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Все про:авто (3680) взрыв (4412) Харьков (4495)

 Полиция обнаружила дотла сожженный Opel вероятных подрывников автомобиля в центре Харькова. ФОТОрепортаж

Правоохранители обнаружили на улице Пушкинской в Харькове автомобиль Opel, на котором с места взрыва скрылись вероятные подрывники автомобиля в центре Харькова. Автомобиль почти полностью уничтожен огнем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Около 11:52 наряд патрульных полицейских обнаружил Opel Vectra с государственными знаками европейской регистрации по улице Пушкинской. Вероятно, именно на этой иномарке причастные к совершению преступления лица скрылись.  Автомобиль почти полностью уничтожен огнем. Его осматривают эксперты", - сказано в сообщении.

Полиция обнаружила дотла сожженный Opel вероятных подрывников автомобиля в центре Харькова 01

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Розыск лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления продолжается.

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Полиция обнаружила дотла сожженный Opel вероятных подрывников автомобиля в центре Харькова 02

Как сообщалось, утром 25 ноября около 10:30 на улице Чайковского в Харькове при посадке в автомобиль сработало взрывное устройство. Сотрудники Национальной полиции открыли уголовное производство.

Полиция обнаружила дотла сожженный Opel вероятных подрывников автомобиля в центре Харькова 03
Полиция обнаружила дотла сожженный Opel вероятных подрывников автомобиля в центре Харькова 04
Фото: сайт Нацполиции

Источник: https://censor.net.ua/n3161638
 
 
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Профі. ДНК, одорологія, можливі трасологічні сліди знищені.
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полицейская Таня Насуленко берёт в патрульном автомобиле!!! Полиция обнаружила дотла сожженный Opel вероятных подрывников автомобиля в центре Харькова - Цензор.НЕТ 669

https://www.facebook.com/YurecOdesa/videos/969076780111962/
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6 год подряд: введите визовый с кацапией!!
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Опель пошкоджений сильніше наж Нісан.
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Кошмар. Я улицу Пушкинскую помню, раньше выглядела по-другому, как всё изменилось! Ю)
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Легалізація блях та тотальний контроль над ввезенням. Я не говорю, щоб жорстко, але всі повинні знати, де, коли, на чому, хто. А так, можна і спіонерити десь це корити, начудити ділів і спалити нах.
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