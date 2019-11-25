 После продажи Vodafone планируются еще три сделки общей стоимостью $1,4 млрд, - Арахамия

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Первая сделка за 90 дней - 734 млн долларов и минус один российский оператор связи в стране. Теперь можно пользоваться Vodafone. Единственный мобильный оператор в стране без российского капитала. В пайплайне еще три сделки общей стоимостью 1,4 млрд. Не уверен, что успеем закрыть в этом году, но не переключайтесь", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня стало известно, что группа МТС подписала соглашение о продаже своего украинского мобильного оператора "Vodafone Украина" компании Telco Solutions and Investments, подконтрольной азербайджанскому оператору Bakcell.
власник швейцарська nestle
ви,очевидно не з їхньої компанії)
а выступает этот пассажир потому что назначен говорящей головой власти. хотя лажает по крупному, но хоть не постоянно.
разрешение на продажу дает антимонопольный комитет, глава фракции в парламенте вообще мимо. но тыже видишь - "у нас", "мы".... это мафия
в том что российская МТС продала Vodafone за $734 млн азербайджанскому Bakcell ?
ви,очевидно не з їхньої компанії)
это,типа заслуга зе-команды в этой сделке?)))
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ну,тоді для 73% це ПЕРЕМОГА)
Бо все розпродаєте і змиєтесь.
ви,очевидно не з їхньої компанії)
каким боком вообще тут Ара? при чем тут Верховна Рада к продаже частной фирмы? еще не продали ни одной государственной убыточной, а потому видимо надо заявить о продаже Водофона как о своем успехе?