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 Политика Украины
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Все про:Министерство социальной политики (661) Юлия Соколовская (13)

 Минсоцполитики начнет финансирование услуг вместо учреждений в регионах с 2020 года, - Соколовская

Министерство социальной политики Украины намерено ввести новую модель социальных сервисов в регионах в 2020 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службу министерства, передает Цензор.НЕТ.

"Новая модель заключается в том, что изменится подход - "финансирование не учреждений, а услуг". То есть Министерство фактически будет закупать услуги и сервисы напрямую у местных властей", - указано в сообщении.

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Отмечается, что на соответствующие нужды в бюджете на 2020 год предусмотрено 150 млн грн.

"Мы откроем фронт-офисы на местах и будем оплачивать каждый прием документов. Функция фронт-офисов будет отдана Центрам предоставления админуслуг, банкам или частным провайдерам. Практика финансирования именно услуг, а не государственных учреждений успешно работает во многих европейских странах мира. Такая модель сделает использование средств на социальные услуги и сервисы эффективным, а сами сервисы качественными и более близкими к людям ", - цитирует министра Юлию Соколовскую пресс-служба ведомства.

Источник: https://censor.net.ua/n3161653
 
 
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Чё то не сильно вяжется с государством в смартфоне.
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"Мы откроем фронт-офисы на местах..." -- и фотка симпатичной барышни... -- я уже согласный -- на всех своих местах! *)
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