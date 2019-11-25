 Москва удовлетворена решением Арбитражного Трибунала в Гааге в деле о захвате украинских кораблей, - МИД РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
22 ноября был получен первый процедурный приказ Арбитражного трибунала, которым утверждены правила назначения, регламент и график работы Арбитража.
В МИД РФ отметили, что в приказе "учтены все ее принципиальные предложения, высказанные в ходе состоявшегося накануне в Гааге заседания арбитража".
"Требования Украины относительно отказа от юрисдикционного этапа и предельного сокращения сроков разбирательства оставлены без внимания. Трибунал согласился с аргументами России и предусмотрел возможность разделения процесса на две самостоятельные стадии – юрисдикционную и рассмотрение спора по существу. При этом каждой из сторон предоставлено по шесть месяцев для подготовки своих меморандумов (Украина настаивала на двух месяцах), что соответствует практике межгосударственных арбитражей, сформированных на основании Конвенции 1982 г.", - сообщили в российском министерстве.
"Трибунал поддержал подходы России и по другим принципиальным моментам, что обнулило попытки Киева максимально осложнить процессуальное положение России в данном разбирательстве", - добавили в МИД РФ.
Напомним, в четверг, 21 ноября в Гааге начались первые слушания арбитражного трибунала по делу "Украина против России" о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.
Насколько известно то Московия требовала одного:
отказать Украине в рассмотрении данного иска и их послали...
Украина просилаускоренного разбирательства, но суд
принял решение рассматривать иск по стандартной процедуре...
В чем там у ***** удовлетворение?
"Спор о задержании трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей".
Так захват, или спор о задержании? -- приняли на свою голову...
Но дело открыто по исковому заявлению о захвате...
И наконец то не будучи таксистом, а президентом, ты покажешь всем, как и что надо делать!
Единственно, что Зеркаль там уже видимо не будет от Украины и не понятно , что тогда намутит там ********** во главе с серым кардиналом по закордонным делам и пособником мацквы Ермаком...
Ось вам довбані Зебіли причини чому кацапи "і так би усе повернули", але, але, але... ви та ваш говнокомандувач стали на шлях зради.
Це ціна зради Зеленського і його обмінів...
Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что ведется подготовка встречи четырех лидеров стран нормандского формата, которая должна состояться 9 ноября в Париже.
Сейчас точно известно, что пройдет только нормандский саммит. Отдельная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина не планируется.
- Так или иначе в рамках нормандского формата все четыре президента встретятся, а уже все остальное, что на полях будет происходить - эти модальности согласовывают, - сказал Песков.
9 декабря...конечно же!!!!
Хіба це НЕ зрада ?
Зелені олбодоби на чолі з шутом злили українські інтереси.
Ну а относительно "ответственного хранения" и прочего безумия - так тут я согласен, зебобики в который раз могут весело скулить "ми разом це здєлалі!".
А вот это и есть результат возвращения моряков и раскуроченных кораблей в обмен на слив в суде. Но Украина ж не ваша, зебилы. Чего о ней думать...
Возникает резонный вопрос - а туда-ли мы движемся?
Крым они не признают. Отсюда и все остальные печальные для рашистов выводы будут, однозначно. Так що маємо час, та надхнення, циничні бандерівці! Слава Україні!