 Стоимость холодной воды в Киеве вырастет на 9%, - НКРЭКУ

Соответствующее постановление регулятора было принято на очередном заседании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Согласно решению, тариф на централизованное водоснабжение для потребителей составит 9,86 грн за 1 куб. м, что на 9,43% больше действующего тарифа.
При этом тариф на водоотвод составит 7,49 грн за 1 куб. м, что на 6% ниже действующего тарифа.
Также регулятор внес изменения в тарифы для потребителей, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения. Так, тариф на централизованное водоснабжение для этой группы потребителей составит 3,69 грн за 1 куб. м (+1,9% к действующему), а тариф на водоотвод – 2,41 (-8,7%) Тарифы приведены без учета НДС.
"Киевводоканал" - коммунальное предприятие в сфере водоснабжения и водоотвода в Киеве, которое отвечает за забор, подъем воды из поверхностных и подземных источников водоснабжения, очистку в соответствии с требованиями технологических регламентов, транспортировку, подачу питьевой воды потребителям. Обслуживание водопроводных сетей осуществляют 11 водопроводных эксплуатационных районов и служба эксплуатации водоводов.
Скупой платит дважды, а идиот всегда.
Не хотите выйти и сказать власти свое отношение к повышению цен на всё и на вся! значит открывайте кошельки и платите! в париже французы вышли и разнесли всех за 3 цента на которые хотели им повысить цену етит его! а у нас ЛОХИ платят!!
вот если бы у нас Украинцы за 3 копеки выходили бы и давали бы разным властным уродам по мордам и у нас возможно могла бы быть франция!!
Эпоха бедности прошла!
НеЛох, а где же снижение??? Слово не сдержал - вали давай побыстрее!
Ті хто не підтримував це ШанПанЗЕ!
ШО Ж ТИ ТВАРІШ!?))))
да ЗЕбоби безмозглые?)))
Почему тарифы растут???
Слава ЗЕбилам, слава ЗЕленым обезьянам выбравшим Клована!!!!
пока весь нормальный мир просто живт занимается спортом развитием обучением
Украинцы будут заниматся выживанием! ПОТОМУ ЧТО ПРИДУРКИ!!