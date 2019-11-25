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 Политика Украины
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Все про:пропаганда (2353) ВНО (227) Бородянский Владимир (47)

 Информационную безопасность могут включить в ВНО для школьников, - Бородянский

Задача государства – воспитывать критическое мышление у людей, заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

Информационную безопасность могут сделать частью внешнего независимого оценивания в школах, заявил в интервью "Украинской правде" министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, передает Цензор.НЕТ.

"Вообще задача государства – воспитывать критическое мышление", – сказал Бородянский.

На вопрос, планируется ли введение медиаобразования в школах, он ответил: "В стране, в которой происходят такие события, как в нашей, а именно, война, – это является частью безопасности человека".

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"Я уже об этом говорил, мы еще не проговаривали это с Министерством образования и, наверное, это очень заранее, но в том числе частью теста, который сдают дети как ВНО или какого-то другого – это [должна быть] информационная безопасность. То есть понимание, потому что критическое мышление – это не отдельная дисциплина, оно находится в других дисциплинах: в истории, в математике, я не знаю, где, в преподавателях, которые преподают", – добавил министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3161636
 
 
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Чому у більшості міністрів уряду Зє пики такі дебільні?
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Главная цель - воспитать критическое мышление у детей....
)))))
У них родители 73% без критического мышления!)))
Вы что решили посегнуть на ГОС СТРОЙ!?)))))
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Полтаву и Луганского надо запустить в педвузьі, чтобьі подготовили тех, кто будет потом учить ))).
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Якщо блаЗЄнські в програму не помістять приклад того, як коломИйський разом з кацапнею зробили блаЗЄнського преЗЄдЄнтом, то все нічого не варте.

"бородянський" просто хоче вкрасти гроші та дати своїм наближеним нписати підручник та розробити "методику".
Для курсу кібербезпеки достатньо буде прочитати лекцію про те "как_мьі_вас_сдєлалі". Все.
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А вот для школьников - классная мысль! Если сделать это в виде игры - разбить на команды, кто первый сможет разоблачить!
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