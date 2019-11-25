"Это отвратительно и ужасно, - Пристайко о свастике на памятнике Шолом-Алейхему"

Об этом говорится в заявлении Пристайко в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Антисемитский акт в отношении памятника Шолом-Алейхему в Киеве отвратительный, ужасный и требует оперативного расследования. Злоумышленник(и) должен быть привлечен к ответственности", - написал Пристайко.
Это уже кровное, а не социальное...
А шо б было в Израиле, если бы украинцы власть взяли? -- это просто фантастика...*)
Такое впечатление, что у власти ОПГ....
«Национальные меньшинства подразделяются на:
а) дружественные нам, то есть члены всех порабощенных народов;
б) враждебные нам, москали, поляки, жиды.
а) Имеют одинаковые права с украинцами, они могут возвратиться на свою родину.
б) Уничтожаются в борьбе кроме тех, кто защищает режим: переселение в их земли, уничтожать прежде всего интеллигенцию, которую нельзя допускать ни к каким правительственным учреждениям, и вообще сделать невозможным появление интеллигенции, то есть доступ к школам и т.д. Например, так называемых польских селян необходимо ассимилировать, освидомляя их, тем более в это горячее, полное фанатизма время, что они украинцы, только латинского обряда, насильно ассимилированные. Руководителей уничтожать. Жидов изолировать, убрать из правительственных учреждений, чтобы избежать саботажа, тем более москалей и поляков. Если бы была непреодолимая необходимость оставить в хозяйственном аппарате жида, поставить над ним нашего милиционера и ликвидировать за малейшую провинность.
Руководителями отдельных областей жизни могут быть лишь украинцы, а не чужаки-враги. Ассимиляция жидов исключается»
Спочатку юденрати відповідали за переміщення євреїв з невеликих населених пунктів у місця, де були створені гетто, за розміщення та облаштування в'язнів, а також за збір євреїв у разі їх виведення за межі гетто.
Згодом функції юденратів розширювалися, і вони несли відповідальність за все, що відбувалося всередині гетто, і за реалізацію адміністративних і економічних заходів, спрямованих німцями проти євреїв. Це включало забезпечення господарського життя і порядку, припинення контрабанди, забезпечення продовольством, призначення і розподіл працівників на примусові роботи, збір грошових коштів та контрибуцій, відбір кандидатів для праці у трудових таборах і виконання розпоряджень нацистів. Юденрат контролював також й інші адміністративні структури всередині гетто (там, де вони були) - єврейську поліцію, пожежну частину, охорону здоров'я, соціальні служби, статистичний облік, роботу освітніх структур і синагог.
Читайте, если ищете правду:https://grimnir74.livejournal.com/5258806.html
Наруга над пам'ятником єврейському письменнику- п'ять років в'язниці і обурення всіх міністрів.
"Ми багато років проводимо незалежний моніторинг. І бачимо, що найбільші прояви антисемітизму в Україні були в 2006 -2008 роках. З тих пір ми спостерігаємо весь час зниження цього явища. За останні чотири роки в Україні не зафіксовано жодного прояву насильства на ґрунті антисемітизму", - зазначив він.
https://bykvu.com/ua/bukvy/uroven-antisemitizma-v-ukraine-samyj-nizkij-v-evrope-zisels/
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але це прогнозовано.... І це ще квіточки.... Ягідки підуть потім, якщо щось не так піде у Зеленського... Ми ще можемо побачити справжній розквіт антисимітизму в країні.... чого би дуже не хотілося....
А что свастика в другую сторону рисуется ?