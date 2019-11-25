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 Политика Украины
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Все про:суд (22729) Высший совет правосудия (308) Рябошапка Руслан (213)

 Заявления генпрокурора Рябошапки дискредитируют судебную власть Украины, - обращение ВСП

Высший совет правосудия протестует в связи с заявлениями генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки в интервью СМИ. В совете считают, что генпрокурор дискредитирует судебную власть Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее обращение опубликовано на сайте ВСП.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в эксклюзивном интервью корреспонденту проекта "Радио Свобода" при участии "Голоса Америки" и "Настоящего времени" Ирине Ромалийской рассказал, что судебная система так и осталась "закрытой кастой, где несколько фамилий фактически управляют этой судебной системой". По его словам, то, что было в окружном административном суде Киева, - это одна сотая того, что происходит. Руководители Верховного Суда, кассационных судов, другие влиятельные судьи дальше имеют "серьезное влияние". И "вся страна знает их имена".

"Заявления руководителя правоохранительного органа относительно потенциальных возможностей Генеральной прокуратуры Украины осуществлять давление на отдельных судей и членов Высшего совета правосудия путем открытия против них уголовных производств напоминают об опасных практиках ручного управления системой прокуратуры", - говорится в обращении ВСП.

Кроме того, отмечается, что "когда подобные заявления звучат в контексте внедрения изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей", то они нивелируют цели судебной реформы и новой реформы прокуратуры, а не способствуют их реализации. Ни одна судебная реформа не должна превращаться в политическую кампанию по дискредитации судебной системы или инструмент ее институционального разрушения".

Напомним, 4 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский подписал проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления.

Проектом 1008, среди прочего, предусмотрена "перезагрузка" нового Верховного Суда путем проведения повторного отбора судей и сокращение их числа вдвое - с 200 до 100.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161652
 
   
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та куда уже дальше, вас ублюдков дискредитировать, как вы дискредитировали сами себя и всю систему
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...наехала лошадь на телегу... -- обоим не понравилось...*)
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Рябошапка, а скажи чиє прізвище управляє тобою, виходячи з розмови Трампа і Зеленського? Доречі, за це Трамп ходить під імпічментом, а Бубочка?
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На вас клейма уже ставить негде... Шлюхи обиделись...
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Наша судебная система сама себя давным-давно дискредитировала. И вылечить ее вряд-ли возможно. - она гнилая сверху до низу.
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