБанка" Сульжик - Цензор.НЕТ 7867
 показать весь комментарий
 
 
Если вам кажется что мне пофиг, то вам не кажется.
 показать весь комментарий
 
 
Не трогайте Дубинского! Ведь он же Слуга народа, который (народ) его выше! Повадками Дубинский похож на выскочку и выкормка.
 показать весь комментарий
 
 
Неужели Роман Сульжик не знает, что именно отсутствие базовой этики (т. е. совести) и порядочности - это главнейшие качества для того, чтобы занять место во власти.
 показать весь комментарий
 
 
Дубинский четко сформулировал, что Порошенко вместе с Яреськой преступно типа реструктуризировал долг, загнав страну в кабалу на десятилетия, в тесной компашке Януковича и американского фонда Темплтон. Выводить деньги Януковичу, а потом Порошенко, помогала Гонтарева.
 показать весь комментарий
 
Дубинский четко сформулировал? Завязывай с наркотой - до добра не доведет. У него все расследования на лжи построены. Пытался посмотреть его сюжет про застройку Киева. Заинтересовался, так как слегка в теме. Так это чмо не удосужилось даже хоть под какие-то факты его подогнать. Всю его брехню о застройщиках и строительстве метро легко опровергнуть двумя щелчками мышки в Гугле, но, видимо, у его поклонников мозгов даже на это не хватает. Дурашка, Дубинский долларовый миллионер. Как думаешь, за какие заслуги?
 показать весь комментарий
 
 
На мою думку,Дубінський надзвичайно хитрий фрукт,що рядиться в одяг такого собі свого в доску простака-демократа...Але це йому гівно поможе,єслі шо...
 показать весь комментарий
 
 
Ныкуди вонов вже давно не рядиться - воно весь час себе веде як нахабний поц.
 показать весь комментарий
 
 
Этого мудака что - таки назначили главой банковского подкомитета не смотря на протесты МВФ??
Какой оно отношение к банковской сфере имеет? Образование - не профильное, в банках никогда не работал.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх