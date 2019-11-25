 Заявления генпрокурора Рябошапки дискредитируют судебную власть Украины, - обращение ВСП

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее обращение опубликовано на сайте ВСП.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в эксклюзивном интервью корреспонденту проекта "Радио Свобода" при участии "Голоса Америки" и "Настоящего времени" Ирине Ромалийской рассказал, что судебная система так и осталась "закрытой кастой, где несколько фамилий фактически управляют этой судебной системой". По его словам, то, что было в окружном административном суде Киева, - это одна сотая того, что происходит. Руководители Верховного Суда, кассационных судов, другие влиятельные судьи дальше имеют "серьезное влияние". И "вся страна знает их имена".

"Заявления руководителя правоохранительного органа относительно потенциальных возможностей Генеральной прокуратуры Украины осуществлять давление на отдельных судей и членов Высшего совета правосудия путем открытия против них уголовных производств напоминают об опасных практиках ручного управления системой прокуратуры", - говорится в обращении ВСП.

Кроме того, отмечается, что "когда подобные заявления звучат в контексте внедрения изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей", то они нивелируют цели судебной реформы и новой реформы прокуратуры, а не способствуют их реализации. Ни одна судебная реформа не должна превращаться в политическую кампанию по дискредитации судебной системы или инструмент ее институционального разрушения".

Напомним, 4 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский подписал проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления.

Проектом 1008, среди прочего, предусмотрена "перезагрузка" нового Верховного Суда путем проведения повторного отбора судей и сокращение их числа вдвое - с 200 до 100.

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