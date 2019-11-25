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 Политика Украины, За рубежом
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 Москва удовлетворена решением Арбитражного Трибунала в Гааге в деле о захвате украинских кораблей, - МИД РФ

Россия полностью удовлетворена решением Арбитражного Трибунала в Гааге в деле "Спор о задержании трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

22 ноября был получен первый процедурный приказ Арбитражного трибунала, которым утверждены правила назначения, регламент и график работы Арбитража.

В МИД РФ отметили, что в приказе "учтены все ее принципиальные предложения, высказанные в ходе состоявшегося накануне в Гааге заседания арбитража".

"Требования Украины относительно отказа от юрисдикционного этапа и предельного сокращения сроков разбирательства оставлены без внимания. Трибунал согласился с аргументами России и предусмотрел возможность разделения процесса на две самостоятельные стадии – юрисдикционную и рассмотрение спора по существу. При этом каждой из сторон предоставлено по шесть месяцев для подготовки своих меморандумов (Украина настаивала на двух месяцах), что соответствует практике межгосударственных арбитражей, сформированных на основании Конвенции 1982 г.", - сообщили в российском министерстве.

"Трибунал поддержал подходы России и по другим принципиальным моментам, что обнулило попытки Киева максимально осложнить процессуальное положение России в данном разбирательстве", - добавили в МИД РФ.

Напомним, в четверг, 21 ноября в Гааге начались первые слушания арбитражного трибунала по делу "Украина против России" о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Арбитражный Трибунал указал в названии дела против РФ факт задержания 3 украинских кораблей и экипажей, - Зеркаль

Источник: https://censor.net.ua/n3161665
 
   
 Топ комментарии
 
Ясно что сопля сольет это дело. Тем более теперь там не осталось даже Зеркаль
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Ух ти! Потрібно було підкупити суд в Гаазі, щоб змінив графік розгладу справ? Навіщо. Кацапи почекали поки до влади прийде, що завгодно окрім Порошенка і зіл'є всі здобутки команди Зеркаль?
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Ещё бы не быть довольной, когда преЗЕдент Украины ЛОХ....вместо дополнительных международных санкций по морскому трибуналу нелох получил металолом.
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А чем они там удовлетворены?
Насколько известно то Московия требовала одного:
отказать Украине в рассмотрении данного иска и их послали...
Украина просилаускоренного разбирательства, но суд
принял решение рассматривать иск по стандартной процедуре...
В чем там у ***** удовлетворение?
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та куйлу оно побарабану, а вот его рабам как всегда не повезло, так шо кацапчики крепитесь, с каждым днем ваша жизнь становится лучше красивее и сытнее.
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Им нужно каждый обсерон или приближение к обсероны выдать за ВЫДАЮЩУЮСЯ ПАБЕДУ! В этом и смысл. Подать своим рабам люболе движение как победу. 85% народа реагируют на тон, а не на смысл.
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Ясно что сопля сольет это дело. Тем более теперь там не осталось даже Зеркаль
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молчите соевые. У вас была власть. Вы могли сделать все и красиво. Но ума у вас не хватило все таки
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Ух ти! Потрібно було підкупити суд в Гаазі, щоб змінив графік розгладу справ? Навіщо. Кацапи почекали поки до влади прийде, що завгодно окрім Порошенка і зіл'є всі здобутки команди Зеркаль?
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зебила видно издалека. привязка ко времени - это не про них.
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це не просто зебіл, це аристократ сер Гей ****** Москва задоволена рішенням Арбітражного трибуналу в Гаазі у справі про захоплення українських кораблів, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 9775
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Э... Гороховый... Могли сделать- типа "мы" 25% делайте, а вы 73% подождете, вам должны типа, обязаны типа... Молчи, гороховый.
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кацапы настолько привыкли жрать сою и пальмовое масло, что даже шоколад считают таким же Москва задоволена рішенням Арбітражного трибуналу в Гаазі у справі про захоплення українських кораблів, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 7066
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Что тебе может быть ясно, соя черноротая? Что там Зе может "слить" или не слить? Ты реально такой тупой или тебе на ботоферме за твою феерическую тупость еще доплачивают? Тебе и тем, кто тебе лайкнул, даже не вникнув в идиотизм твоего высера...
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Ну как обычно, обе стороны заявляют о победе, хотя назвать победой то что разбирательство будет не по быстрой процедуре довольно сложно.
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Это не победа, это просто кацапия затянула рассмотрения дела на 8 месяцев (заместь по 2 месяца на стороны как предлагал Киев, 6 месяцев на каждую сторону, как предложила кацапия), и на этом, собственно, и все.
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" о захвате 3 украинских кораблей и экипажей"



"Спор о задержании трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей".

Так захват, или спор о задержании? -- приняли на свою голову...
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В переводе козломордых "задержание"...
Но дело открыто по исковому заявлению о захвате...
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Я щитаю, что всех судей Арбитражного трибунала - на Миротворец!..... Срочно!
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Ещё бы не быть довольной, когда преЗЕдент Украины ЛОХ....вместо дополнительных международных санкций по морскому трибуналу нелох получил металолом.
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Давай тебя умнага в президенты выберем!

И наконец то не будучи таксистом, а президентом, ты покажешь всем, как и что надо делать!
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Да вы все тут ого-го-го какие геапалитеги! Любого за пояс заткнете!Москва задоволена рішенням Арбітражного трибуналу в Гаазі у справі про захоплення українських кораблів, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 842
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одного выбрали и теперь он не будучи клоуном , показывает как все можно просрать .и не умнее зеленский любого таксиста .ну что бы проще . хуцпа это не ум это совсем другое
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да это так, хотя он мог отказаться от этого хлама и влупить новый иск со всеми вытекающими из кацапских жоп последствиями, но зелох с тремя классами церковно-приходской всё порешал по телехвону, лох он и в Африке лох.
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для своих лохов показівают удовлетворенность и даже о Конвенции 82 года вспомнили, хоть и ни одну не віполняют... А по сути удовлетворились только сроками, Украина хотела бістрее, а єтим бі по-дольше. Но не известно кому єто в итоге будет на руку через 6 месяцев...
Единственно, что Зеркаль там уже видимо не будет от Украины и не понятно , что тогда намутит там ********** во главе с серым кардиналом по закордонным делам и пособником мацквы Ермаком...
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чтобы было понятно о чем речь - теперь у кацапов есть год что бы тянуть кота за яйца до начала рассмотрения дела по сути
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Кацапы это время потратят на устранение/отстранение тех, кто реально может отстаивать украинскую(правдивую) версию событий. А главное зебилы будут их успехам тут аплодировать.
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Не фига тебе не понятно ..... Зеркаль объяснила , что у Украины есть шесть месяцев но мы подадим раньше, и у кацапов будет три месяца на ответ , спешить они конечно не будут Москва задоволена рішенням Арбітражного трибуналу в Гаазі у справі про захоплення українських кораблів, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 149
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Це ціна зради Зеленського і його обмінів. Чому трибуналу поспішати? Моряки вдома, кораблі теж. Україна фактично визнала юрисдикцію кацапів на протокою.
Ось вам довбані Зебіли причини чому кацапи "і так би усе повернули", але, але, але... ви та ваш говнокомандувач стали на шлях зради.
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SergTranscarpathian
Це ціна зради Зеленського і його обмінів...
Москва задоволена рішенням Арбітражного трибуналу в Гаазі у справі про захоплення українських кораблів, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 4565

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Опять Зеленский что-то сдал.
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Зелупа по тихому все дело сольет и скажет что ничего нельзя было сделать. А через пару месяцев подпишет капитуляцию, отказ от притензий и мир с ********** и все суды против РФ анулируются.
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Москва удовлетворена своей марионеткой Зебилом первым
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"Согласно расписанию, мы должны представить свой Меморандум за 6 месяцев, но никто не мешает нам подготовить и подать его раньше. И с момента подачи нами Меморандума у ​​россиян будет 3 месяца для того, чтобы воспользоваться своим правом и выразить возражения относительно юрисдикции", - добавила Зеркаль." Источник: https://censor.net.ua/n3161377
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У соевых как всегда - чуть-что хорошее так это молодец Ланочка Зеркаль умница красавица и вообще наследие Порошенко, а чуть-что плохое - так сразу причем тут папыредныки, Зеленский уже полгода президент, он несет ответственность за всё.
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///а пупочка пупик надрывает))))
Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что ведется подготовка встречи четырех лидеров стран нормандского формата, которая должна состояться 9 ноября в Париже.
Сейчас точно известно, что пройдет только нормандский саммит. Отдельная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина не планируется.
- Так или иначе в рамках нормандского формата все четыре президента встретятся, а уже все остальное, что на полях будет происходить - эти модальности согласовывают, - сказал Песков.
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аааа...)))) опечатка! (спасибо)
9 декабря...конечно же!!!!
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Ну і що ?
Хіба це НЕ зрада ?
Зелені олбодоби на чолі з шутом злили українські інтереси.
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Это типа "нас дрючат", но мы удовлетворены, поскольку все наши пожелания учтены?

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А кто тебе сказал, что их дрючат??? До введения санкций по этому делу оставалось 2 дня, но Вафлистка-пианистка успела все, и получить и поменять, а засРашка отчиталась Нотой перед Судом, что выполнила все требования. Украина формально признала законность действий и возбуждение уголовного дела-моряки под обязательствами, а корабли на ответственном хранении.
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Я не спец в международном морском праве, но знаю что слушания по делу были разделены по требованию рашки на два этапа. Первый - это вообще определение, есть ли у этого международного суда право судить в данном конкретном случае (юрисдикция). К сожалению запаребриков суд решил, что таки есть...
Ну а относительно "ответственного хранения" и прочего безумия - так тут я согласен, зебобики в который раз могут весело скулить "ми разом це здєлалі!".
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Требования Украины относительно отказа от юрисдикционного этапа и предельного сокращения сроков разбирательства оставлены без внимания. Трибунал согласился с аргументами России

А вот это и есть результат возвращения моряков и раскуроченных кораблей в обмен на слив в суде. Но Украина ж не ваша, зебилы. Чего о ней думать...
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Мнение умалишенных избирателей клоуна интересно только с научной точки зрения.
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Расея делает хорошую мину при плохой игре. И ведь не сльішно уже " непризнания юрисдикции данного суда" в вопросе захвата украинских кораблей. Обтекают , мерзавцьі...
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Гаагский суд поддержал требования агрессоров! А еще вернули в ОБСЕ ...
Возникает резонный вопрос - а туда-ли мы движемся?
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Лично я тоже доволен, т.к. по быстрячку решать такие вопросы не к лицу серьезным структурам. Гаага медленно, не спеша, как говорится, спустится и ... все мокшанське стадо! Москва задоволена рішенням Арбітражного трибуналу в Гаазі у справі про захоплення українських кораблів, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 8761
Крым они не признают. Отсюда и все остальные печальные для рашистов выводы будут, однозначно. Так що маємо час, та надхнення, циничні бандерівці! Слава Україні!
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Це туфта от МИДа РФ,для внутреннего потребителя.Рашка в очередной раз встала с колен Москва задоволена рішенням Арбітражного трибуналу в Гаазі у справі про захоплення українських кораблів, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 3753
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