 Дубинский не достоин быть главой подкомитета ВР после его слов в адрес Крумханзла, - независимый член набсовета "ПриватБанка" Сульжик

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Господин Дубинский не скрывает на чьей он стороне - в своем посте он радуется тому что тосты которые он, якобы услышал в компании бывших руководителей Привата, желая что бы Петр, "представитель Waffen-SS", "покинул Украину в любом состоянии", сбываются.
Во-первых, не дождетесь!
Во-вторых, мне интересно, это нормально что глава банковского подкомитета в Верховной Раде позволяет себе подобное злорадство? Достоин ли человек, у которого напрочь отсутствуют базовая этика и порядочность, занимать такой важный пост в стране?" - написал Сульжик.
Он поинтересовался, что думают на этот счет главы фракции "Слуга народа" и президент Зеленский, который, по его словам, звонил и искренне волновался о здоровье Петра и предлагал любую возможную помощь.
ДУБІНСЬКИЙ: СЛАВА УКРАЇНІ! - ЦЕ НАЦИСТСЬКЕ ВІТАННЯ
https://www.youtube.com/watch?v=d0Cw3brvWto
Как у Бени про Крумханзла.
Без сорому та совісті.
Дубинский - следующий президент Украины!
Вам Порох був "нєдостаточно отлічним"? І як вам "новиє літса"?
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
І перестав ходити в синагогу,
Він кнейч свій викинув, збрив пейси, став він франтом,
І нині числиться...
В "слугє народа" депутатом!
а зедаун может думать?? а моя мама любит скорость)) возрадуйтесь лохи и завидуйте молча)) моя мама купила целый подъезд и автопарк а вы просто лохи
Какой оно отношение к банковской сфере имеет? Образование - не профильное, в банках никогда не работал.