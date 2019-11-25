 Чешские больницы просят упростить процесс найма украинских медиков

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на чешский телеканал ct24.

Чехия уже на протяжении четырех лет поощряет украинских медиков, пытающихся найти работу в этой стране, в соответствии с правительственной схемой под названием "Украина". Она направлена на решение проблемы нехватки местных врачей и медсестер.

В медучреждениях страны утверждают, что им трудно нанимать людей на работу, и иногда приходится ждать не менее года, чтобы найти нужного врача или медсестру.

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Так, администрация больницы г. Стод еще летом договорилась о найме с украинским врачом, но он до сих пор не смог приступить к работе.

"Мы неоднократно указывали министерству, что мы не хотим ждать прибытия сюда врача или медсестры, а нам нужно ждать год", - говорит директор больницы Алан Сутнар.

"Если заявка на трудоустройство содержит все необходимые данные, включение в программу должно произойти в течение приблизительно одной недели с даты подачи заявки. Однако Министерство здравоохранения никак не может повлиять на срок выдачи сотрудника или синих карточек", - пояснила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Габриэла Штепанова.

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С момента запуска правительственной схемы "Украина" в 2015 году в Чехии нашли работу более четырехсот медсестер. А за последние два года к нему присоединились около трехсот врачей.