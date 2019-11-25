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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Байден (480) США (15824) Фирташ (1022) Трамп (2650) Джулиани (75)

 Фирташ отрицает, что финансировал действия Джулиани по поиску компромата на Байдена, - NYT

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ, выдачи которого добиваются США у Австрии, заявил, что не располагает информацией относительно Байдена и не финансировал ее поиск.

Об этом он рассказал в комментарии The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Хочу сказать одно, - заявил Фирташ изданию. - Я не располагаю информацией, я никого не финансировал, кто мог бы собирать такую ​​информацию, и с моей стороны большой ошибкой было бы, если бы я решил присоединиться к этой битве".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клиент Джулиани Парнас предоставил Конгрессу США новые записи, связанные с Украиной, - ABC News

Издание отмечает, что усилия личного юриста президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в поиске негативной информации на одного из основных политических оппонентов Трампа - бывшего вице-президента США Джо Байдена - оказались в центре расследования, которое проводят комитеты Палаты представителей США в рамках процедуры импичмента президента.

Напомним, глава совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу США, выданному в 2013 году. При прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в желании с помощью подкупа повлиять на власти в Индии для получения разрешения на добычу титанового сырья для последующей продажи компании Boeing. Дмитрий Фирташ отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. В 2015 году Земельный суд Вены принял решение в пользу Дмитрия Фирташа, признав запрос на его экстрадицию в США политически мотивированным. В 2017 году апелляционная инстанция - Высший земельный суд Вены - принял решение о допустимости экстрадиции бизнесмена в США, а Верховный суд Австрии в июне 2019 года оставил это решение в силе.

Сейчас экстрадиции бизнесмена в США приостановлена из-за запроса защиты Дмитрия Фирташа о повторном рассмотрении дела в связи с новыми обстоятельствами в деле. Пресс-секретарь окружного суда по уголовным делам Вены Кристина Зальцборн в этой связи сообщила, что защита сопроводила запрос "весьма обширными материалами".

Также читайте: Адвокаты Фирташа затягивают процесс его экстрадиции в США, - глава МИД Австрии Шалленберг

Ранее американский журналист Джон Соломон сообщил в издании The Hill, что в 2017 году специальная прокуратура при Министерстве юстиции США обещала Дмитрию Фирташу закрыть его американское дело, если он согласится дать показания на Дональда Трампа и будет сотрудничать с офисом спецпрокурора Мюллера в рамках расследования о вмешательстве в избирательный процесс в США и возможном сговоре членов предвыборного штаба Дональда Трампа с представителями российской власти.

Источник: https://censor.net.ua/n3161672
 
 
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"Фирташ отрицает". Дальше можно не читать.
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Искать компромат на Байдена ему и не нужно-ему Украина ещё и немалые проценты платит из украденных у Украины и вложенных в украинские ценные бумаги денег https://www.youtube.com/watch?v=TF87jvrjfWc
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