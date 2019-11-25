 Суд вдвое уменьшил Мангеру сумму залога

Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева 25 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо".

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство защитников Владислава Мангера. Адвокаты председателя Херсонского облсовета просили снизить сумму залога до 148 тысяч гривен. Свою позицию они обосновывали тем, что на момент, когда Мангер выбирали залог, его подозревали в заказе убийства активистки Гандзюк (ч. 2 ст. 115). Тогда ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести почти 2,5 миллиона гривен залога. Их подзащитный внес залог в феврале этого года. Однако в апреле Мангеру "смягчили" подозрение, и с тех пор ему инкриминируют заказ нанесения тяжких телесных, а не убийства (ч. 2 ст. 121 УК).

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"Поскольку изменилась тяжесть преступления, в котором подозревается Мангер, то, соответственно, меняется и предельный размер залога", - отметил в своем ходатайстве адвокат Дмитрий Ильченко и попросил уменьшить залог в почти 17 раз.

Представители Генеральной прокуратуры возражали против такого решения. Суд назначил новый залог, который теперь составляет 1 миллион и 150 000 гривен.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

4 декабря объявили подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

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6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.