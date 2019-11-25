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Все про:Зеленский (3742) СБУ (14052) Янукович (30557) Бутусов Юрий (1918) Гончаров Юрий (1)

 "Новые лица": Зеленский назначил начальником управления СБУ Львовщины генерал-майора Гончарова, который боролся против Евромайдана

21 ноября, в день начала Революции Достоинства, Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником управления СБУ Львовской области генерал-майора Юрия Гончарова - который ровно шесть лет назад уже служил во Львовской области и занимался борьбой с Евромайданом.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Отмечается, что на пост заместителя главы СБУ Львовской области Гончарова назначил тогдашний президент Виктор Янукович.

"При Януковиче на приграничную область, где идет контрабанда из Европы, назначали, как мы понимаем, далеко не за бесплатно, это была весьма выгодная коммерческая должность, ну и надо было бороться с националистами, Садовой там опять-таки. Судя по тому, что Гончарова не уволили, он был лоялен "регионалам". Сняли с поста Гончарова за его работу на Януковича сразу после революции при Турчинове", - рассказал журналист.

"Но опытные кадры Януковича в СБУ очень ценил президент Петр Порошенко. Он назначал на важные посты участников операции по штурму Майдана, и что любопытно, это не вызывало особого резонанса в СМИ и среди гражданского общества. В ноябре 2014-го Гончаров был назначен на пост главы Сумского управления СБУ. Тоже пограничная область, тоже контрабанда через границу, только уже в РФ", - отметил главред "Цензор.НЕТ".

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В ноябре 2017-го Гончаров был назначен главой СБУ Черниговской области.

"Тоже пограничная область, тоже надо работать с контрабандистами. Через неделю после назначения Гончаров купил себе Мерседес GLK", - добавил Бутусов.

"Совершенно очевидно, что для борьбы с контрабандой президенту Зеленскому нужны "новые лица", никак не связанные с прошлыми коррумпированными кадрами. По крайней мере так оглашалось. Видимо, президенту показалось, что именно Юрий Гончаров как раз из этих, из "новых". И его вернули на одно из самых коррумпированных направлений, где Гончаров уже самоотверженно боролся при Януковиче. Все знакомое. Граница и бусики с товаром через нее, Садовой, которого также как и при Януковиче и при Порошенко надо бы за что-то посадить... Профессионалы дорого стоят, они нужны всем президентам", - резюмировал главред "Цензор.НЕТ".

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский своими указами провел кадровые перестановки в руководстве Службы безопасности Украины и ее управлениях в областях.

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Новые лица: Зеленский назначил начальником управления СБУ Львовщины генерал-майора Гончарова, который боролся против Евромайдана 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161669
 
 
 Топ комментарии
 
Я уже устал считать. Это уже примерно 300 перемога при Зебиле Зеленский назначил начальником управления СБУ Львовщины генерал-майора Гончарова, который боролся против Евромайдана - Цензор.НЕТ 369
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Оне хотят, чтобы такая же волна рыго-порошенкова реванша кадров прошла бы и в других регионах, не только в голосовавшем за Порохло Львове (или нарисовавшем руками местного Порошистого чиновничества).
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С тобою сиділа?
Ти що там смалиш?
Порошенко його призначив головою Сумського управління СБУ в 14-році
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"Но опытные кадры Януковича в СБУ очень ценил президент Петр Порошенко. Он назначал на важные посты участников операции по штурму Майдана, и что любопытно, это не вызывало особого резонанса в СМИ и среди гражданского общества. В ноябре 2014-го Гончаров был назначен на пост главы Сумского управления СБУ. Тоже пограничная область, тоже контрабанда через границу, только уже в РФ", - отметил главред "Цензор.НЕТ. В ноябре 2017-го Гончаров был назначен главой СБУ Черниговской области.Хаха, молодец Бутусов, сое надо почаще о их святом Петре рассказывать.Источник: https://censor.net.ua/n3161669
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зе-лохам також.
здається, вас взули по-новому, нє ?
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и шо это получается?
свыня=зе
чоьколядни стыцькы=зебобики
я запутался в рыхформах
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Олені, олЕні, не бриті і не голені... Олеееніііі..
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"...ОлЕні, Олені
Небриті і неголені
Дивні створіння
В них з мозгів стирчать коріння..."
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"что любопытно, это не вызывало особого резонанса в СМИ и среди гражданского общества" - отметил главред "Цензор.НЕТ



Бутусов по привычке продолжает отмазывать ЗЕ.

А ведь может так статься, что за это и смолу в рот зальют вместе с ним.
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А соя продолжает отмазывать Поросенко несмотря на приведенные факты, более того за сказанную правду идут угрозы редактору данного сайта.
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Ты уже вернулось с очередной стрелки, сцыкло ватное?

Право голоса получишь, когда человеком станешь. А пока ешь святую землю и не скули, **** кацапская.
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Рот свой грязный завали, не тебе тварь меня голоса лишать.
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А кого він міг поставити крім регіанала?
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Просто Зєля зрозумів,що Гончаров боровся проти Майдану і буде боротись проти всіх майбутніх майданів,захищаючи свої маєтки,мерседеси і бабло,а разом з ними і його,Зєлю...
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так нелох теперь получает назначения только через лубянку
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До Львова анті-майданівця? Ця зелена шмакля харкнула в очі львів'ян
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Хороший "подарок" всем украинцам от Зеленского в день начала Революции Достоинства!
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во-во, знаковый "посыл" - и это даже не для быдла....- это тем "столпам институциям" на которые опирается бЭня- зЭля и его свора
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Це все не дарма. В Тернополі голова бувший ригіанал, тут теж. Лігітьомний розуміє що його дії приведуть до народного збурення, що буде Майдан і перестраховується ставлячи на посади людей януковоща.
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Новые епла кацапских мразей.от зеленой падали
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Янукович снимай маску Зеленского!!! Тебя раскрыли уже!
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Ви тiльки погляньте на цю пику, панове! на нiй ж написано, що воно гнила гнида.


почему у ЗеЛеной шмаркли почти все назначенцы форменные уроды, и моральные и на морду лица, как эта гнида...???
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это просто пипец...это просто какие-то сплошные кацапо-ордынские азиопские рожи...
что бОгдан, что вот это говно. тушите свет, приехали!
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Ваш человек вернулся к Корыту во Львове. Ваша Виктория, порохоботы!
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Нах@ра ты тогда голосовало за Пейсатого, если он идет про пути Пороха? "Нові обличчя": Зеленський призначив начальником управління СБУ Львівщини генерал-майора Гончарова, який боровся проти Євромайдану - Цензор.НЕТ 215
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Порохоботы его назначили? Бред какой-то. Что у вас в головах,зелеботы?
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А зелефаны такжаждали изменений. Печалька.😩
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"Но опытные кадры Януковича в СБУ очень ценил президент Петр Порошенко. Он назначал на важные посты участников операции по штурму Майдана, и что любопытно, это не вызывало особого резонанса в СМИ и среди гражданского общества. В ноябре 2014-го Гончаров был назначен на пост главы Сумского управления СБУ. Тоже пограничная область, тоже контрабанда через границу, только уже в РФ", - отметил главред "Цензор.НЕТ".
В ноябре 2017-го Гончаров был назначен главой СБУ Черниговской области.Источник: https://censor.net.ua/n3161669 Хрясь по тупой соевой роже.
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Українці взагалі є у команді слуг незрозуміло якого народу?
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Скоро Зеля поменяет Лёху-премьера на Витю-Ростовского.....
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Хто б сумнівався. Втім, здря стараєшся, вовікЪ. Якщо нарід реально розлютиться, то ніякий гончаров тобі не допоможе.
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Понти від Януковича: український прем'єр полетів за мільйон гривень. За документами

Прем'єр Олексій Гончарук витратив на переліт до Лондона більш ніж мільйон гривень. Зовсім нещодавно скромний експерт BRDO, а сьогодні високопоставлений "Слуга народу" увійшов у кураж і витрачає шестизначні суми лише на одну поїздку.
У столиці Великобританії глава Кабміну підписав чергову кредитну угоду, і цей тріп коштував бюджету мільйон. Тоді як президенти і глави урядів інших, заможніших країн не гребують пересуватися рейсовими літаками, глава українського Кабміну навіть по кредит вирушає на літаку преміум-класу, який дістався від експрезидента Януковича
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/goncharuk-litav-za-kreditom-v-litaku-yanukovicha-tilki-pereloti-slug-narodu-koshtuvali-byudzhetu-miljoni.htm?obozrevatellang=uk
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""Новые лица": Зеленский назначил начальником управления СБУ Львовщины генерал-майора Гончарова, который боролся против Евромайдана" - служил Януковичу, Порошенко, боролся против Евромайдана, теперь послужит Зеленскому, будет бороться против следующего Майдана, который на подходе. Зеленскому такие кадры нужны, ведь украинцы могут взорваться в любой момент и он готовится заранее.
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а я думаю нормальний чоловік,проти народу не боровся а імітував боротьбу за упирів яника і пороха,вони не при владі,і якщо люди не захочуть зеленського гончаров як сбушник знову буде імітувати захист влади,а проти свого народу і держави не виступить.
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Я навіть не здивована. Кого міг призначити на Заході України цей малорос-підху#ловник.
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Контрреволюція. Реванш. Рюській мір. На ЙОЛКУ 9 го грудня!!! Бо 10-го вже буде пізно!!!
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ещё одна "эбонитовая палочка" от осквернителя роялей.......... всё для вас зебилы, "батя" стара
ется...........
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Зашкварений кацап в Львівську область.
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так оно зеленая дрянь предатель хренов
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По-моему, неудачное назначение..... Если не смог подавить майдан, значит не профессионал... Толку от него и теперь не будет...
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ще один, ЗЕпідар, ссить бо чує як гнів наростає, а ****** куди тікать, ще не домовився, ех скоріше б вже уїбало це позорище, не дарма в нього на інаугурації посвідчення долі з подушечки впало
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Вова начинает понимать - пошел обратный отсчет.
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