EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  1339  30
Все про:антисемитизм (158) Киев (18233) вандализм (442) Пристайко (288)

 Это отвратительно и ужасно, - Пристайко о свастике на памятнике Шолом-Алейхему

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко резко осудил осквернение неизвестными памятника Шолом-Алейхему в Киеве и призвал к оперативному расследованию инцидента.

Об этом говорится в заявлении Пристайко в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Антисемитский акт в отношении памятника Шолом-Алейхему в Киеве отвратительный, ужасный и требует оперативного расследования. Злоумышленник(и) должен быть привлечен к ответственности", - написал Пристайко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Вандалы расписали свастикой памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему в Киеве. ФОТО

Это отвратительно и ужасно, - Пристайко о свастике на памятнике Шолом-Алейхему 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161660
 
 
 Топ комментарии
 
Скажите кто в курсе - а когда министр ИНОСТРАННЫХ планирует заняться ИНОСТРАННЫМИ делами Украины? А то он то "выборами" на оккупированной территории занимается, то вандалами в Киеве!
 показать весь комментарий
 
Конечно. Тут без слов. Но продавать Украину, пусть и за 100млрд, это как? Вся страна сейчас подвешена за яйца в том числе из-за одного бородатого поца, возомнившего себя Б-гом. Земелькой торговать не спросив людей? Это норма?
 показать весь комментарий
 
Гвалт на весь світ ! Вчіться у євреїв як себе любити треба.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Гвалт на весь світ ! Вчіться у євреїв як себе любити треба.
 показать весь комментарий
 
 
...эту провокацию сами же евреи и устроили. Это уже старо как мир.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо це не провокація, то які мотиви у цих людей?
 показать весь комментарий
 
 
Конечно. Тут без слов. Но продавать Украину, пусть и за 100млрд, это как? Вся страна сейчас подвешена за яйца в том числе из-за одного бородатого поца, возомнившего себя Б-гом. Земелькой торговать не спросив людей? Это норма?
 показать весь комментарий
 
 
Отвратительно и ужасно пенсии и зарплаты украинцев и премии Коболева и внешнее управление Украины,то есть тупо грабёжь украинского народа
 показать весь комментарий
 
 
-- антисемитизм в Украине -- явление предсказуемое -- сами нарвались!
Это уже кровное, а не социальное...
А шо б было в Израиле, если бы украинцы власть взяли? -- это просто фантастика...*)
 показать весь комментарий
 
 
зачем украинцам власть в Израиле? что они с ней делать там будут? то ли дело в Украине..есть где развернуться!
 показать весь комментарий
 
 
...та, шо-то я не вижу украинской власти в Украине... -- может в Израиле получится? *)
 показать весь комментарий
 
 
Євреям знущатись з українців можна а українцям ні? І взагалі свастика древній символ вічності у слов'ян
 показать весь комментарий
 
 
Скажите кто в курсе - а когда министр ИНОСТРАННЫХ планирует заняться ИНОСТРАННЫМИ делами Украины? А то он то "выборами" на оккупированной территории занимается, то вандалами в Киеве!
 показать весь комментарий
 
 
Ему отвечать перед партнерами за вопиющий случай
 показать весь комментарий
 
 
пристайнер. так народ вас бить будет не по паспорту а по морде. привыкай. Ибо грядет время реформирования мыролюбных реформистов.
 показать весь комментарий
 
 
При Зебобиках начался просто бешенный разгул преступности....

Такое впечатление, что у власти ОПГ....
 показать весь комментарий
 
 
В мае 1941 года, ОУН (Б) разработала новый план восстания - инструкцию «Борьба и деятельность ОУН во время войны». Согласно пункту 16 раздела «Указания на первые дни организации государственной жизни», принципы политики ОУН по отношению к национальным меньшинствам сводились к следующему:

«Национальные меньшинства подразделяются на:

а) дружественные нам, то есть члены всех порабощенных народов;
б) враждебные нам, москали, поляки, жиды.

а) Имеют одинаковые права с украинцами, они могут возвратиться на свою родину.

б) Уничтожаются в борьбе кроме тех, кто защищает режим: переселение в их земли, уничтожать прежде всего интеллигенцию, которую нельзя допускать ни к каким правительственным учреждениям, и вообще сделать невозможным появление интеллигенции, то есть доступ к школам и т.д. Например, так называемых польских селян необходимо ассимилировать, освидомляя их, тем более в это горячее, полное фанатизма время, что они украинцы, только латинского обряда, насильно ассимилированные. Руководителей уничтожать. Жидов изолировать, убрать из правительственных учреждений, чтобы избежать саботажа, тем более москалей и поляков. Если бы была непреодолимая необходимость оставить в хозяйственном аппарате жида, поставить над ним нашего милиционера и ликвидировать за малейшую провинность.

Руководителями отдельных областей жизни могут быть лишь украинцы, а не чужаки-враги. Ассимиляция жидов исключается»
 показать весь комментарий
 
Юденра́т (нім. Judenrat - «єврейська рада») - єврейський адміністративний орган самоврядування, який за ініціативою німецької окупаційної влади в 1939 році створено при Генерал-губернаторстві Польщі.

Спочатку юденрати відповідали за переміщення євреїв з невеликих населених пунктів у місця, де були створені гетто, за розміщення та облаштування в'язнів, а також за збір євреїв у разі їх виведення за межі гетто.
Згодом функції юденратів розширювалися, і вони несли відповідальність за все, що відбувалося всередині гетто, і за реалізацію адміністративних і економічних заходів, спрямованих німцями проти євреїв. Це включало забезпечення господарського життя і порядку, припинення контрабанди, забезпечення продовольством, призначення і розподіл працівників на примусові роботи, збір грошових коштів та контрибуцій, відбір кандидатів для праці у трудових таборах і виконання розпоряджень нацистів. Юденрат контролював також й інші адміністративні структури всередині гетто (там, де вони були) - єврейську поліцію, пожежну частину, охорону здоров'я, соціальні служби, статистичний облік, роботу освітніх структур і синагог.
 показать весь комментарий
 
Этой х_йнёй можно зад подтереть. Такие "докУменты", придуманные НКВД-шниками - уже вызывают только смех...
Читайте, если ищете правду:https://grimnir74.livejournal.com/5258806.html
 показать весь комментарий
 
 
фоткать и обсуждать в интернете, вместо быстренько смыть, - ужасно....
 показать весь комментарий
 
Наруга над пам'ятником Атовцям- штраф.
Наруга над пам'ятником єврейському письменнику- п'ять років в'язниці і обурення всіх міністрів.
 показать весь комментарий
 
 
Глава Асоціації єврейських організацій і громад України і один з лідерів української єврейської громади Йосиф Зісельс заявив, що в Україні найнижчий рівень антисемітизму в Європі.

"Ми багато років проводимо незалежний моніторинг. І бачимо, що найбільші прояви антисемітизму в Україні були в 2006 -2008 роках. З тих пір ми спостерігаємо весь час зниження цього явища. За останні чотири роки в Україні не зафіксовано жодного прояву насильства на ґрунті антисемітизму", - зазначив він.

https://bykvu.com/ua/bukvy/uroven-antisemitizma-v-ukraine-samyj-nizkij-v-evrope-zisels/
 показать весь комментарий
 
 
Конечно это мерзость и провокация. Вопрос к Авакову скорее но Аваков традиционно как в рот воды набрал зато первым отметился так называемый министр иностранных дел Пристайко который уже полгода пытается лезть в каждую дырку кроме своей непосредственной работы которой занимается какой то мутный тип по фамилии Ермак с довольно странными и подозрительными связями в стране-агрессоре. У этой власти всё как то странно перемешано,не поймёшь кто кого исполняет,кто за что отвечает,а вот кто кого теперь будет крышевать уже вырисовывается отчётливо,даже олигофрен Юзик получил должность ментовской "крыши" в Кривом Роге. Браво !
 показать весь комментарий
 
 
Это отвратительно и ужасно

____________
але це прогнозовано.... І це ще квіточки.... Ягідки підуть потім, якщо щось не так піде у Зеленського... Ми ще можемо побачити справжній розквіт антисимітизму в країні.... чого би дуже не хотілося....
 показать весь комментарий
 
А якби намалювали серп та молот, то це було би проявом антисемітизму?
 показать весь комментарий
 
 
"Это отвратительно и ужасно, - Пристайко о свастике на памятнике Шолом-Алейхему"

А что свастика в другую сторону рисуется ?
 показать весь комментарий
 
Реакция "несвидомых громадян" на засилье представителей кошерной нации буквально во всех сферах жизни Украины.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх