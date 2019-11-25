EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  749  2
Все про:женщины (565) насилие (208) Кулеба Дмитрий (218)

 Гендерное насилие нужно вывести из тени и бороться с ним, - вице-премьер Кулеба

В Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и девушек, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба призывает вывести проблему насилия из тени и сделать все для борьбы с ней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Вице-премьер-министр отметил, что Украина прилагает системные усилия для борьбы с гендерно обусловленным насилием. Речь идет о новом законе о защите от домашнего насилия, который принял предыдущий состав парламента, запуске подразделения полиции для противодействия домашнему насилию "Полина".

"Над этой социальной проблемой работают и общественные организации, и правительство, и наши международные партнеры, но она еще далека от решения", - добавил Кулеба.

Он отметил, что Правительство работает над тем, чтобы защита становилась эффективной и больше людей чувствовали себя в безопасности. Так, например, с января 2018 года, когда была создана горячая линия для противодействия насилию, количество обращений постоянно увеличивается, а в целом выросло на 22%.

Дмитрий Кулеба убежден: "Это означает, что растет доверие к горячей линии, доверие к усилиям власти по борьбе с насилием, то есть проблема выходит из тени".

"Хочу призвать всех не бояться говорить об этой проблеме. Не бояться информировать полицию, специалистов на горячей линии о том, что происходит", - призвал вице-премьер.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины утвердил создание колл-центра для жертв домашнего насилия. Не менее 16 операторов безотлагательно будут реагировать на случаи домашнего насилия и передавать эти данные в правоохранительные органы для реагирования

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд вынес первый в Киеве приговор за домашнее насилие, - прокуратура

Источник: https://censor.net.ua/n3161662
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Где балалалалаболка??? Хочу принести ей извинения...я, порой, был, если не груб, то прямолинеен с ней... так сказать, подвергал беззащитную гендерному насилию... лалалалалайка, прости, душа моя...
 показать весь комментарий
 
 
В Украине нет гендерного равенства. Наоборот женщин постоянно подвергают унижениям и оскорблениям. Любой мужчина может безнаказанно сказать на самую добропорядочную и достойную женщину - Ты б*ядь, ты х*есоска, ты проститутка. Наиболее яркий недавний пример тому - иноформационная атака министра-коррупционера Криклия на своего заместителя Александру Клитину, которая вскрыла факты его многомиллионной коррупции ло локомотивам. Вместо того чтоб проверить факты воровства и коррупции, после ужасных оскорблений Клитину уволили с должности потому что она женщина и спит не с теми с кем надо. Хотя она замужняя женщина и имеет ребенка!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх