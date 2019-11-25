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Все про:украинцы (3040) Чехия (910) врачи (651) заробитчане (379) медсестра (27)

 Чешские больницы просят упростить процесс найма украинских медиков

Чешские районные больницы призывают правительство страны ускорить процесс получения украинскими врачами и медсестрами документации, позволяющей им работать в Чехии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на чешский телеканал ct24.

Чехия уже на протяжении четырех лет поощряет украинских медиков, пытающихся найти работу в этой стране, в соответствии с правительственной схемой под названием "Украина". Она направлена на решение проблемы нехватки местных врачей и медсестер.

В медучреждениях страны утверждают, что им трудно нанимать людей на работу, и иногда приходится ждать не менее года, чтобы найти нужного врача или медсестру.

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Так, администрация больницы г. Стод еще летом договорилась о найме с украинским врачом, но он до сих пор не смог приступить к работе.

"Мы неоднократно указывали министерству, что мы не хотим ждать прибытия сюда врача или медсестры, а нам нужно ждать год", - говорит директор больницы Алан Сутнар.

"Если заявка на трудоустройство содержит все необходимые данные, включение в программу должно произойти в течение приблизительно одной недели с даты подачи заявки. Однако Министерство здравоохранения никак не может повлиять на срок выдачи сотрудника или синих карточек", - пояснила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Габриэла Штепанова.

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С момента запуска правительственной схемы "Украина" в 2015 году в Чехии нашли работу более четырехсот медсестер. А за последние два года к нему присоединились около трехсот врачей.

Источник: https://censor.net.ua/n3161661
 
 
 Топ комментарии
 
Результати останніх виборів показали, що Україні лікарі не потрібні, а є дифіцит у ветеринарах.
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Результати останніх виборів показали, що Україні лікарі не потрібні, а є дифіцит у ветеринарах.
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безмерно рад за чехов и их больницы((. может туда лечится буду ездить)).
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Украине удастся стать членом ЕС через 30 лет Чешские больницы просят упростить процесс найма украинских медиков - Цензор.НЕТ 4828
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через 30 лет мы туда сами все переедем, останется один малахольный даунбас с любителями рускава мира))
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"Чешские больницы просят упростить процесс найма украинских медиков" - не выдерживают украинские медики реформы американской медсестры. Какая сволочь её тут держала, нагло нарушая законы Украины?
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она не только выдержала, но и получила хороший опыт, а набор идет потому что чехи едут в Германию Англию и Америку и желающих работать за пару тысяч эвро очень мало.
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Хіба? Вони біжать від міністерк юристки і її радника-проктолога. радуцького. "Госслужащие Министерства здравоохранения Украины обвиняют новое руководство в попытках блокировки работы, остановки медреформы и возвращении ручного управления. 24 сентября они направили открытое письмо премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой вмешаться в ситуацию."
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Значит нужно выдвигаться вслед за врачами! Чешские больницы просят упростить процесс найма украинских медиков - Цензор.НЕТ 802
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Та похоже что другого выбора нам не оставляют. По крайней мере детей нужно туда выдвигать.
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Лікарі не такі дурні як вчителі, вони не повірили в обіцянки з\п 4к дол.
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Может, хоть это подвигнет на повышение зарплаты нашим медикам. А то Супрун много говорила, а на деле зарплаты почти не росли. Если уедут медики, что мы будем делать? Чешские больницы просят упростить процесс найма украинских медиков - Цензор.НЕТ 6290
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Ось тільки при "поганій" Супрун лікарі не тікали, а зараз ...
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Тікали, але ж не так масово. Супрун вдалось зупинити сімейних, а от спеціалісти втікали. А тепер просто масово біжать. В лікарні у відділі кардіології, де зараз лікуюсь, з більш-менш толкових залишилась одна завідуюча, решта, хай Бог милує. Ну і медсестри, але в них просто дітки маленькі.
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Чехия уже на протяжении четырех лет поощряет украинских медиков, пытающихся найти работу в этой стране, в соответствии с правительственной схемой под названием "Украина". Она направлена на решение проблемы нехватки местных врачей и медсестер.


Это тогда при ком? Кто на протяжении четырех лет возглавлял минздрав?
1 августа 2016 года Супрун начала исполнять обязанности Министра здравоохранения.
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От не звізди. Первинна ланка, як і було обіцяно - від 10к до 20к отримує. І це реально. Правда, спеціалісти розбігаються, але ж то вже не Супрун, тепер інші балом правлять, чи ні?
І ще одне. Лежав в лікарні в квітні і зараз лікуюсь. Охреніти. Якщо в квітні доводилось оплачувати лише частину, то тепер ВСЕ! Буквально за все - навіть кардіограма і прості аналізи, не кажучи про складніші обстеження. Так що весело стає, що звіздець.
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Не знаю, тобі краще знати, хто ти є
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По-перше, тарифна сітка в нас не мінялась вже багато років. а тому і у лікарів і у вчителів ставки дійсно жебрацькі. але існує система доплат, надбавок і т.п., звідси деякі категорії лікарів реально мають непогані зарплати, особливо сімейні. Це просто факт. Друге. Фінансування сімейної ланки, на скільки я знаю, йде окремою статтею, а тому вони умудряються і до 20 тисяч отримувати. При цьому виникають проблеми, коли сімейний зумисно не направляє до спеціаліста, бо йому прийдеться з ним ділитись. Якась така херня виходить. Тут і конфлікти і скандали. А от спеціалісти заробляють на всіляких платних послугах. Так що не бідують вже аж так наші дохтори, правда не всі, але то рідкість, щоб доктор бідний. Але ж в Чехії більше платять. чи не так?
Ну і ще факт - лікуватись за останні півроку стало відчутно дорожче. Абсолютно все платне, а ціни на ліки, то просто жах. Долар падає, а ціни ростуть. Якщо порівняти з квітнем, то десь на 25-30% зросли.
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Агов, люди! А як же 144 потужні реформи???
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