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 Политика Украины, Общество
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Все про:школа (1942) медиагигиена (6) Новосад (47)

 Украинские школьники будут изучать медиаграмотность, - Новосад

Министр образования и науки Анна Новосад заявила, что школьников будут учить медиаграмотности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112.ua".

"Я считаю, что определенная информгигиена является сверхважной компетентностью, которой должен владеть каждый, независимо от возраста. Начинать со школы работать над медиаграмотностью очень важно, и мы это сейчас вплетаем во время разработки Государственного стандарта базового образования и также будем прописывать через образовательные программы", - отметила Новосад.

По ее словам, Госстандарт пока дорабатывают и планируют представить его общественности где-то в марте 2020 года.

Как сообщается, это стандарт 5-9 класса новой украинской школы.

"Мы говорим о воплощении новой украинской школы, и мы сейчас на этапе начальной… Нам еще необходимо 2 года, чтобы довести начальные классы, и с 2022 года у нас идет первый 5-й класс, который будет учиться по новому стандарту и где будет эта компетентность", - добавила министр.

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Источник: https://censor.net.ua/n3161639
 
 
 Топ комментарии
 
Девушка, предметом номер один должна стать начальная военная подготовка.
---
Ваша зекоманда каждый день такие "идеи" публикует, типа "государства в смартфоне" - хоть скорую психиатрическую бригаду вызывай.
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Преподавать предмет будет Мосейчук
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Судячи з результатів виборів медіаграмотності треба навчати дорослих, бо вони навіть голобородька від шмаклі відрізнити не можуть. Украинские школьники будут изучать медиаграмотность, - Новосад - Цензор.НЕТ 4012
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А смотреть будут только 1+1.
Некоторые критикуют теле*анал Г+Г, а я восхищаюсь профессионализмом этих журналистов. Они умеют членораздельно произносить слова, не вынимая член Бени изо рта. Украинские школьники будут изучать медиаграмотность, - Новосад - Цензор.НЕТ 8298
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Девушка, предметом номер один должна стать начальная военная подготовка.
---
Ваша зекоманда каждый день такие "идеи" публикует, типа "государства в смартфоне" - хоть скорую психиатрическую бригаду вызывай.
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Судячи з результатів виборів медіаграмотності треба навчати дорослих, бо вони навіть голобородька від шмаклі відрізнити не можуть. Украинские школьники будут изучать медиаграмотность, - Новосад - Цензор.НЕТ 4012
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Правильно !Хватит зомби выращивать !Надо строить будущее Украины!
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Психиатр за аней плачет. Вы хоть таблицу умножения не собираетесь отменить, а то у зелохтората от неё голова болит?
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Дети и так перегружены всякой бредятиной, еще и этого не хватает....
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Це ця міністреса що робить 5 помилок в двох словах?
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Розповідатимуть дітям про злих порохоботів і трударів з ;ЗЕ-діджитал;, що день і ніч дбають про український народ на копійчаній зарплатні від Ігоря Валерійовича Коломойського!
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такими темпами творчість 95 кварталу введуть у шкільну програму.
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Игру без рук на пианино тоже будут изучать?
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"Программа:

Пункт 1. Безоговорочно верить Мосейчук и Дубинскому.

Пункт 2. Если возникли сомнения в том, что говорят Мосейчук и Дубинский, смотри пункт 1."
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от, kurwa, і тут хочуть вкрасти. Кожне лайно пропонує якийсь новий "курс" для школярів. І не безкоштовно.
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Очень интересна вот эта тяга к смартфону и компьютерным програмкам украинской ылиты. Такой себе экономический загиб. Тяга к нематериальной помощи. Нематериальное не жалко раздавать.
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нынешние дети по медиаграмотности еще фору дадут взрослым по любому вопросу от секса до политики
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Бідолашні діти. Будуть навчатися в якомусь в середньовічному хедері та ще й для гоїв. Орвелл в кожну хату.
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Дура ты набитая... Ты, лучше, верни в ВУЗы курс преподавания "формальной логики"... И не надо какую-то "ху.ню" изобретать... Тот, кто научен логически мыслить, сам разберётся с информацией...
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Люди! Бережіть своїх дітей щоб не виросли зебілами!
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