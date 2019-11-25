 Чешские больницы просят упростить процесс найма украинских медиков

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на чешский телеканал ct24.
Чехия уже на протяжении четырех лет поощряет украинских медиков, пытающихся найти работу в этой стране, в соответствии с правительственной схемой под названием "Украина". Она направлена на решение проблемы нехватки местных врачей и медсестер.
В медучреждениях страны утверждают, что им трудно нанимать людей на работу, и иногда приходится ждать не менее года, чтобы найти нужного врача или медсестру.
Читайте на Цензор.НЕТ: Украинец Сировацкий, летом в Польше спасший людей после ДТП, получил польское гражданство
Так, администрация больницы г. Стод еще летом договорилась о найме с украинским врачом, но он до сих пор не смог приступить к работе.
"Мы неоднократно указывали министерству, что мы не хотим ждать прибытия сюда врача или медсестры, а нам нужно ждать год", - говорит директор больницы Алан Сутнар.
"Если заявка на трудоустройство содержит все необходимые данные, включение в программу должно произойти в течение приблизительно одной недели с даты подачи заявки. Однако Министерство здравоохранения никак не может повлиять на срок выдачи сотрудника или синих карточек", - пояснила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Габриэла Штепанова.
Также на Цензор.НЕТ: В 2018 году почти 527 тысяч украинцев получили разрешение на проживание в Евросоюзе. ИНФОГРАФИКА
С момента запуска правительственной схемы "Украина" в 2015 году в Чехии нашли работу более четырехсот медсестер. А за последние два года к нему присоединились около трехсот врачей.
Это тогда при ком? Кто на протяжении четырех лет возглавлял минздрав?
1 августа 2016 года Супрун начала исполнять обязанности Министра здравоохранения.
І ще одне. Лежав в лікарні в квітні і зараз лікуюсь. Охреніти. Якщо в квітні доводилось оплачувати лише частину, то тепер ВСЕ! Буквально за все - навіть кардіограма і прості аналізи, не кажучи про складніші обстеження. Так що весело стає, що звіздець.
Ну і ще факт - лікуватись за останні півроку стало відчутно дорожче. Абсолютно все платне, а ціни на ліки, то просто жах. Долар падає, а ціни ростуть. Якщо порівняти з квітнем, то десь на 25-30% зросли.