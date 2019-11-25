EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Киевские новости
  1488  70
Материалы по теме:
Все про:Тарифы на воду (721) Киевводоканал (105) НКРЭКУ (311)

 Стоимость холодной воды в Киеве вырастет на 9%, - НКРЭКУ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новые тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению для "Киевводоканала".

Соответствующее постановление регулятора было принято на очередном заседании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Согласно решению, тариф на централизованное водоснабжение для потребителей составит 9,86 грн за 1 куб. м, что на 9,43% больше действующего тарифа.

При этом тариф на водоотвод составит 7,49 грн за 1 куб. м, что на 6% ниже действующего тарифа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Холодная вода для населения может подорожать на 15%

Также регулятор внес изменения в тарифы для потребителей, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения. Так, тариф на централизованное водоснабжение для этой группы потребителей составит 3,69 грн за 1 куб. м (+1,9% к действующему), а тариф на водоотвод – 2,41 (-8,7%) Тарифы приведены без учета НДС.

"Киевводоканал" - коммунальное предприятие в сфере водоснабжения и водоотвода в Киеве, которое отвечает за забор, подъем воды из поверхностных и подземных источников водоснабжения, очистку в соответствии с требованиями технологических регламентов, транспортировку, подачу питьевой воды потребителям. Обслуживание водопроводных сетей осуществляют 11 водопроводных эксплуатационных районов и служба эксплуатации водоводов.

Источник: https://censor.net.ua/n3161674
 
   
 Топ комментарии
 
Ну с новым надбанням вас, зебилоиды. Стоимость холодной воды в Киеве вырастет на 9%, - НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 8188
Скупой платит дважды, а идиот всегда.
 показать весь комментарий
 
Ну да, 20,3 грн + 10 % дорівнює 9,86 грн, маністратура Трускавця?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
При Параше тарифы выросли с 8,6 грн до 20,3 грн. Чему ты злорадствуешь?
 показать весь комментарий
 
 
Ну да, 20,3 грн + 10 % дорівнює 9,86 грн, маністратура Трускавця?
 показать весь комментарий
 
 
Тут цена без НДС и отдельно указано водоснабжение и водоотведение. Общий тариф сейчас 20,376 грн. До прихода соевых реформаторов 3.18 на 14 год. Так что вам бы вообще помалкивать
 показать весь комментарий
 
Я понимаю, что повышение менее, чем на 1 грн (+3.43% для общего тарифа) для твоего бюджета это удар, когда на боярышник приходится мелочь собирать под ларьком, но я как-то справлюсь.
 показать весь комментарий
 
Хіба Зеленського вибрали не для зниження тарифів? Не?
 показать весь комментарий
 
 
зелебобики лолллллл Стоимость холодной воды в Киеве вырастет на 9%, - НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 6504 возрадуйтесь лошок вас опять поимел в ваш зелёный глаз Стоимость холодной воды в Киеве вырастет на 9%, - НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 6504
 показать весь комментарий
 
 
Зараз скажуть що Петя підняв би на 10
 показать весь комментарий
 
 
Потому как менять нужно было. Другой вопрос что выбора не было. Или известный всем Петя или мало известный Зеленский. Надежда умирает последней. В случае с Петей все было яно с самого начала. Никаких надежд. Вот и выбрали Зеленского. Что не ясно?
 показать весь комментарий
 
зебилы, только не говорите, что это порошенко и кличко виноваты в том, что комуналка дорожает. может просто вашим слугам нужно перстать воровать?!
 показать весь комментарий
 
 
Стоимость холодной воды в Киеве вырастет на 9%, - НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 324 ну, не скажите...тут явно липецкая фабрика замешана. правда, зе-люки?
 показать весь комментарий
 
 
та здрасьте! а чем им еще руки занять?))) (ой, я не про киву)))))
 показать весь комментарий
 
 
Ну с новым надбанням вас, зебилоиды. Стоимость холодной воды в Киеве вырастет на 9%, - НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 8188
Скупой платит дважды, а идиот всегда.
 показать весь комментарий
 
 
Зато ордиловцы не платят за воду уже 5 лет. Да и нужно же деньги в мост сепарам отбивать.
 показать весь комментарий
 
 
Я тоже не плачу потому что живу в частном доме и у меня все свое. Но я то понимаю что цены поднимутся не только для горожан и не только на воду. Скоро и за газ и за свет подымут цены и на все остальное и не на 9% а на 90 а то и на больше. Власть по тихому зондирует почву, проверяя покорность рабов.
 показать весь комментарий
 
 
Та отож, нічого, і до нас доберуться, он на світло будуть піднімати, 500 квт споживання це вже олігарх.
 показать весь комментарий
 
 
Ну все же радовались *зеленой* енергетике Ахметова. Чуть не на руках его носят. Теперь посмотрим как будут радоваться когда в 5 раз цены на електроенергию взлетят и будут коптить керогазами и лампами-керосинками как сейчас топят все дровами.
 показать весь комментарий
 
 
Да п***ц. Дрова уже давно стоят дороже чем раньше пиломатериалы первого сорта стоили. Недавно покупал брус так волосы на голове шапку подняли когда посчитал что одна доска стоит 250грн. и то нормального бруса трудно найти. Один шашель и сухостоя трухлявый продают. Остальное за бугор вывозят. Знакомый живет в США занимается строительством у них строганая и калиброванная доска с заокруглеными краями чтобы не порезать руки стоит в 2 раза дешевле.
 показать весь комментарий
 
 
а как продукты подорожали - я прозрел - правда ради объективности - свинина подешевела - но надолго ли - а так жах ,все буквально все - прикольно))))
 показать весь комментарий
 
Ошибаешься. Платят, но не в Украину. У меня там вода опломбирована и на газ счетчик. А за вывоз мусора до сих пор квитанции несут, хотя доказательства того, что я там не проживаю, я им уже высылал. Удивишься, но даже многие переселенцы передают деньги на оплату коммуналки в Лугандон, чтобы квартиры не отжали.
 показать весь комментарий
 
Разумков, ану давай срочно выкладывай свой соцопрос где 90% населения за то чтобы поднять комуналку?
 показать весь комментарий
 
 
Улюблене "соцопитування". 15 липня 2019. Вартість холодної води в Києві зросте на 9%, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 8087 "Готові терпіти матеріальні труднощі заради успіху реформ 59% опитаних українців. Серед них 19% готові терпіти стільки, скільки буде потрібно, а 40% - не більше року.Про це свідчать результати опитування центру Разумкова."
 показать весь комментарий
 
 
Готовы потерпеть временно а будут терпеть всю жизнь. Как говорится, не жили хорошо нечего и начинать. Рабы любят терпеть потому что они лохи и терпилы. Сомневаюсь что чиновники и олигофрены хоть месяц готовы потерпеть трудности. Интересно почему Зелупа перед выборами не сказал что украинцам создаст новые трудности? Зато сепарам он рвет и смечет и обязан выполнить свое обещание и закончить войну на любых условиях.
 показать весь комментарий
 
 
Не вірю, що готові терпіти. Он Irina Pravda коментом нижче, вже перевзулась.
 показать весь комментарий
 
 
Патріотами вони не були і не будуть, то може хоч страх за власну кишеню до тями приведе?
 показать весь комментарий
 
 
У нас уже несколько раз поднимали тарифы на воду)) Вот в очереднойй раз желают повысить на 7%. Если комиссия согласует (что она и сделает), то куб воды будет стоить 37,47.
 показать весь комментарий
 
 
Неа, 240 километров от Днепра). Сейчас куб стОит 29 гривен почти).
 показать весь комментарий
 
Зашибісь, в Дніпрі вже води немає? В нас 17 грн.
 показать весь комментарий
 
Нет, у нас, видать, самый жадный начальник водоканала и наш мЕр, естественно. Что хотят, то и делают. Водоканал, видите ли, мировой кредит взял на огромную сумму. Нам его отдавать)) При этом начальник говорит, что вода, которая течет из крана, питьевая, но лучше ее фильтровать. Так нафига вы кредит тогда брали, утверждая, что потратят его на обновление трассы для улучшения качества воды)). Кредит распилили, а платить кому - ответ понятен). В списке указан еще и пунктик о том, что водоканалЬЩИКАМ зарплату тоже нужно повышать. За наш счет))
 показать весь комментарий
 
 
Забыла добавить главное. Несколько раз с весны до 13 ноября (последнее желание)) поднять тарифы). Отопление тоже не пасёт задних. 55 гривен с копейками за квадратный метр))
 показать весь комментарий
 
Такие несуразные скачки цен то в плюс, то в минус, как будто за штурвалом экономики страны сидят бухие матросы на шее у которых висят и хохочут портовые девочки.
 показать весь комментарий
 
 
А за холодной водой подорожает и горячая и отопление и все потянется как снежный ком вплоть до цен на продукты. И ведь даже не могут найти причину поднятия цен, даже доллар вопреки здоровой логике падает. Страна идиотов и лохов.
 показать весь комментарий
 
 
ХА ХА ХА
Не хотите выйти и сказать власти свое отношение к повышению цен на всё и на вся! значит открывайте кошельки и платите! в париже французы вышли и разнесли всех за 3 цента на которые хотели им повысить цену етит его! а у нас ЛОХИ платят!!
 показать весь комментарий
 
 
Французи виходять,розносять все,і це абсолютно не впливає ні на їхні територіі,ні на уклад...Ми ж коли "все розносимо" то тільки викопуємо собі яму...Тут треба,як казав один класик-революціонер "пайті другім путьом"...І цей шлях вказав ще Шухевич,який,дізнавшись що начальник львівського департаменту освіти наказав всі українські школи перевести на польську мову просто почекав його біля будинку і кількома кулями в голову вирішив це питання...Українські школи у Львові не закрились...
 показать весь комментарий
 
я не готов спорить по вопросу что лучше а что хуже! я просто привел пример что такая развитая страна как франция с нормальными правильными гражданами (как унас многии говорят не Украинцы) за 3 цента на которые хотели повысить цену на топливо вышли и надавали всем властям по мордам! и власти сразу передумали повышать цены! и это за 3 ценат ни 100 ни 200 а галимые 3 цента!!

вот если бы у нас Украинцы за 3 копеки выходили бы и давали бы разным властным уродам по мордам и у нас возможно могла бы быть франция!!
 показать весь комментарий
 
Слава Зебобикам!!!

Эпоха бедности прошла!

НеЛох, а где же снижение??? Слово не сдержал - вали давай побыстрее!
 показать весь комментарий
 
 
Але ж страждаем і ми...
Ті хто не підтримував це ШанПанЗЕ!
 показать весь комментарий
 
 
Я не страждаю, я зловтішаюсь. Чим гірше буде зебілам, тим скоріше вони самі ж його і знесуть. А ми будемо спостерігати.
 показать весь комментарий
 
 
порошенко, астановись! сколько можно ходить по подъездам
 показать весь комментарий
 
 
ПАРАШЕНКА!
ШО Ж ТИ ТВАРІШ!?))))

да ЗЕбоби безмозглые?)))
 показать весь комментарий
 
 
Вроде, обещали при Зеленском понижение ? Тарифы Порошенко были ж "необоснованными и грабительскими". Чем лучше Зеленский тогда ?
 показать весь комментарий
 
 
Горячей воды нет. Зато стоимость холодной вырастит. Оно, как в жизни. Количество жителей в столице растет, а за нынешнюю власть голосовать не будут.
 показать весь комментарий
 
Клован, доллар 24,3.

Почему тарифы растут???

Слава ЗЕбилам, слава ЗЕленым обезьянам выбравшим Клована!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Те кто кричал что Парашенко ворует наши деньги, пришли к власти и начали воровать еще больше. Ето уже закономерность что каждая следующая власть грабит население еще больше чем предыдущая. Хоть на выборы не ходи. Вартість холодної води в Києві зросте на 9%, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 1
 показать весь комментарий
 
 
просто надо либо выборы делать каждый год или 2 года либо создавать механизм при котором можно было бы избраников выкидывать из кресел если они начинают борзеть!! но как говорится ни при этой жизни и ни с этим народом!! так что лучше делать отседова ноги и чем раньше тем лучше!!
 показать весь комментарий
 
ПЛАТИТЕ ЛОХИ! ПЛАТИТЕ! ВАМ ЛОХАМ ЕЩЕ ДОМБАБВЕ ВОСТАНАВЛИВАТЬ! ТАК ЧТО ПЛАТИТЕ ЛОШАРЫ!!
 показать весь комментарий
 
 
Бгггг.... Просто балдею! Зеленую плесень ежедневно макают, и не по одному разу!
 показать весь комментарий
 
 
Если в кране нет воды, то во власть пришли кварталовцы.
 показать весь комментарий
 
Ничего страшного..... Украинский народ и не такое пережил..... Не в первой, выдюжим!
 показать весь комментарий
 
да да да
пока весь нормальный мир просто живт занимается спортом развитием обучением
Украинцы будут заниматся выживанием! ПОТОМУ ЧТО ПРИДУРКИ!!
 показать весь комментарий
 
им нужно квитанции научиться печатать свои, а не цены повышать... порядок твари наведите с расчётными счетами...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх