 Гендерное насилие нужно вывести из тени и бороться с ним, - вице-премьер Кулеба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Вице-премьер-министр отметил, что Украина прилагает системные усилия для борьбы с гендерно обусловленным насилием. Речь идет о новом законе о защите от домашнего насилия, который принял предыдущий состав парламента, запуске подразделения полиции для противодействия домашнему насилию "Полина".

"Над этой социальной проблемой работают и общественные организации, и правительство, и наши международные партнеры, но она еще далека от решения", - добавил Кулеба.

Он отметил, что Правительство работает над тем, чтобы защита становилась эффективной и больше людей чувствовали себя в безопасности. Так, например, с января 2018 года, когда была создана горячая линия для противодействия насилию, количество обращений постоянно увеличивается, а в целом выросло на 22%.

Дмитрий Кулеба убежден: "Это означает, что растет доверие к горячей линии, доверие к усилиям власти по борьбе с насилием, то есть проблема выходит из тени".

"Хочу призвать всех не бояться говорить об этой проблеме. Не бояться информировать полицию, специалистов на горячей линии о том, что происходит", - призвал вице-премьер.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины утвердил создание колл-центра для жертв домашнего насилия. Не менее 16 операторов безотлагательно будут реагировать на случаи домашнего насилия и передавать эти данные в правоохранительные органы для реагирования

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