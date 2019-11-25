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Все про:женщины (565) Минздрав (2085) насилие (208)

 Домашнему насилию подвергаются более 1,8 млн женщин в Украине, - замглавы Минздрава Симоненко

От физического домашнего насилия в Украине страдает более 1,8 миллиона женщин.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге со ссылкой на данные опроса Программы развития ООН заявила заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Елена Симоненко.

""По результатам опроса ПР ООН, от физического домашнего насилия в Украине страдает более 1,8 млн женщин, и надо сказать, что только 10% из них обращаются за помощью", - сказала она.

По ее словам, в январе 2018 года вступил в силу Закон Украины "О предотвращении и противодействии домашнему насилию", который стал толчком для разработки других нормативно-правовых актов по противодействию домашнему насилию.

Она напомнила о ранее принятых изменениях в Уголовный кодекс, которые криминализировали совершение домашнего насилия и установили уголовную ответственность за подобные действия, в частности, к двум годам лишения свободы.

Она сообщила, что в Минздраве также был разработан порядок проведения и документирования медобследование пострадавших от домашнего насилия или лиц, которые, вероятно, пострадали от него, и предоставления им медпомощи.

В частности, этим порядком были определены не только клинические симптомы, но и типы поведения, которые могут указывать на то, что человек подвергается домашнему насилию, а именно - агрессивность, приступы ярости, склонность к разрушению, уничтожению, замедление речи, неспособность к обучению, отсутствие знаний, известных детям соответствующего возраста, например, когда дети не умеют читать, писать, считать, тревожность и тому подобное.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161676
 
 
 Топ комментарии
 
Звучит будто бы женщины - это какой-то бессознательный и неспособный к общению вид жизни, которым принудительно нужна защита общества, так как они сами попросить о ней не могут, ни в полицию обратиться, ни к родственникам. Так давайте создадим инициативу по защите женщин! Создадим заповедники, где можно смотреть, подкармливать, но нельзя знакомится и сожительствовать. И начнем туда отправлять радфемок в принудительном порядке, чтобы хреномрази их не угнетали.
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женшины не лучше .... получают восновном за свои шлюханистые поступки.
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Чоловік, який підняв руку на жінку, то вже не чоловік, а мерзота.
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женшины не лучше .... получают восновном за свои шлюханистые поступки.
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а от того что лицо расквасил, она перестанет быть гулящей?
это не метод... это отговорки мужланов-рабовладельцев...
я ни в коем разе не поощряю бл*дство, но ненавижу и презираю рукопрекладство (может потому что счастлив со своей единственной? а может потому, что ударить для меня табу!)
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ну то что для тебя "табу" не отменяет того факта что она может быть гулящей .... лично мне часто женатые девочки улыбаются ....уверен что они надеются на своих лошков которые не поднимут на них руку ни в коем случае ..... пффф)
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это оставляет меня Человеком...
никакое избиение не выбьет из женщины бл*дство! хоть одно рукопрекладство сплотило семью?... да и семья ли это?
а не выглядит лошком бьющий "свою" женщину? может потому и бьет, что лошок, да еще и рогатый?
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согласен с тем что это бессмысленно .....вопрос в том не напрашиваются ли они на плюху .....видно же по глазам что хотят насилия))))) ..... вот например - достаёт женщина , трепит мозг , капает на мозг и не может успакоиться ..... ровно до тех пор пока на нее не крикнешь - тогда всё сразу разговор закончен .....каждый пользуется тем чем его наделила природа - кто то капает на мозг кто то получает по хлюпалю))) .... так придумала природа не я..... кто то волк а кто то овца)
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ну, скажем так - орать вы можете сколько угодно, даже дверью хлопнуть или полотенце (не тяжелее) кинуть... это обычное и нормальное явление..(хотя при детях - ни-ни!)
так устроены женщины - одни березки, другие лесопилки...но и мужики - одни дубы, другие в дрова)))
так в семье не надо волков и овец! там надо мама и папа - муж и жена.. никогда не выясняю кто главный а кто умнее... и самое главное - что важнее : доказать или поужинать?
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важнее кинуть метко спонжик в капризную женщину))
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не заляпай клаву, ловелас інтернетний...
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могу заляпать твою)) если ты мне понравищься ...праАаааативный)
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Бабів які підсвідомо бажають насилля і напрошуються на копняка безліч.
Однак, лише в справжніх садомазохістичних сім,ях існує гармонія кохання і копняка.
В інших це можуть бути нездорові ігрища в яких баба напрошується на копняка, наприклад, щоб робити з себе жертву.
Адекватна людина з такою бабою жити не буде
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можливо, можливо... а можливо їх чоловіки просто зайняті, бо їм твоя дружина посміхається?
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вообще-то, речь не только о женщинах, но и о детях
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ага а еще о животных , вселенной и инопланетянах .....)))
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вот обратите внимание - такие вот как Оксана Евтухова - будущие матери .....ничего лучше подворотни не видели и не слышали.
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милфа тебя в жизни больше ничего не радует правда ?))
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Ніт. Рукоприкладство не має жодного відношення до поведінки особи яку б'ють.
Це лишень ознака дибілізму людини яка б'ється.
Бо лише дибіл це робить з жінкою за ******** поведінку.
А адекватна людина просто після першого випадку зараховує таку жінку до ******, і обирає одне з двох наслідків:
1. У випадку якщо її світогляд не дозволяє їй підтримувати шлюбні відносини з ******, подає на розлучення.
2. У випадку якщо її світогляд дозволяє підтримувати шлюбні відносини з ******, приймає жінку такою яка вона є, розуміючи що вона час від часу буде кохатися на боці.
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очевидно, ваші дружина та діти потерпають від домашнього насилля.
з таким то "мужичком"
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В жодному разі ні, бо в мене дружина не телиця, а отже не прикривається формальними ритуальними вимукуваннями, а знає розумні межі людської поведінки і не переходить їх.
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в жодному разі ?
а зто виставляв ці межі ? чи не ви бува ?
до того ж ви явно продемонстрували свою готовність лупцювати жінку, тобто користуватись своєю природньою перевагою.
херова ви людина.
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Это ПОКА не бьет жену. А потом вдруг решит что она заслужила. Потому что почему-то считает, что имеет право
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Так отож.. Насилля може бути не лише фізичним, а і психологічним.
Може цьому мужчінкє фігура не подобається чи колір волосяя, тощо і він вербально принижує свою дружину.
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Людина в принципі не може заслужити побоїв.
Однак, дійсний зміст теличної репліки "Чоловік, який підняв руку на жінку, то вже не чоловік, а мерзота" полягає в тому що телиця висуває до чоловіка формальну вимогу за статевою ознакою з натяком про те, ніби виключно через наявність в нього прутня він не може піднімати на неї руку не залежно від того що вона чудить.
А у випадку конфлікту будь-яка особа може тимчасово втратити контроль над собою. І втрата контролю жодним чином не пов,язана з статевими ознаками. І ніякі формальні вимоги не допоможуть телиці не отримати побоїв якщо вона буде притримуватися їх.
Навпаки, розуміння розумних меж дозволяє взагалі не ставити жодні вимоги за статевою ознакою і не доводити конфлікти до крайнощів.
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У адекватних людей межі не формальні а розумні:
1. Вона розуміє що я захищаюся від спроб підняти руку на мене не залежно від статі та зв,язків з нападником, однак в межах необхідної самооборони.
2. Вона розуміє, що якщо діалог переріс у конфлікт, одна сторона з якого попереджує, що втрачає контроль над собою, іншій варто замовкнути і перестати дратувати співрозмовника.
3. Вона розуміє, що якщо особа яка чіпляється не відреагує на операційні прохання припинити тиск інша особа може втратити контроль над собою = розбити щось або здійснити неконтрольований удар. І що звинувачувати в такому разі нікого не варто.
За десятиріччя спільного існування мені прийшлося декілька разів від неї захищатися, я декілька разів переносив агресію на речі і одного разу таки її трохи штурханув (після декількох попереджень, несильно, без болі і ушкоджень, щоб замовкла раніше ніж мені стріху зірве).
П.С. Внаслідок дотримання цих розумних, неформальних меж за все життя нікому з нас не залежно від складності ситуацій та конфліктів стріху не зірвало.
На відміну від цього саме телиць які виставляють формальні межі в залежності від статі зазвичай і луплять.
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Звучит будто бы женщины - это какой-то бессознательный и неспособный к общению вид жизни, которым принудительно нужна защита общества, так как они сами попросить о ней не могут, ни в полицию обратиться, ни к родственникам. Так давайте создадим инициативу по защите женщин! Создадим заповедники, где можно смотреть, подкармливать, но нельзя знакомится и сожительствовать. И начнем туда отправлять радфемок в принудительном порядке, чтобы хреномрази их не угнетали.
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Очередные бездельники обустраивают себе поле для деятельности. А что делать? Защитников китов уже больше чем китов...
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Если бы было наоборот, то киты защищали бы защитников.
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1,8 млн - задумайтесь!
Как эта сволочь оказалась в вашем доме?
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У нас вообще скотское отношение к женщинам ((
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До жінок у нас адекватне відношення, однак їх мало.
А більшість - телиці, які іншого відношення окрім скотського не розуміють.
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А кто определяет, кто какого отношения заслуживает? И кто женщины , а кто телки??
Вы что ли ???
Ну, так, кто-то может и вас за людей не посчитает и расправится. Понравится такое ???
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А це по людині видко.
Жінка - самодостатня людина. При спілкуванні з нею виникає повага і розуміння того, що спроба несправедливо на неї підняти руку знищить стосунки з нею.
Телиця - свійська тварина. Вона несамодостатня. До неї не виникає повага, тому що в її поведінці немає логіки і вона постійно переходить межі людського терпіння. Вона не має поваги до себе, а отже терпить побої так само як корова.
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А кому-то тоже ваше поведерие не нравится, что можно вам фейс набить ??
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якщо ти бик, то як довкола тебе можуть бути балерини?
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1. Можуть. Є балерини які ******* биків.
2. Я не бик і не рукоприкладствую. Навпаки, намагаюся відхреститися від відносин людських биків з телицями. Хай вони одне одного в своєму нездоровому побуті хоч вбивають, а це мене не стосується, і я не хочу щоб гроші сплачені мною у якості податків витрачалися на вирішення проблем цих мізерних створіннь.
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у нас взагалі то до усіх та усього таке відношення...
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Спочатку їй треба знайти чоловіка який з цим шматом м'яса побереться)))
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Якщо в Україні 1,8 млн. жінок - дури, то їх проблема яка мене не стосується
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В житті буває по різному, але жінка повинна для початку сама себе поважати! Якщо вона цього не робить, а поруч виявляється не чоловік, а якийсь мудак, то результат очікуваний.
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Впевнений в собі чоловік не підніме руку на жінку, дитину чи інваліда.
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Взагалі будь-яка порядна людина, чоловік чи жінка, не дозволять собі проявів насилля до слабшої людини чи істоти .
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Колись за радянських часів провели з зеками екперимент...В одну зону зібрали всю найнажчу "масть" -опущених...І що?..Буквально за кілька місяців там відбулось звикле розслоєння на всі зеківські касти - законників,фраєрів,мужиків...і так далі до тих же "пєтухів"...До чого це я кажу?...НАСИЛЛЯ,АГРЕСІЮ,ЛЮТЬ ПОРОДЖУЄ СЕРЕДОВИЩЕ,А НЕ ЛЮДИНА...
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