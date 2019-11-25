 Домашнему насилию подвергаются более 1,8 млн женщин в Украине, - замглавы Минздрава Симоненко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге со ссылкой на данные опроса Программы развития ООН заявила заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Елена Симоненко.
""По результатам опроса ПР ООН, от физического домашнего насилия в Украине страдает более 1,8 млн женщин, и надо сказать, что только 10% из них обращаются за помощью", - сказала она.
По ее словам, в январе 2018 года вступил в силу Закон Украины "О предотвращении и противодействии домашнему насилию", который стал толчком для разработки других нормативно-правовых актов по противодействию домашнему насилию.
Она напомнила о ранее принятых изменениях в Уголовный кодекс, которые криминализировали совершение домашнего насилия и установили уголовную ответственность за подобные действия, в частности, к двум годам лишения свободы.
Она сообщила, что в Минздраве также был разработан порядок проведения и документирования медобследование пострадавших от домашнего насилия или лиц, которые, вероятно, пострадали от него, и предоставления им медпомощи.
В частности, этим порядком были определены не только клинические симптомы, но и типы поведения, которые могут указывать на то, что человек подвергается домашнему насилию, а именно - агрессивность, приступы ярости, склонность к разрушению, уничтожению, замедление речи, неспособность к обучению, отсутствие знаний, известных детям соответствующего возраста, например, когда дети не умеют читать, писать, считать, тревожность и тому подобное.
это не метод... это отговорки мужланов-рабовладельцев...
я ни в коем разе не поощряю бл*дство, но ненавижу и презираю рукопрекладство (может потому что счастлив со своей единственной? а может потому, что ударить для меня табу!)
никакое избиение не выбьет из женщины бл*дство! хоть одно рукопрекладство сплотило семью?... да и семья ли это?
а не выглядит лошком бьющий "свою" женщину? может потому и бьет, что лошок, да еще и рогатый?
так устроены женщины - одни березки, другие лесопилки...но и мужики - одни дубы, другие в дрова)))
так в семье не надо волков и овец! там надо мама и папа - муж и жена.. никогда не выясняю кто главный а кто умнее... и самое главное - что важнее : доказать или поужинать?
Однак, лише в справжніх садомазохістичних сім,ях існує гармонія кохання і копняка.
В інших це можуть бути нездорові ігрища в яких баба напрошується на копняка, наприклад, щоб робити з себе жертву.
Адекватна людина з такою бабою жити не буде
Це лишень ознака дибілізму людини яка б'ється.
Бо лише дибіл це робить з жінкою за ******** поведінку.
А адекватна людина просто після першого випадку зараховує таку жінку до ******, і обирає одне з двох наслідків:
1. У випадку якщо її світогляд не дозволяє їй підтримувати шлюбні відносини з ******, подає на розлучення.
2. У випадку якщо її світогляд дозволяє підтримувати шлюбні відносини з ******, приймає жінку такою яка вона є, розуміючи що вона час від часу буде кохатися на боці.
з таким то "мужичком"
а зто виставляв ці межі ? чи не ви бува ?
до того ж ви явно продемонстрували свою готовність лупцювати жінку, тобто користуватись своєю природньою перевагою.
херова ви людина.
Може цьому мужчінкє фігура не подобається чи колір волосяя, тощо і він вербально принижує свою дружину.
Однак, дійсний зміст теличної репліки "Чоловік, який підняв руку на жінку, то вже не чоловік, а мерзота" полягає в тому що телиця висуває до чоловіка формальну вимогу за статевою ознакою з натяком про те, ніби виключно через наявність в нього прутня він не може піднімати на неї руку не залежно від того що вона чудить.
А у випадку конфлікту будь-яка особа може тимчасово втратити контроль над собою. І втрата контролю жодним чином не пов,язана з статевими ознаками. І ніякі формальні вимоги не допоможуть телиці не отримати побоїв якщо вона буде притримуватися їх.
Навпаки, розуміння розумних меж дозволяє взагалі не ставити жодні вимоги за статевою ознакою і не доводити конфлікти до крайнощів.
1. Вона розуміє що я захищаюся від спроб підняти руку на мене не залежно від статі та зв,язків з нападником, однак в межах необхідної самооборони.
2. Вона розуміє, що якщо діалог переріс у конфлікт, одна сторона з якого попереджує, що втрачає контроль над собою, іншій варто замовкнути і перестати дратувати співрозмовника.
3. Вона розуміє, що якщо особа яка чіпляється не відреагує на операційні прохання припинити тиск інша особа може втратити контроль над собою = розбити щось або здійснити неконтрольований удар. І що звинувачувати в такому разі нікого не варто.
За десятиріччя спільного існування мені прийшлося декілька разів від неї захищатися, я декілька разів переносив агресію на речі і одного разу таки її трохи штурханув (після декількох попереджень, несильно, без болі і ушкоджень, щоб замовкла раніше ніж мені стріху зірве).
П.С. Внаслідок дотримання цих розумних, неформальних меж за все життя нікому з нас не залежно від складності ситуацій та конфліктів стріху не зірвало.
На відміну від цього саме телиць які виставляють формальні межі в залежності від статі зазвичай і луплять.
Как эта сволочь оказалась в вашем доме?
А більшість - телиці, які іншого відношення окрім скотського не розуміють.
Вы что ли ???
Ну, так, кто-то может и вас за людей не посчитает и расправится. Понравится такое ???
Жінка - самодостатня людина. При спілкуванні з нею виникає повага і розуміння того, що спроба несправедливо на неї підняти руку знищить стосунки з нею.
Телиця - свійська тварина. Вона несамодостатня. До неї не виникає повага, тому що в її поведінці немає логіки і вона постійно переходить межі людського терпіння. Вона не має поваги до себе, а отже терпить побої так само як корова.
2. Я не бик і не рукоприкладствую. Навпаки, намагаюся відхреститися від відносин людських биків з телицями. Хай вони одне одного в своєму нездоровому побуті хоч вбивають, а це мене не стосується, і я не хочу щоб гроші сплачені мною у якості податків витрачалися на вирішення проблем цих мізерних створіннь.