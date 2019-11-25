 Прокурор столичной прокуратуры Кулинич в нерабочее время задержал группу карманников на вокзале

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, информирует Цензор.НЕТ.
"Работник Киевской местной прокуратуры №9 Дмитрий Кулинич, находясь после окончания рабочего времени в помещении железнодорожного вокзала, заметил группу лиц, совершивших кражу кошелька у гражданина. Прокурор мгновенно среагировал, задержал указанных лиц и передал их правоохранителям, которые прибыли на вызов", - говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования трем лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185 УК Украины (законченное покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
В Соломенский районный суд г. Киева направлено ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Если клоунам можно сидет, справлять физиологические потребности в Раде, почему нормального прокурора не испытать на должности министра МВД?
сколько рук у прокурора?
Вот фото героя из Соломенской прокуратуры, которому помогли менты из Соломенского ГОМА совершить это изящное театральное выступление. Надеюсь при аттестации обязательно будет учтен этот героический факт!
**...й стыд!
Нужно все таки валить с этого ЦЫРКА...
Пока купол не обвалился и не накрыл всех...
...а аэропорту Франкфурта -- лично был свидетелем, как из бутика жулик две сумки модные попёр. Правда, его тут же и завалили носом в пол, переодетые полицаи...
-- но украинского прокурора, в нерабочее время -- тут сильно не хватает...*)
то впятером одного задержать не могут...то один троих... может то дети были?
А вокзальная полиция не видела !!?