 Москва удовлетворена решением Арбитражного Трибунала в Гааге в деле о захвате украинских кораблей, - МИД РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

22 ноября был получен первый процедурный приказ Арбитражного трибунала, которым утверждены правила назначения, регламент и график работы Арбитража.

В МИД РФ отметили, что в приказе "учтены все ее принципиальные предложения, высказанные в ходе состоявшегося накануне в Гааге заседания арбитража".

"Требования Украины относительно отказа от юрисдикционного этапа и предельного сокращения сроков разбирательства оставлены без внимания. Трибунал согласился с аргументами России и предусмотрел возможность разделения процесса на две самостоятельные стадии – юрисдикционную и рассмотрение спора по существу. При этом каждой из сторон предоставлено по шесть месяцев для подготовки своих меморандумов (Украина настаивала на двух месяцах), что соответствует практике межгосударственных арбитражей, сформированных на основании Конвенции 1982 г.", - сообщили в российском министерстве.

"Трибунал поддержал подходы России и по другим принципиальным моментам, что обнулило попытки Киева максимально осложнить процессуальное положение России в данном разбирательстве", - добавили в МИД РФ.

Напомним, в четверг, 21 ноября в Гааге начались первые слушания арбитражного трибунала по делу "Украина против России" о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.

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