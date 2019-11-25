 Информационную безопасность могут включить в ВНО для школьников, - Бородянский

Информационную безопасность могут сделать частью внешнего независимого оценивания в школах, заявил в интервью "Украинской правде" министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, передает Цензор.НЕТ.
"Вообще задача государства – воспитывать критическое мышление", – сказал Бородянский.
На вопрос, планируется ли введение медиаобразования в школах, он ответил: "В стране, в которой происходят такие события, как в нашей, а именно, война, – это является частью безопасности человека".
"Я уже об этом говорил, мы еще не проговаривали это с Министерством образования и, наверное, это очень заранее, но в том числе частью теста, который сдают дети как ВНО или какого-то другого – это [должна быть] информационная безопасность. То есть понимание, потому что критическое мышление – это не отдельная дисциплина, оно находится в других дисциплинах: в истории, в математике, я не знаю, где, в преподавателях, которые преподают", – добавил министр.
)))))
У них родители 73% без критического мышления!)))
Вы что решили посегнуть на ГОС СТРОЙ!?)))))
"бородянський" просто хоче вкрасти гроші та дати своїм наближеним нписати підручник та розробити "методику".
Для курсу кібербезпеки достатньо буде прочитати лекцію про те "как_мьі_вас_сдєлалі". Все.