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Все про:вокзал (184) воровство (572) Киев (18233) прокурор (934)

 Прокурор столичной прокуратуры Кулинич в нерабочее время задержал группу карманников на вокзале

Прокурор столичной прокуратуры, находясь на железнодорожном вокзале вне рабочего времени, поймал на горячем банду карманных воришек.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Работник Киевской местной прокуратуры №9 Дмитрий Кулинич, находясь после окончания рабочего времени в помещении железнодорожного вокзала, заметил группу лиц, совершивших кражу кошелька у гражданина. Прокурор мгновенно среагировал, задержал указанных лиц и передал их правоохранителям, которые прибыли на вызов", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования трем лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185 УК Украины (законченное покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В Соломенский районный суд г. Киева направлено ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Смотрите также: Правоохранители задержали в Киеве вора в законе по кличке Дато Сфан. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3161664
 
   
 Топ комментарии
 
так там местные менты в доле он их задержал???????
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Каселёк-каселёк, какой каселёк? (С) Прокурор столичной прокуратуры Кулинич в нерабочее время задержал группу карманников на вокзале - Цензор.НЕТ 131
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чудны дела твои Господи!
то впятером одного задержать не могут...то один троих... может то дети были?
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Там Максим Ярош полює на злодійчиків, а місцеві опери їх зазвичай прикривають. У нього на сторінці ФБ ця тема добре висвітлена.
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Саме так! Шкода, що інтерв'ю про його пригоди весни-літа 14-го в Лугандоні пропало, коли ФСБ знищило ВБТ. Дуже повчальна історія, можно цілий серіал зняти по тим реальнім подіям....
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так там местные менты в доле он их задержал???????
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Вот прям один целую банду, что это за герой такой завелся в прокуратуре.))
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там ментов на том вокзале как у собаки блох, но все слепы и глухи)) профессиональные нищие свободно общаются на трех языках))) весёлое и прибыльное место Прокурор столичной прокуратуры Кулинич в нерабочее время задержал группу карманников на вокзале - Цензор.НЕТ 4624
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Надо бы этого прокурора назначить министром МВД, нынешний довел криминоген на вокзале до невиданных ранее масштабов.
Если клоунам можно сидет, справлять физиологические потребности в Раде, почему нормального прокурора не испытать на должности министра МВД?
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так может его уволить ? будет больше свободного времени и толка от него ? Прокурор столичной прокуратуры Кулинич в нерабочее время задержал группу карманников на вокзале - Цензор.НЕТ 2648
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от за таке можна і нагородити і нагородною зброєю. Аваков ау...
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Вот чисто технически интересно как можно одному схватить троих, ну двумя руками двоих схватил а третьего зубами держал что-ли))
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Як у тому старому анекдоті про дауна та 5 повій.
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Настало время охренительных историй о бесстрашных прокураторах, которые в одиночку пачками сдают карманных воришек)))
Вот фото героя из Соломенской прокуратуры, которому помогли менты из Соломенского ГОМА совершить это изящное театральное выступление. Надеюсь при аттестации обязательно будет учтен этот героический факт! Прокурор столичной прокуратуры Кулинич в нерабочее время задержал группу карманников на вокзале - Цензор.НЕТ 8503
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Показуха на показухе!))))

**...й стыд!
Нужно все таки валить с этого ЦЫРКА...
Пока купол не обвалился и не накрыл всех...
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Сделают доброе дело -показуха! Не сделают - бездельники пофигисты. Всяко лучше тут сидеть и без толку своими сардельками по клавишам долбить.
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Удав Каа целый табун загипнотизировал... так то был индус... а уж украинский прокурор....
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реалити-шоу "На вокзале". Целый прокурор в нерабочее время увидел, пресек, так сказать. А доблестным полициянтам в рабочее время повылазило.
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Герой дайте чупачупс , один поймал гляди рыбак .Перед тем как поймать орал на весь вокзал я прокурор держите его я прокурор..
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тепер вокзальні мусора його ненавидять
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А где был Ляшко когда прокурор тынялся по вокзалу не в рабочее время?
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Кхм... -- во Франкфурте, шо на Майне -- на возкзале, регулярно объявляют по радио, що б пассажиры следили за своим багажом и личными вещами -- бо слишком много воров вокруг тусуется...
...а аэропорту Франкфурта -- лично был свидетелем, как из бутика жулик две сумки модные попёр. Правда, его тут же и завалили носом в пол, переодетые полицаи...
-- но украинского прокурора, в нерабочее время -- тут сильно не хватает...*)
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Скоро он Ляшко останавливать будет, причем спиной Прокурор столичної прокуратури Кулинич у неробочий час затримав групу кишенькових злодіїв на вокзалі - Цензор.НЕТ 1092
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чудны дела твои Господи!
то впятером одного задержать не могут...то один троих... может то дети были?
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повезло шо не пырнули цыгане финкой в кадык 4 раза
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Это он пол-часа был на вокзале.
А вокзальная полиция не видела !!?
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Они ему конкуренцию составляли, что-ли?
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Щось не дуже мені віриться про цю казочку як один прокурор усіх заарештував. Цього року на центральному залізничному вокзалі Києва бачив як група циган намагалася витягнути гаманця у тітоньки, яка йшла по сходах з великими торбами у руках. Я голосно щось крикнув і це злякало злодіїв та врятувало жіночку. Якщо б я намагався один без зброї зупинити або захопити купу злодюг як цей прокурор, я б щонайменше опинився на лікарняному ліжку. Велика кількість циган окремими групами працюють зухвало, відкрито та нікого не лякаються. Менти їх не чіпають, тому що отримають свою данину.
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