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 Политика Украины, Экономика
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Все про:мобильная связь (324) Арахамия (159) Vodafone (24)

 После продажи Vodafone планируются еще три сделки общей стоимостью $1,4 млрд, - Арахамия

После продажи мобильного оператора Vodafone-Украина азербайджанскому мобильному оператору Bakcell запланировано еще три сделки общей стоимостью $1,4 млрд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Первая сделка за 90 дней - 734 млн долларов и минус один российский оператор связи в стране. Теперь можно пользоваться Vodafone. Единственный мобильный оператор в стране без российского капитала. В пайплайне еще три сделки общей стоимостью 1,4 млрд. Не уверен, что успеем закрыть в этом году, но не переключайтесь", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что группа МТС подписала соглашение о продаже своего украинского мобильного оператора "Vodafone Украина" компании Telco Solutions and Investments, подконтрольной азербайджанскому оператору Bakcell.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Антимонопольный комитет разрешил азербайджанскому оператору Bakcell купить "Vodafone Украина"

После продажи Vodafone планируются еще три сделки общей стоимостью $1,4 млрд, - Арахамия 01

Источник: https://censor.net.ua/n3161649
 
 
 Топ комментарии
 
Серьезная победа, правда кацапы и Bakcell владеют, но это уже сложно для понимания...
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Сколько Арахамия на сделке накосил?
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теперь Алиев будет слушать Арахамию!- перемога!))))
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"чтобы продать что нибудь не нужное надо вначале купить что нибудь ненужное" © матроскин
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помиляєтесь,шановний
власник швейцарська nestle
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он ошибся. я тоже. "Чумак" продали кацапам
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а каким боком вот это недоразумение с 25 млн. баксов к купле продаже мобильного оператора????? он что идиот, расписался в том, что нардепы имеют свои гешефты со сделок???? да мозг бы кто ему подарил, хотя бы от лягушки.... После продажи Vodafone планируются еще три сделки общей стоимостью $1,4 млрд, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4202
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то він звертається до 73% лохторату)))
ви,очевидно не з їхньої компанії)
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а ты еще не понял? это спайка "рада+кабмин+президент". такого в истории Украины еще небыло. вся власть в одних руках. ни с кем договариваться не надо делай что хочешь. Они и тут ухитряются обосраться на ровном месте
а выступает этот пассажир потому что назначен говорящей головой власти. хотя лажает по крупному, но хоть не постоянно.

разрешение на продажу дает антимонопольный комитет, глава фракции в парламенте вообще мимо. но тыже видишь - "у нас", "мы".... это мафия
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Водафон потрібно було конфіскувати у російських власників, так само як і Куївстар! Чому радується Арахамія, що через 5 років війни росіяни ще й продали свою компанію за мільярди доларів і будуть далі здійснювати технічний контроль цього оператора і несанкціоновано втручатись в роботу мереж зв'язку? Водафон як і Куївстар технічно керується з Москви, туди йдуть всі дані білінгу, з Москви налаштовується обладнанння і азербайджанці ще нескоро відключаться від Москви, бо вони просто не мають досвіду управління такою мережею зв'язку! В Баксела 3 млн абонентів, а у Водафона Україна - 15 млн абонентів, тому ще невідомо хто кого купив! Потрібно вводити державну адміністрацію у всіх операторах зв'язку і відключати технічні та комерційні канали зв'язку від росії! Маршрутизація телефонних дзвінків та Інтернет на росію має йти через Європу (Франкфурт).
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Без Арахамії тут все зупиняється, так що не переключайтеся.
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теперь Алиев будет слушать Арахамию!- перемога!))))
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Серьезная победа, правда кацапы и Bakcell владеют, но это уже сложно для понимания...
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"Мы успеем закрыть в этом году"""???? Блииин! -"как он работал в очистке",тьху, был бизнисьментом? Кокое отношение государство и Арахимия имеет к сделке частников? Т.е если Зеленский перепродает свои офшоры Шефиру,Арахимия эту сделку тоже своей заслугой считает?
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Ты скажи - знаешь ли ты, кто в этой айзерской фирме хозяин?
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Ничего своего нет. Скоро и землю продадут. Останутся одни слуги и 73% мудрого нарида...Печально.
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Яким боком цей чорт до куплі/продажу недержавних активів?
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Арахамия, а ты тут каким боком, в чем лично твоя заслуга в процессе смены собственника,
в том что российская МТС продала Vodafone за $734 млн азербайджанскому Bakcell ?
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Треба дзвонити баканову, нехай перевірить чи не є арахамія співвласником? дивна активність.
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то він звертається до 73% лохторату)))
ви,очевидно не з їхньої компанії)
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а ведь правда, борзость и наглость вудафоны немного уменьшилась. И уменьшилось воровство денег со счетов пользователей. И перестали наглеть эти телефонисты с постоянным увеличением оплаты связи. Правда не сильно.
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фсьо пгадать і арахамія - в америку, зєлєнскай - в ізраиль!!!
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што пгадать? вудафона не была в госвласности.
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Кому бы продать и самого Агрохимию ,, пардон , - Арахамию . Після продажу Vodafone плануються ще три угоди загальною вартістю $1,4 млрд, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6589 .
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реально,шо они там все курят?)))
это,типа заслуга зе-команды в этой сделке?)))
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ну,тоді для 73% це ПЕРЕМОГА)
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Ви би щось створили спочатку..
Бо все розпродаєте і змиєтесь.
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......Интересно только , что они там ещё продают .? Где берут ? Сами же , вопили что Петро давно всьо украв ,, всьо до нитки .
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и что ? каким боком страна до денюшки частной конторы ?
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Кацап без маски продал Водафон кацапу в маске. Почему Арахноид считает, что мы должны изображать восторг? Арахноид думает, что он перед трускавецкими академиками выступает?
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то він звертається до 73% лохторату)))
ви,очевидно не з їхньої компанії)
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за три сделки в 1,4лярда небось Украину решили продать?
каким боком вообще тут Ара? при чем тут Верховна Рада к продаже частной фирмы? еще не продали ни одной государственной убыточной, а потому видимо надо заявить о продаже Водофона как о своем успехе?
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